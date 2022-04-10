Австралия: A-Лига 2021-2022
3:0
Первый тайм: 43'
Стадион: McDonald Jones Stadium
12' Желтая карточкаJayden Gorman
1:0
21' ГолDaniel Penha
2:0
31' ГолМикелтадзе Бека
3:0
37' ГолМикелтадзе Бека
40' Желтая карточкаЮрман Мэттью
Ход матча
12'
21'
1:0
31'
2:0
37'
3:0
40'
11
Daniel
Penha
17
Юл
Валентино
33
Редди
Лиэм
14
Клисби
Джек
28
Остлер
Трент
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юл ВалентиноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Остлер ТрентНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
12 Cameron Cook
-
-
32 Aiden Coyne
-
36 Joseph Forde
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Перт Глори
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
64.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
29 матчей
13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед
Первый тайм
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Второй тайм
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 21 победа
43 матча
16.3%
25.6%
58.1%
7 побед 11 ничьих 25 побед
Первый тайм
18.6%
34.9%
46.5%
8 побед 15 ничьих 20 побед
Второй тайм
16.3%
34.9%
48.8%
7 побед 15 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|9 (4)
|0.5
|Юл Валентино
|4
|0.22
|Бумаль Оливье
|4
|0.22
|Тергейт Ангус
|4
|0.22
|Daniel Penha
|3
|0.17
|Archie Goodwin
|2
|0.11
|Мурнэйн Дилан
|1
|0.06
|Бабаль Эли
|1
|0.06
|Savas Siatravanis
|0
|0
|Lucas Mauragis
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|6 (1)
|0.35
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0.06
|Фитцджеральд Николас
|1
|0.06
|О'Нилл Брэндон
|1
|0.06
|Callum Timmins
|1
|0.06
|Остлер Трент
|1
|0.06
|Giordano Colli
|1
|0.06
|Ciaran Bramwell
|1
|0.06
|Клисби Джек
|0
|0
|Косуке Ота
|0
|0
|Сардинеро Адриан
|0
|0
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|Luke Bodnar
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Penha
|3
|1
|Юрман Мэттью
|4
|0
|Lucas Mauragis
|2
|1
|Хоффман Джейсон
|3
|0
|Savas Siatravanis
|3
|0
|Элси Джордан
|3
|0
|Taylor Regan
|1
|1
|Данкан Джек
|2
|0
|Мурнэйн Дилан
|2
|0
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|О'Доэрти Джордан
|2
|0
|Тергейт Ангус
|2
|0
|Аль-Таай Мохамед
|2
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Бласко Марио
|1
|0
|Силвера Самуэл
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Косуке Ота
|3
|0
|Callum Timmins
|3
|0
|Giordano Colli
|3
|0
|Малик Осама
|1
|1
|Форнароли Бруно
|2
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Клисби Джек
|2
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Кио Эндрю
|1
|0
|Редди Лиэм
|1
|0
|Лахман Даррил
|1
|0
|Mitchell Oxborrow
|1
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Нийонгабире Пасифик
|1
|0
|Роулинс Джошуа
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Jayden Gorman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
10
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
29%
29%
1
10%
31-45
3
18%
3
30%
46-60
5
29%
29%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90
Пропущено
10
13
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
5
50%
1
8%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
7
54%
76-90
Забито
10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
0
0%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
4
40%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
17
5
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
2
12%
1
20%
1-15
2
12%
1
20%
16-30
4
24%
1
20%
31-45
3
18%
2
40%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
27
13
8 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 9
0
0%
2
15%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
7
26%
2
15%
31-45
6
22%
3
23%
46-60
9
33%
3
23%
61-75
4
15%
2
15%
76-90
Пропущено
27
18
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
7%
2
11%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
4
15%
3
17%
31-45
8
30%
30%
3
17%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
6
22%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0
Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2
Перт Глори
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1
Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|12
|7
|2
|48 - 27
|43
|2.
|Мельбурн Виктори
|18
|7
|7
|4
|24 - 20
|28
|3.
|Веллингтон Феникс
|18
|8
|3
|7
|23 - 36
|27
|4.
|Вестерн Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|22 - 21
|26
|5.
|Ньюкасл Джетс
|3:0
|18
|7
|4
|7
|31 - 26
|25
|6.
|Сидней
|18
|6
|6
|6
|29 - 23
|24
|7.
|Аделаида Юнайтед
|16
|5
|6
|5
|23 - 21
|21
|8.
|Макартур
|17
|5
|5
|7
|25 - 33
|20
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|16
|5
|4
|7
|29 - 28
|19
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|4
|5
|18 - 18
|16
|11.
|Перт Глори
|0:3
|17
|3
|4
|10
|13 - 21
|13
|12.
|Брисбен Роар
|14
|4
|1
|9
|14 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|11
|7
|2
|2
|18 - 16
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|3:0
|9
|6
|1
|2
|21 - 9
|19
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|4
|2
|2
|19 - 14
|14
|5.
|Мельбурн Виктори
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|6.
|Брисбен Роар
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|7.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|8.
|Вестерн Юнайтед
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Макартур
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|10.
|Аделаида Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Перт Глори
|0:3
|7
|1
|3
|3
|3 - 5
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|7
|3
|0
|27 - 12
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|3.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|4.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|5.
|Аделаида Юнайтед
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|6.
|Макартур
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|8.
|Перт Глори
|0:3
|10
|2
|1
|7
|10 - 16
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|3:0
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|11.
|Веллингтон Феникс
|7
|1
|1
|5
|5 - 20
|4
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0