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США: МЛС 2022

2022
Реал Солт-Лейк
2:2
Конец матча

Стадион:
Торонто
0'
1:0
7' Гол
Мерам Джастин
1:1
9' Гол
Kosi Thompson
36' Желтая карточка
Lukas MacNaughton
2:1
43' Гол
Крейлах Дамир
47' Желтая карточка
Руис Пабло
58' Желтая карточка
Крейлах Дамир
2:2
79' Гол
Нельсон Джейден
83' Желтая карточка
Эррера Аарон
83' Желтая карточка
Осорио Джонатан
86' Красная карточка
Сальседо Карлос
90'+7
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
99
Jaziel
Orozco
30
Сильва
Марсело
21
Шмитт
Тейт
6
Руис
Пабло
12
Колдуэлл
Скотт
16
Чанг
Майкель
8
Крейлах
Дамир
9
Мерам
Джастин
10
Кордова
Серхио
25
Боно
Александер
5
Lukas
MacNaughton
3
Сальседо
Карлос
27
О'Нил
Шейн
47
Kosi
Thompson
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
22
Шаффельбург
Джейкоб
10
Посуэло
Алехандро
38
Luca
Petrasso
9
Хименес
Хесус
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Торонто
3-4-2-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Торонто

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

М
3:0
М
3:1
М
0:0
М
1:0
М
2:1
М
3:0
М
0:1
М
3:2
М
1:0
М
3:1
К
1:1
К
4:1
М
0:0
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
2:1
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 2 0.29
Шмитт Тейт 2 0.29
Мерам Джастин 1 0.14
Кордова Серхио 1 0.14
Руис Пабло 1 (1) 0.14
Крейлах Дамир 1 0.14
Глэд Джастин 1 0.14
Чанг Майкель 0 0
Jasper Loeffelsend 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 3 0.5
Осорио Джонатан 2 0.33
Посуэло Алехандро 1 0.17
Нельсон Джейден 1 0.17
Kosi Thompson 1 0.17
Luca Petrasso 0 0
Брэдли Майкл 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 4 0
Колдуэлл Скотт 3 0
Шмитт Тейт 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Сильва Марсело 1 0
Глэд Джастин 1 0
Броди Эндрю 1 0
Эррера Аарон 1 0
Холт Эрик 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 1 1
Осорио Джонатан 2 0
Lukas MacNaughton 2 0
О'Нил Шейн 1 0
Посуэло Алехандро 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Нельсон Джейден 1 0
Присо-Мбонге Ральф 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
2
40%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
22%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
3
25%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
4
33%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0
Торонто
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4
Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 6 5 1 0 10 - 2 16
2. Орландо Сити 7 3 2 2 8 - 7 11
3. Атланта Юнайтед 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Нью-Йорк Ред Буллз 6 3 1 2 10 - 6 10
5. Чикаго Файр 6 2 3 1 5 - 2 9
6. Коламбус Кру 6 2 2 2 10 - 7 8
7. Торонто 6 2 2 2 9 - 11 8
8. Клёб де Фут Монреаль 6 2 1 3 11 - 15 7
9. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 5 - 5 6
10. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
11. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
12. Интер Майами 6 1 1 4 6 - 15 4
13. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 1 4 8 - 12 4
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 6 4 1 1 14 - 6 13
2. Лос-Анджелес Гэлакси 6 4 0 2 9 - 6 12
3. Реал Солт-Лейк 7 3 3 1 9 - 7 12
4. Даллас 6 3 2 1 10 - 4 11
5. Хьюстон Динамо 6 3 2 1 10 - 7 11
6. Нэшвилл 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Портленд Тимберс 1:0 7 2 3 2 8 - 11 9
8. Остин 5 2 2 1 13 - 5 8
9. Миннесота Юнайтед 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Колорадо Рэпидс 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Сиэтл Саундерс 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Спортинг Канзас-Сити 7 2 0 5 5 - 11 6
13. Ванкувер Уайткэпс 0:1 6 1 1 4 3 - 10 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 0 2 4 9 - 15 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Коламбус Кру 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
6. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Интер Майами 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 3 - 3 3
10. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
11. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хьюстон Динамо 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
4. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Колорадо Рэпидс 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Спортинг Канзас-Сити 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Портленд Тимберс 1:0 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Ванкувер Уайткэпс 0:1 3 1 1 1 1 - 1 4
11. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Клёб де Фут Монреаль 5 2 1 2 10 - 13 7
3. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Орландо Сити 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Чикаго Файр 3 1 1 1 2 - 1 4
6. Атланта Юнайтед 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
9. Коламбус Кру 3 0 2 1 4 - 5 2
10. Торонто 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
12. Нью-Инглэнд Революшн 3 0 1 2 5 - 8 1
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 6 3 1 2 6 - 6 10
2. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Лос-Анджелес 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Реал Солт-Лейк 4 1 2 1 4 - 4 5
5. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Портленд Тимберс 1:0 3 1 1 1 3 - 5 4
8. Хьюстон Динамо 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Остин 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Колорадо Рэпидс 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 0:1 3 0 0 3 2 - 9 0
14. Спортинг Канзас-Сити 4 0 0 4 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Крейлах Дамир бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Lukas MacNaughton получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Kosi Thompson бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Мерам Джастин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 2:2 Торонто онлайн

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