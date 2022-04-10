США: МЛС 2022
0:2
Второй тайм: 62'
Стадион: Би-Си Плэйс
6' Желтая карточкаМабьяла Ларрис
17' Желтая карточкаВанранкин Хосе Карлос
0:1
42' ПенальтиАсприлья Дайрон
43' Желтая карточкаАсприлья Дайрон
0:2
60' ГолНезгода Ярослав
Ход матча
42'
0:1
43'
60'
0:2
27
Рапосо
Райан
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
21
Чара
Диего
44
Лориа
Марвин
23
Чара
Йимми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
- Нападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Pedro Vite
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
-
23 Чара ЙиммиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Бодили БлейкПолузащитник
- Полузащитник
-
-
24 David Ayala
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
35 матчей
31.4%
22.9%
45.7%
11 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
20%
45.7%
34.3%
7 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.6%
31.4%
40%
10 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|1
|0.17
|Блэкмон Тристан
|1
|0.17
|Рапосо Райан
|1
|0.17
|Дахоме Кристиан
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чара Йимми
|2
|0.29
|Туилома Билл
|2
|0.29
|Асприлья Дайрон
|2 (1)
|0.29
|Незгода Ярослав
|1
|0.14
|Паредес Кристиан
|1 (1)
|0.14
|Бланко Себастьян
|0
|0
|Santiago Moreno
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нервински Джейк
|1
|1
|Тейберт Расселл
|2
|0
|Каваллини Лукас
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Кайседо Дейбер
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Берхальтер Себастьян
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|4
|1
|Браво Клаудио III
|3
|1
|Асприлья Дайрон
|3
|0
|Чара Диего
|2
|0
|Бланко Себастьян
|2
|0
|Паредес Кристиан
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Мабьяла Ларрис
|1
|0
|Чара Йимми
|1
|0
|Туилома Билл
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0
Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|Орландо Сити
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|3.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|5.
|Чикаго Файр
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Коламбус Кру
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|7.
|Торонто
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|1
|3
|11 - 15
|7
|9.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|10.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|11.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|12.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|3.
|Реал Солт-Лейк
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|4.
|Даллас
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|5.
|Хьюстон Динамо
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|Нэшвилл
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|8.
|Остин
|5
|2
|2
|1
|13 - 5
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Колорадо Рэпидс
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|Сиэтл Саундерс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Торонто
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Орландо Сити
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|6.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Интер Майами
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Хьюстон Динамо
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Колорадо Рэпидс
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Портленд Тимберс
|1:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|11.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|3.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Чикаго Файр
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|6.
|Атланта Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|9.
|Коламбус Кру
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|Торонто
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|5.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|Хьюстон Динамо
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Остин
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Даллас
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Колорадо Рэпидс
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0