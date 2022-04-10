США: МЛС 2022
2:2
Второй тайм: 82'
Стадион: Рио Тинто
1:0
7' ГолМерам Джастин
1:1
9' ГолKosi Thompson
36' Желтая карточкаLukas MacNaughton
2:1
43' ГолКрейлах Дамир
47' Желтая карточкаРуис Пабло
58' Желтая карточкаКрейлах Дамир
2:2
80' ГолНельсон Джейден
Ход матча
7'
1:0
9'
43'
2:1
47'
58'
80'
2:2
18
Макмат
Зак
21
Шмитт
Тейт
16
Чанг
Майкель
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
-
81 Tomas Gomez
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мавинга КрисЗащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Kadin Chung
-
29 Deandre Kerr
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Торонто
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
18 матчей
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|2
|0.29
|Шмитт Тейт
|2
|0.29
|Мерам Джастин
|1
|0.14
|Кордова Серхио
|1
|0.14
|Руис Пабло
|1 (1)
|0.14
|Крейлах Дамир
|1
|0.14
|Глэд Джастин
|1
|0.14
|Чанг Майкель
|0
|0
|Jasper Loeffelsend
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|3
|0.5
|Осорио Джонатан
|2
|0.33
|Посуэло Алехандро
|1
|0.17
|Нельсон Джейден
|1
|0.17
|Kosi Thompson
|1
|0.17
|Luca Petrasso
|0
|0
|Брэдли Майкл
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|4
|0
|Колдуэлл Скотт
|3
|0
|Шмитт Тейт
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Сильва Марсело
|1
|0
|Глэд Джастин
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
|Холт Эрик
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lukas MacNaughton
|2
|0
|О'Нил Шейн
|1
|0
|Посуэло Алехандро
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Сальседо Карлос
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Нельсон Джейден
|1
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0
Торонто
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4
Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|Орландо Сити
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|3.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|5.
|Чикаго Файр
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Коламбус Кру
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|7.
|Торонто
|2:2
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|1
|3
|11 - 15
|7
|9.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|10.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|11.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|12.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:2
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2:2
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|4.
|Даллас
|2:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|6.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Остин
|5
|2
|2
|1
|13 - 5
|8
|8.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Нэшвилл
|0:1
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|11.
|Сиэтл Саундерс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:2
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Торонто
|2:2
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Орландо Сити
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|6.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Интер Майами
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|2:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|3.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|1:2
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|2:2
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:2
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|14.
|Нэшвилл
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|3.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Чикаго Файр
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|6.
|Атланта Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|9.
|Коламбус Кру
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|Торонто
|2:2
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|0:1
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Лос-Анджелес
|1:2
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Реал Солт-Лейк
|2:2
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|5.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Остин
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Даллас
|2:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0