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США: МЛС 2022

2022
Хьюстон Динамо
2:2
Второй тайм: 51'

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
8' Гол
Carlos Ferreira III
18' Желтая карточка
Кинтеро Дарвин
19' Желтая карточка
Марье Поль
22' Желтая карточка
Лопес Маркос
1:1
25' Гол
Эбобисс Жереми
26' Желтая карточка
Carlos Ferreira III
1:2
28' Гол
Эбобисс Жереми
2:2
43' Гол
Кинтеро Дарвин
51'

Ход матча

8'
Carlos Ferreira III
(Лундквист Адам)
1:0
18'
Кинтеро Дарвин
 
19'
 
Марье Поль
22'
 
Лопес Маркос
25'
1:1
Эбобисс Жереми
(Кауэлл Кейд)
26'
Carlos Ferreira III
 
28'
1:2
Эбобисс Жереми
(Грегуш Ян)
43'
Кинтеро Дарвин
(Бартлоу Итан)
2:2
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.78
3.96
4.60
Все Коэффициенты
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
13
Бартлоу
Итан
17
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
23
Кинтеро
Дарвин
22
Вера
Матиас
20
Карраскилья
Адальберто
19
Пашер
Тайлер
9
Carlos
Ferreira
III
10
Пико
Фабрис
1
Марцинковски
Джеймс
3
Марье
Поль
15
Бисон
Таннер
80
Кальво
Франсиско
27
Лопес
Маркос
IV
17
Грегуш
Ян
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
35
Монтейру
Жамиру
44
Кауэлл
Кейд
11
Эбобисс
Жереми
Хьюстон Динамо
4-3-3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Сан-Хосе Эрткуэйкс

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

26 матчей

50%
15.4%
34.6%
13 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
2:1
М
3:2
М
2:2
М
1:0
М
3:0
М
2:0
М
1:2
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
0:2
М
0:1
М
3:0
М
2:0
М
2:1
М
2:0
М
0:1
М
1:2
М
3:1
М
3:2
М
2:1
М
1:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинтеро Дарвин 4 0.67
Пико Фабрис 2 (1) 0.33
Пашер Тайлер 1 0.17
Carlos Ferreira III 1 0.17
Родригес Мемо 0 0
Лундквист Адам 0 0
Бэрд Кори 0 0
Бартлоу Итан 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 3 (1) 0.5
Кальво Франсиско 2 0.33
Кауэлл Кейд 1 0.17
Эспиноса Кристиан 1 (1) 0.17
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.17
Грегуш Ян 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтеро Дарвин 2 0
Вера Матиас 2 0
Пико Фабрис 2 0
Стирс Дэниэл 1 0
Серен Дарвин 1 0
Родригес Мемо 1 0
Лундквист Адам 1 0
Карраскилья Адальберто 1 0
Хадебе Тинейдж 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0
Дорси Гриффин 1 0
Thorleif Ulfarsson 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальво Франсиско 2 0
Лопес Маркос IV 2 0
Марье Поль 2 0
Ремеди Эрик 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Монтейру Жамиру 0 1
Эспиноса Кристиан 1 0
Жудсон 1 0
Кауэлл Кейд 1 0
Киканович Бенджамин 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
1
50%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 6 5 1 0 10 - 2 16
2. Орландо Сити 7 3 2 2 8 - 7 11
3. Атланта Юнайтед 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Нью-Йорк Ред Буллз 6 3 1 2 10 - 6 10
5. Чикаго Файр 6 2 3 1 5 - 2 9
6. Коламбус Кру 6 2 2 2 10 - 7 8
7. Торонто 2:2 6 2 2 2 9 - 11 8
8. Клёб де Фут Монреаль 6 2 1 3 11 - 15 7
9. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 5 - 5 6
10. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
11. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
12. Интер Майами 6 1 1 4 6 - 15 4
13. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 1 4 8 - 12 4
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:2 6 4 1 1 14 - 6 13
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 6 4 0 2 9 - 6 12
3. Реал Солт-Лейк 2:2 7 3 3 1 9 - 7 12
4. Даллас 2:1 6 3 2 1 9 - 4 11
5. Спортинг Канзас-Сити 1:0 7 3 0 4 5 - 9 9
6. Хьюстон Динамо 2:2 6 2 3 1 8 - 6 9
7. Остин 5 2 2 1 13 - 5 8
8. Миннесота Юнайтед 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Колорадо Рэпидс 1:2 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Нэшвилл 0:1 6 2 1 3 4 - 6 7
11. Сиэтл Саундерс 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Портленд Тимберс 6 1 3 2 7 - 11 6
13. Ванкувер Уайткэпс 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 6 0 3 3 8 - 13 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Коламбус Кру 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Торонто 2:2 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
6. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Интер Майами 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 3 - 3 3
10. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
11. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 2:1 4 3 1 0 9 - 3 10
2. Спортинг Канзас-Сити 1:0 3 3 0 0 3 - 0 9
3. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
4. Лос-Анджелес 1:2 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Реал Солт-Лейк 2:2 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Колорадо Рэпидс 1:2 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Хьюстон Динамо 2:2 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Ванкувер Уайткэпс 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Нэшвилл 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Клёб де Фут Монреаль 5 2 1 2 10 - 13 7
3. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Орландо Сити 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Чикаго Файр 3 1 1 1 2 - 1 4
6. Атланта Юнайтед 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
9. Коламбус Кру 3 0 2 1 4 - 5 2
10. Торонто 2:2 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
12. Нью-Инглэнд Революшн 3 0 1 2 5 - 8 1
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 0:1 6 2 1 3 4 - 6 7
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Лос-Анджелес 1:2 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Реал Солт-Лейк 2:2 4 1 2 1 4 - 4 5
5. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Хьюстон Динамо 2:2 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Остин 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Даллас 2:1 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Колорадо Рэпидс 1:2 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
14. Спортинг Канзас-Сити 1:0 4 0 0 4 2 - 9 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.78
3.96
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хьюстон Динамо 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

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Сан-Хосе Эрткуэйкс

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