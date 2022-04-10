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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Херенвен
2:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Гронинген
0'
1:0
7' Гол
Ван Хойдонк Сидней
1:1
29' Гол
Касанвирджо Нерайшо
42' Желтая карточка
Кайб Рами
2:1
53' Гол
Ван Хойдонк Сидней
59'

Ход матча

7'
Ван Хойдонк Сидней
1:0
29'
1:1
Касанвирджо Нерайшо
42'
Кайб Рами
 
46'
 
Нгонж Сириль
Paulos Abraham
53'
Ван Хойдонк Сидней
(Тахири Анас)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы
  • 1 Удары по воротам
  • 5 Удары в створ
  • 5 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 6 Нарушения правил
  • 1 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 42 Владение мячом, %

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Гронинген
2.29
3.34
3.25
Все Коэффициенты
1
Малдер
Эрвин
4
Ван
Бик
Свен
15
Баккер
Ник
14
Дрешевич
Ибрахим
27
Ван
Эвейк
Милан
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
13
Кайб
Рами
10
Халилович
Тибор
20
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
1
Леувенбург
Петер
2
Данкерлёй
Дамил
5
Те
Вирик
Мик
3
Ван
Хинтум
Барт
40
Bjorn
Meijer
6
Дуарте
Ларос
21
Касанвирджо
Нерайшо
11
Эль-Ханкури
Мохамед
8
Де
Леув
Михаэль
19
Paulos
Abraham
9
Ларсен
Йорген
Херенвен
3-4-1-2
Гронинген
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
Гронинген

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 12 побед

29 матчей

41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:1
ТМК
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:3
Э
0:0
Э
0:3
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:3
Э
4:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
1:3
Э
3:0
Э
1:4
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.24
Верман Йоэй 4 0.14
Халилович Тибор 4 0.14
Баккер Ник 2 0.07
Ван Хойдонк Сидней 2 (1) 0.07
Сарр Амин 2 0.07
Стеванович Филип 1 0.03
Хаяль Рами 1 0.03
Ван Эвейк Милан 1 0.03
Де Йонг Сим 0 0
Хайе Том 0 0
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 12 0.41
Нгонж Сириль 7 0.24
Де Леув Михаэль 4 0.14
Постема Романо 3 0.1
Суслов Томаш 1 0.03
Эль-Ханкури Мохамед 1 (1) 0.03
Дуарте Ларос 1 0.03
Bjorn Meijer 1 0.03
Ирандуст Далехо 1 0.03
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.03
Ван Кам Даниэль 1 0.03
Касанвирджо Нерайшо 1 0.03
Ван Хинтум Барт 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 4 1
Кайб Рами 5 0
Мусаба Антони 3 1
Ван Эвейк Милан 4 0
Хайе Том 3 0
Ван Бик Свен 3 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 8 0
Те Вирик Мик 4 2
Касанвирджо Нерайшо 4 1
Ван Хинтум Барт 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Даммерс Вессель 3 0
Дуарте Ларос 3 0
Бёйс Данни 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Постема Романо 2 0
Paulos Abraham 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Сверко Марин 1 0
Матусива Азор 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Каллей Яхья 1 0
Bjorn Meijer 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
21
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
3
21%
4
19%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
4
29%
5
24%
76-90

Пропущено

21
25
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
4
19%
2
8%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
19%
7
28%
31-45
4
19%
4
16%
46-60
5
24%
4
16%
61-75
3
14%
6
24%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
2
22%
4
29%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
3
33%
3
21%
76-90

Пропущено

18
16
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
17%
4
25%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
5
28%
2
13%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Забито

23
35
10 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
5
22%
8
23%
1-15
1
4%
8
23%
16-30
4
17%
3
9%
31-45
1
4%
2
6%
46-60
5
22%
6
17%
61-75
7
30%
8
23%
76-90

Пропущено

39
41
15 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 24
7
18%
6
15%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
4
10%
11
27%
31-45
9
23%
6
15%
46-60
8
21%
6
15%
61-75
7
18%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0
Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1
Гронинген
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1
Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 29 23 3 3 85 - 15 72
2. ПСВ 28 21 2 5 71 - 34 65
3. Фейеноорд 28 18 4 6 63 - 27 58
4. Твенте 29 17 7 5 46 - 33 58
5. АЗ Алкмаар 28 17 4 7 55 - 33 55
6. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
7. Витесс 27 12 5 10 34 - 45 41
8. Гронинген 1:2 29 9 9 11 37 - 42 36
9. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
10. НЕК Неймеген 29 9 8 12 35 - 46 35
11. Херенвен 2:1 29 9 7 13 27 - 38 34
12. Камбюр 28 10 3 15 44 - 60 33
13. Хераклес 28 8 6 14 29 - 37 30
14. Ваалвейк 28 6 10 12 31 - 44 28
15. Фортуна Ситтард 28 6 5 17 27 - 61 23
16. Виллем II 29 6 5 18 23 - 52 23
17. Спарта Роттердам 27 4 10 13 23 - 40 22
18. ПЕК Зволле 28 5 5 18 20 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 14 11 0 3 40 - 18 33
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
5. Твенте 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Гронинген 1:2 14 4 6 4 15 - 15 18
10. Витесс 13 5 2 6 16 - 26 17
11. Херенвен 2:1 15 5 2 8 16 - 22 17
12. Камбюр 14 5 1 8 26 - 31 16
13. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
14. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
15. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
16. Фортуна Ситтард 13 4 2 7 14 - 26 14
17. НЕК Неймеген 14 2 5 7 12 - 20 11
18. ПЕК Зволле 14 2 4 8 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
4. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
8. Гронинген 1:2 15 5 3 7 22 - 27 18
9. Херенвен 2:1 14 4 5 5 11 - 16 17
10. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. Ваалвейк 14 2 7 5 19 - 22 13
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
16. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
17. Спарта Роттердам 12 1 4 7 10 - 20 7
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Гронинген
2.29
3.34
3.25
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Где смотреть матч Херенвен 2:1 Гронинген онлайн

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