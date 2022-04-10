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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл Джетс
3:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Перт Глори
0'
12' Желтая карточка
Jayden Gorman
1:0
21' Гол
Daniel Penha
2:0
31' Гол
Микелтадзе Бека
3:0
37' Гол
Микелтадзе Бека
40' Желтая карточка
Юрман Мэттью
43'

Ход матча

12'
 
Jayden Gorman
21'
Daniel Penha
(Юл Валентино)
1:0
31'
Микелтадзе Бека
(Юрман Мэттью)
2:0
37'
Микелтадзе Бека
(Ингем Дэйн)
3:0
40'
Юрман Мэттью
 
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл Джетс
Ничья
Перт Глори
1.60
4.45
6.11
Все Коэффициенты
1
Данкан
Джек
2
Ингем
Дэйн
4
Элси
Джордан
6
Юрман
Мэттью
3
Хоффман
Джейсон
32
Тергейт
Ангус
11
Daniel
Penha
21
Savas
Siatravanis
13
Уилсон
Брэндон
17
Юл
Валентино
9
Микелтадзе
Бека
33
Редди
Лиэм
21
Antonee
Burke-Gilroy
22
Роулинс
Джошуа
29
Лахман
Даррил
14
Клисби
Джек
18
Daniel
Stynes
26
Giordano
Colli
23
Mitchell
Oxborrow
24
Нийонгабире
Пасифик
88
Jayden
Gorman
28
Остлер
Трент
Ньюкасл Джетс
Перт Глори

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Перт Глори

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
64.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

29 матчей

13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Второй тайм

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 21 победа

43 матча

16.3%
25.6%
58.1%
7 побед 11 ничьих 25 побед

Первый тайм

18.6%
34.9%
46.5%
8 побед 15 ничьих 20 побед

Второй тайм

16.3%
34.9%
48.8%
7 побед 15 ничьих 21 победа

История матчей

0:0
1:1
1:1
2:1
2:1
6:2
1:1
1:0
2:0
0:2
0:2
1:2
2:2
3:2
2:2
1:2
1:2
2:0
1:6
КФ
2:2
0:2
2:0
2:1
2:1
0:1
0:0
1:2
3:0
3:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
3:3
ПК
1:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 9 (4) 0.5
Юл Валентино 4 0.22
Бумаль Оливье 4 0.22
Тергейт Ангус 4 0.22
Daniel Penha 3 0.17
Archie Goodwin 2 0.11
Мурнэйн Дилан 1 0.06
Бабаль Эли 1 0.06
Savas Siatravanis 0 0
Lucas Mauragis 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 6 (1) 0.35
Antonee Burke-Gilroy 1 0.06
Фитцджеральд Николас 1 0.06
О'Нилл Брэндон 1 0.06
Callum Timmins 1 0.06
Остлер Трент 1 0.06
Giordano Colli 1 0.06
Ciaran Bramwell 1 0.06
Клисби Джек 0 0
Косуке Ота 0 0
Сардинеро Адриан 0 0
Нийонгабире Пасифик 0 0
Luke Bodnar 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Penha 3 1
Юрман Мэттью 4 0
Lucas Mauragis 2 1
Хоффман Джейсон 3 0
Savas Siatravanis 3 0
Элси Джордан 3 0
Taylor Regan 1 1
Данкан Джек 2 0
Мурнэйн Дилан 2 0
Микелтадзе Бека 2 0
О'Доэрти Джордан 2 0
Тергейт Ангус 2 0
Аль-Таай Мохамед 2 0
Ингем Дэйн 1 0
Бласко Марио 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косуке Ота 3 0
Callum Timmins 3 0
Giordano Colli 3 0
Малик Осама 1 1
Форнароли Бруно 2 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Клисби Джек 2 0
Аспропотамитис Джонатан 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Кио Эндрю 1 0
Редди Лиэм 1 0
Лахман Даррил 1 0
Mitchell Oxborrow 1 0
Калвер Аарон 1 0
Нийонгабире Пасифик 1 0
Роулинс Джошуа 1 0
Daniel Stynes 1 0
Jayden Gorman 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
29%
29%
1
10%
31-45
3
18%
3
30%
46-60
5
29%
29%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90

Пропущено

10
13
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
5
50%
1
8%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
7
54%
76-90

Забито

10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
0
0%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
4
40%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

17
5
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
2
12%
1
20%
1-15
2
12%
1
20%
16-30
4
24%
1
20%
31-45
3
18%
2
40%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

27
13
8 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 9
0
0%
2
15%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
7
26%
2
15%
31-45
6
22%
3
23%
46-60
9
33%
3
23%
61-75
4
15%
2
15%
76-90

Пропущено

27
18
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
7%
2
11%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
4
15%
3
17%
31-45
8
30%
30%
3
17%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
6
22%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0
Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2
Перт Глори
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1
Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 12 7 2 48 - 27 43
2. Мельбурн Виктори 18 7 7 4 24 - 20 28
3. Веллингтон Феникс 18 8 3 7 23 - 36 27
4. Вестерн Юнайтед 16 7 5 4 22 - 21 26
5. Ньюкасл Джетс 3:0 18 7 4 7 31 - 26 25
6. Сидней 18 6 6 6 29 - 23 24
7. Аделаида Юнайтед 16 5 6 5 23 - 21 21
8. Макартур 17 5 5 7 25 - 33 20
9. Сентрал Кост Маринерз 16 5 4 7 29 - 28 19
10. Вестерн Сидней Уондерерс 13 4 4 5 18 - 18 16
11. Перт Глори 0:3 17 3 4 10 13 - 21 13
12. Брисбен Роар 14 4 1 9 14 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 11 7 2 2 18 - 16 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 3:0 9 6 1 2 21 - 9 19
4. Сентрал Кост Маринерз 8 4 2 2 19 - 14 14
5. Мельбурн Виктори 9 3 4 2 15 - 12 13
6. Брисбен Роар 9 4 1 4 12 - 13 13
7. Сидней 9 3 3 3 16 - 14 12
8. Вестерн Юнайтед 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Макартур 7 3 2 2 10 - 10 11
10. Аделаида Юнайтед 9 3 2 4 15 - 13 11
11. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Перт Глори 0:3 7 1 3 3 3 - 5 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 7 3 0 27 - 12 24
2. Мельбурн Виктори 9 4 3 2 9 - 8 15
3. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
4. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
5. Аделаида Юнайтед 7 2 4 1 8 - 8 10
6. Макартур 10 2 3 5 15 - 23 9
7. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 12 - 12 8
8. Перт Глори 0:3 10 2 1 7 10 - 16 7
9. Ньюкасл Джетс 3:0 9 1 3 5 10 - 17 6
10. Сентрал Кост Маринерз 8 1 2 5 10 - 14 5
11. Веллингтон Феникс 7 1 1 5 5 - 20 4
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл Джетс
Ничья
Перт Глори
1.60
4.45
6.11
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ньюкасл Джетс 3:0 Перт Глори онлайн

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