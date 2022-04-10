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США: МЛС 2022

2022
Ванкувер Уайткэпс
2:3
Конец матча

Стадион:
Портленд Тимберс
0'
6' Желтая карточка
Мабьяла Ларрис
17' Желтая карточка
Ванранкин Хосе Карлос
0:1
42' Пенальти
Асприлья Дайрон
43' Желтая карточка
Асприлья Дайрон
0:2
60' Гол
Незгода Ярослав
1:2
76' Гол
Дахоме Кристиан
1:3
78' Гол
Чара Йимми
1:3
87' Не забитый пенальти
Дахоме Кристиан
90' Желтая карточка
Браво Клаудио
2:3
90' Пенальти
Голд Райан
90'+8
1
Хасал
Томас
26
Юнгвирт
Флориан
4
Веселинович
Ранко
3
Гутьеррес
Кристиан
27
Рапосо
Райан
31
Тейберт
Расселл
16
Берхальтер
Себастьян
11
Дахоме
Кристиан
25
Голд
Райан
7
Кайседо
Дейбер
24
Уайт
Брайан
31
Ивачич
Альяз
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
33
Мабьяла
Ларрис
25
Туилома
Билл
5
Браво
Клаудио
III
27
Асприлья
Дайрон
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
44
Лориа
Марвин
23
Чара
Йимми
11
Незгода
Ярослав
Ванкувер Уайткэпс
3-4-1-2
Портленд Тимберс
4-4-2

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

35 матчей

31.4%
22.9%
45.7%
11 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

20%
45.7%
34.3%
7 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.6%
31.4%
40%
10 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

М
2:3
М
0:1
М
1:0
М
1:0
М
0:1
М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
4:1
М
4:2
М
2:1
М
0:2
М
0:0
М
1:1
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
0:3
М
3:4
М
2:2
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
2:1
USL
2:0
USL
1:2
USL
0:0
USL
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дахоме Кристиан 1 0.17
Каваллини Лукас 1 0.17
Блэкмон Тристан 1 0.17
Рапосо Райан 1 0.17
Голд Райан 1 (1) 0.17
Кайседо Дейбер 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чара Йимми 3 0.43
Туилома Билл 2 0.29
Незгода Ярослав 2 0.29
Асприлья Дайрон 2 (1) 0.29
Паредес Кристиан 1 (1) 0.14
Бланко Себастьян 0 0
Santiago Moreno 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нервински Джейк 1 1
Тейберт Расселл 2 0
Каваллини Лукас 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Юнгвирт Флориан 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Кайседо Дейбер 1 0
Браун Джавейн 1 0
Берхальтер Себастьян 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 4 1
Браво Клаудио III 4 1
Асприлья Дайрон 3 0
Чара Диего 2 0
Бланко Себастьян 2 0
Паредес Кристиан 2 0
Бонилья Пабло 0 1
Мабьяла Ларрис 1 0
Чара Йимми 1 0
Туилома Билл 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
57%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
3
27%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
25%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0
Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 6 5 1 0 10 - 2 16
2. Орландо Сити 7 3 2 2 8 - 7 11
3. Атланта Юнайтед 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Нью-Йорк Ред Буллз 6 3 1 2 10 - 6 10
5. Чикаго Файр 6 2 3 1 5 - 2 9
6. Коламбус Кру 6 2 2 2 10 - 7 8
7. Торонто 6 2 2 2 9 - 11 8
8. Клёб де Фут Монреаль 6 2 1 3 11 - 15 7
9. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 5 - 5 6
10. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
11. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
12. Интер Майами 6 1 1 4 6 - 15 4
13. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 1 4 8 - 12 4
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 6 4 1 1 14 - 6 13
2. Лос-Анджелес Гэлакси 6 4 0 2 9 - 6 12
3. Реал Солт-Лейк 7 3 3 1 9 - 7 12
4. Даллас 6 3 2 1 10 - 4 11
5. Хьюстон Динамо 6 3 2 1 10 - 7 11
6. Нэшвилл 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Портленд Тимберс 7 2 3 2 10 - 13 9
8. Остин 5 2 2 1 13 - 5 8
9. Миннесота Юнайтед 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Колорадо Рэпидс 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Сиэтл Саундерс 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Спортинг Канзас-Сити 7 2 0 5 5 - 11 6
13. Ванкувер Уайткэпс 6 1 1 4 5 - 12 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 0 2 4 9 - 15 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Коламбус Кру 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
6. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Интер Майами 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 3 - 3 3
10. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
11. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хьюстон Динамо 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
4. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Колорадо Рэпидс 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Спортинг Канзас-Сити 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Клёб де Фут Монреаль 5 2 1 2 10 - 13 7
3. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Орландо Сити 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Чикаго Файр 3 1 1 1 2 - 1 4
6. Атланта Юнайтед 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
9. Коламбус Кру 3 0 2 1 4 - 5 2
10. Торонто 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
12. Нью-Инглэнд Революшн 3 0 1 2 5 - 8 1
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 6 3 1 2 6 - 6 10
2. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Лос-Анджелес 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Реал Солт-Лейк 4 1 2 1 4 - 4 5
5. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Портленд Тимберс 3 1 1 1 5 - 7 4
8. Хьюстон Динамо 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Остин 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Колорадо Рэпидс 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
14. Спортинг Канзас-Сити 4 0 0 4 2 - 9 0
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