США: МЛС 2022
2:2
Второй тайм: 51'
Стадион: PNC Stadium
1:0
8' ГолCarlos Ferreira III
18' Желтая карточкаКинтеро Дарвин
19' Желтая карточкаМарье Поль
22' Желтая карточкаЛопес Маркос
1:1
25' ГолЭбобисс Жереми
26' Желтая карточкаCarlos Ferreira III
1:2
28' ГолЭбобисс Жереми
2:2
43' ГолКинтеро Дарвин
Ход матча
8'
18'
19'
22'
25'
1:1
28'
1:2
43'
2:2
12
Кларк
Стив
13
Бартлоу
Итан
22
Вера
Матиас
19
Пашер
Тайлер
10
Пико
Фабрис
15
Бисон
Таннер
17
Грегуш
Ян
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
-
13 Бартлоу ИтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пашер ТайлерНападающий
- Нападающий
-
10 Пико ФабрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
37 Зе КарлосПолузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
27 Лопес МаркосЗащитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаджи СиадПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
-
23 Oskar Aagren
-
-
-
Главный тренер: Matias Almeyda
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Сан-Хосе Эрткуэйкс
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
26 матчей
50%
15.4%
34.6%
13 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинтеро Дарвин
|4
|0.67
|Пико Фабрис
|2 (1)
|0.33
|Пашер Тайлер
|1
|0.17
|Carlos Ferreira III
|1
|0.17
|Родригес Мемо
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|3 (1)
|0.5
|Кальво Франсиско
|2
|0.33
|Кауэлл Кейд
|1
|0.17
|Эспиноса Кристиан
|1 (1)
|0.17
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.17
|Грегуш Ян
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинтеро Дарвин
|2
|0
|Вера Матиас
|2
|0
|Пико Фабрис
|2
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Серен Дарвин
|1
|0
|Родригес Мемо
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Карраскилья Адальберто
|1
|0
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Дорси Гриффин
|1
|0
|Thorleif Ulfarsson
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальво Франсиско
|2
|0
|Лопес Маркос IV
|2
|0
|Марье Поль
|2
|0
|Ремеди Эрик
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Монтейру Жамиру
|0
|1
|Эспиноса Кристиан
|1
|0
|Жудсон
|1
|0
|Кауэлл Кейд
|1
|0
|Киканович Бенджамин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
1
50%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|Орландо Сити
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|3.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|5.
|Чикаго Файр
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Коламбус Кру
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|7.
|Торонто
|2:2
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|1
|3
|11 - 15
|7
|9.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|10.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|11.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|12.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:2
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2:2
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|4.
|Даллас
|2:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|6.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Остин
|5
|2
|2
|1
|13 - 5
|8
|8.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Нэшвилл
|0:1
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|11.
|Сиэтл Саундерс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:2
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Торонто
|2:2
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Орландо Сити
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|6.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Интер Майами
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|2:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|3.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|1:2
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|2:2
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:2
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|14.
|Нэшвилл
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|3.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Чикаго Файр
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|6.
|Атланта Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|9.
|Коламбус Кру
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|Торонто
|2:2
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|0:1
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Лос-Анджелес
|1:2
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Реал Солт-Лейк
|2:2
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|5.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Остин
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Даллас
|2:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0