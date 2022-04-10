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США: МЛС 2022

2022
Даллас
3:1
Конец матча

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
2' Желтая карточка
Кайе Марк-Энтони
16' Желтая карточка
Мартинес Хосе
24' Желтая карточка
Серрильо Эдвин
0:1
31' Гол
Рубио Диего
40' Желтая карточка
Max Alves
45' Желтая карточка
Барриос Майкл
1:1
45' Гол
Сервания Брандон
2:1
51' Гол
Феррейра Хесус
77' Желтая карточка
Сервания Брандон
3:1
89' Гол
Феррейра Хесус
90'+4
30
Пас
Мартен
31
Нану
Гомеш
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
18
Сервания
Брандон
6
Серрильо
Эдвин
19
Помикал
Пакстон
8
Обриан
Ядер
10
Феррейра
Хесус
20
Alan
Velasco
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
2
Розенберри
Киган
19
Прайс
Джек
14
Кайе
Марк-Энтони
66
Эстевес
Лукас
12
Барриос
Майкл
11
Рубио
Диего
8
Max
Alves
Даллас
4-3-3
Колорадо Рэпидс
3-4-3

История личных встреч

Даллас
Колорадо Рэпидс

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

84.2%
31.6%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

39 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
13 побед 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

41%
38.5%
20.5%
16 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
35.9%
41%
9 побед 14 ничьих 16 побед

История матчей

М
2:0
М
3:0
М
0:0
М
4:1
М
3:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
0:0
ОК
3:1
М
0:1
М
1:1
ОК
2:1
М
1:1
М
1:1
М
0:4
М
0:1
М
3:1
М
3:2
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
3:2
М
1:2
М
0:2
М
1:0
М
3:0
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 5 0.83
Сервания Брандон 1 0.17
Alan Velasco 1 0.17
Арриола Пол 1 0.17
Обриан Ядер 1 0.17
Хара Франко 1 (1) 0.17
Нану Гомеш 0 0
Фарфан Марко 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 3 0.5
Кайе Марк-Энтони 2 0.33
Абубакар Лалас 1 0.17
Льюис Джонатан 1 0.17
Шиньяшики Андре 1 0.17
Барриос Майкл 0 0
Эстевес Лукас 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе VI 2 0
Помикал Пакстон 2 0
Обриан Ядер 2 0
Серрильо Эдвин 2 0
Нану Гомеш 1 0
Факундо Киньон 1 0
Фарфан Марко 1 0
Сервания Брандон 1 0
Alan Velasco 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Дэнни 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Розенберри Киган 2 0
Трасти Остон 2 0
Рубио Диего 1 0
Прайс Джек 1 0
Барриос Майкл 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Max Alves 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
2
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
100%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
75%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0
Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 6 5 1 0 10 - 2 16
2. Орландо Сити 7 3 2 2 8 - 7 11
3. Атланта Юнайтед 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Нью-Йорк Ред Буллз 6 3 1 2 10 - 6 10
5. Чикаго Файр 6 2 3 1 5 - 2 9
6. Коламбус Кру 6 2 2 2 10 - 7 8
7. Торонто 6 2 2 2 9 - 11 8
8. Клёб де Фут Монреаль 6 2 1 3 11 - 15 7
9. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 5 - 5 6
10. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
11. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
12. Интер Майами 6 1 1 4 6 - 15 4
13. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 1 4 8 - 12 4
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 6 4 1 1 14 - 6 13
2. Лос-Анджелес Гэлакси 6 4 0 2 9 - 6 12
3. Реал Солт-Лейк 7 3 3 1 9 - 7 12
4. Даллас 6 3 2 1 10 - 4 11
5. Хьюстон Динамо 6 3 2 1 10 - 7 11
6. Нэшвилл 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Портленд Тимберс 1:0 7 2 3 2 8 - 11 9
8. Остин 5 2 2 1 13 - 5 8
9. Миннесота Юнайтед 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Колорадо Рэпидс 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Сиэтл Саундерс 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Спортинг Канзас-Сити 7 2 0 5 5 - 11 6
13. Ванкувер Уайткэпс 0:1 6 1 1 4 3 - 10 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 0 2 4 9 - 15 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Коламбус Кру 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
6. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Интер Майами 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 3 - 3 3
10. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
11. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хьюстон Динамо 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
4. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Колорадо Рэпидс 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Спортинг Канзас-Сити 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Портленд Тимберс 1:0 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Ванкувер Уайткэпс 0:1 3 1 1 1 1 - 1 4
11. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Клёб де Фут Монреаль 5 2 1 2 10 - 13 7
3. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Орландо Сити 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Чикаго Файр 3 1 1 1 2 - 1 4
6. Атланта Юнайтед 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
9. Коламбус Кру 3 0 2 1 4 - 5 2
10. Торонто 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
12. Нью-Инглэнд Революшн 3 0 1 2 5 - 8 1
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 6 3 1 2 6 - 6 10
2. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Лос-Анджелес 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Реал Солт-Лейк 4 1 2 1 4 - 4 5
5. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Портленд Тимберс 1:0 3 1 1 1 3 - 5 4
8. Хьюстон Динамо 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Остин 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Колорадо Рэпидс 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 0:1 3 0 0 3 2 - 9 0
14. Спортинг Канзас-Сити 4 0 0 4 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Сервания Брандон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    46'
    Барриос Майкл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Макс Алвес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Рубио Диего бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Серрильо Эдвин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Мартинес Хосе VI получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Кайе Марк-Энтони получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс онлайн

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