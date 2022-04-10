США: МЛС 2022
1:2
Конец матча
Стадион: Children's Mercy Park
0:0
15' Не забитый пенальтиМукхтар Хани
17' Желтая карточкаДюк Кэмерон
1:0
25' ГолВальтер Реми
1:1
51' ГолDavid Romney
52' Желтая карточкаЭспиноза Роджер
63' Желтая карточкаЭрнандес Фелипе
1:2
68' ГолСапонг Чарльз
79' Желтая карточкаВашингтон Тейлор
Ход матча
15'
0:0
17'
25'
1:0
51'
1:1
52'
63'
68'
1:2
79'
84'
29
Мелия
Тим
2
Свит
Бен
54
Вальтер
Реми
28
Дюк
Кэмерон
11
Шелтон
Кири
19
Мьюл
Алекс
54
Дэвис
Шон
II
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Свит БенЗащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
12 Форд КортниЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
22 Josh Bauer
-
-
Главный тренер: Gary Smith
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Нэшвилл
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вальтер Реми
|2
|0.29
|Эспиноза Роджер
|1
|0.14
|Рассел Джонни
|1
|0.14
|Саллой Даниэль
|1
|0.14
|Свит Бен
|0
|0
|Эрнандес Фелипе
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапонг Чарльз
|2
|0.33
|Мьюл Алекс
|1
|0.17
|Годой Анибал
|1
|0.17
|Циммерман Уолкер
|1
|0.17
|David Romney
|1
|0.17
|Мукхтар Хани
|0
|0
|Леаль Рэндэлл
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|3
|0
|Дюк Кэмерон
|3
|0
|Фонтас Андреу
|2
|0
|Зуси Грэм
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Вальтер Реми
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Свит Бен
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|1
|1
|Сапонг Чарльз
|2
|0
|Годой Анибал
|2
|0
|Мьюл Алекс
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|1
|0
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|Леаль Рэндэлл
|1
|0
|Вашингтон Тейлор
|1
|0
|Хакенсон Люк
|1
|0
|Дэвис Шон II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
45%
55%
9 побед 0 ничьих 11 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1
Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|Орландо Сити
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|3.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|5.
|Чикаго Файр
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Коламбус Кру
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|7.
|Торонто
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|1
|3
|11 - 15
|7
|9.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|10.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|11.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|12.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|3.
|Реал Солт-Лейк
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|4.
|Даллас
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|5.
|Хьюстон Динамо
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|Нэшвилл
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|8.
|Остин
|5
|2
|2
|1
|13 - 5
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Колорадо Рэпидс
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|Сиэтл Саундерс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Торонто
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Орландо Сити
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|6.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Интер Майами
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Хьюстон Динамо
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Колорадо Рэпидс
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Портленд Тимберс
|1:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|11.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|3.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Чикаго Файр
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|6.
|Атланта Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|9.
|Коламбус Кру
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|Торонто
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|5.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|Хьюстон Динамо
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Остин
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Даллас
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Колорадо Рэпидс
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0