США: МЛС 2022
2:1
Второй тайм: 51'
Стадион: Тойота
2' Желтая карточкаКайе Марк-Энтони
16' Желтая карточкаМартинес Хосе
24' Желтая карточкаСеррильо Эдвин
0:1
31' ГолРубио Диего
40' Желтая карточкаMax Alves
45' Желтая карточкаБарриос Майкл
1:1
45' ГолСервания Брандон
2:1
51' ГолФеррейра Хесус
Ход матча
16'
24'
31'
0:1
40'
45'
45'
1:1
51'
2:1
30
Пас
Мартен
31
Нану
Гомеш
24
Хеджес
Мэтт
20
Alan
Velasco
19
Прайс
Джек
11
Рубио
Диего
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
-
14 Beni Redzic
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Даллас
Колорадо Рэпидс
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
84.2%
31.6%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
39 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
13 побед 13 ничьих 13 побед
Первый тайм
41%
38.5%
20.5%
16 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
35.9%
41%
9 побед 14 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|3
|0.5
|Сервания Брандон
|1
|0.17
|Alan Velasco
|1
|0.17
|Арриола Пол
|1
|0.17
|Обриан Ядер
|1
|0.17
|Хара Франко
|1 (1)
|0.17
|Нану Гомеш
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|3
|0.5
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0.33
|Абубакар Лалас
|1
|0.17
|Льюис Джонатан
|1
|0.17
|Шиньяшики Андре
|1
|0.17
|Барриос Майкл
|0
|0
|Эстевес Лукас
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе VI
|2
|0
|Помикал Пакстон
|2
|0
|Обриан Ядер
|2
|0
|Серрильо Эдвин
|2
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Факундо Киньон
|1
|0
|Фарфан Марко
|1
|0
|Alan Velasco
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уилсон Дэнни
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Трасти Остон
|2
|0
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Барриос Майкл
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0
Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|Орландо Сити
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|3.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|5.
|Чикаго Файр
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Коламбус Кру
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|7.
|Торонто
|2:2
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|1
|3
|11 - 15
|7
|9.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|10.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|11.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|12.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:2
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2:2
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|4.
|Даллас
|2:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|6.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Остин
|5
|2
|2
|1
|13 - 5
|8
|8.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Нэшвилл
|0:1
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|11.
|Сиэтл Саундерс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:2
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Торонто
|2:2
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Орландо Сити
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|6.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Интер Майами
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|2:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|3.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|1:2
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|2:2
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:2
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|14.
|Нэшвилл
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|3.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Чикаго Файр
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|6.
|Атланта Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|9.
|Коламбус Кру
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|Торонто
|2:2
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|0:1
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Лос-Анджелес
|1:2
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Реал Солт-Лейк
|2:2
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|5.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Остин
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Даллас
|2:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0