Голландия: Эредивизие 2021-2022
2:1
Второй тайм: 59'
Стадион: Абе Ленстра
1:0
7' ГолВан Хойдонк Сидней
1:1
29' ГолКасанвирджо Нерайшо
42' Желтая карточкаКайб Рами
2:1
53' ГолВан Хойдонк Сидней
Ход матча
7'
29'
42'
53'
Статистика матча
-
2 Голы
-
1 Удары по воротам
-
5 Удары в створ
-
5 Угловые
-
0 Офсайды
-
6 Нарушения правил
-
1 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
0 Замены
-
42 Владение мячом, %
Владение мячом
15
Баккер
Ник
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
13
Кайб
Рами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
13 Кайб РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Маус КсавьеВратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Зал ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ole Tobiasen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Bjorn MeijerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Нападающий
-
38 Dirk Baron
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
Гронинген
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 12 побед
29 матчей
41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|7 (2)
|0.24
|Верман Йоэй
|4
|0.14
|Халилович Тибор
|4
|0.14
|Баккер Ник
|2
|0.07
|Ван Хойдонк Сидней
|2 (1)
|0.07
|Сарр Амин
|2
|0.07
|Стеванович Филип
|1
|0.03
|Хаяль Рами
|1
|0.03
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.03
|Де Йонг Сим
|0
|0
|Хайе Том
|0
|0
|Конголо Родни
|0
|0
|Кайб Рами
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Беньямин Нюгрен
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|12
|0.41
|Нгонж Сириль
|7
|0.24
|Де Леув Михаэль
|4
|0.14
|Постема Романо
|3
|0.1
|Суслов Томаш
|1
|0.03
|Эль-Ханкури Мохамед
|1 (1)
|0.03
|Дуарте Ларос
|1
|0.03
|Bjorn Meijer
|1
|0.03
|Ирандуст Далехо
|1
|0.03
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.03
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.03
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0.03
|Ван Хинтум Барт
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Paulos Abraham
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|4
|1
|Кайб Рами
|5
|0
|Мусаба Антони
|3
|1
|Ван Эвейк Милан
|4
|0
|Хайе Том
|3
|0
|Ван Бик Свен
|3
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Стеванович Филип
|2
|0
|Баккер Ник
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Томаш
|8
|0
|Те Вирик Мик
|4
|2
|Касанвирджо Нерайшо
|4
|1
|Ван Хинтум Барт
|4
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Дуарте Ларос
|3
|0
|Бёйс Данни
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Постема Романо
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Де Леув Михаэль
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Bjorn Meijer
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
21
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
3
21%
4
19%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
4
29%
5
24%
76-90
Пропущено
21
25
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
4
19%
2
8%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
19%
7
28%
31-45
4
19%
4
16%
46-60
5
24%
4
16%
61-75
3
14%
6
24%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
2
22%
4
29%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
3
33%
3
21%
76-90
Пропущено
18
16
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
17%
4
25%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
5
28%
2
13%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
4
22%
2
13%
76-90
Забито
23
35
10 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
5
22%
8
23%
1-15
1
4%
8
23%
16-30
4
17%
3
9%
31-45
1
4%
2
6%
46-60
5
22%
6
17%
61-75
7
30%
8
23%
76-90
Пропущено
39
41
15 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 24
7
18%
6
15%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
4
10%
11
27%
31-45
9
23%
6
15%
46-60
8
21%
6
15%
61-75
7
18%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0
Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1
Гронинген
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1
Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|29
|23
|3
|3
|85 - 15
|72
|2.
|ПСВ
|28
|21
|2
|5
|71 - 34
|65
|3.
|Фейеноорд
|28
|18
|4
|6
|63 - 27
|58
|4.
|Твенте
|29
|17
|7
|5
|46 - 33
|58
|5.
|АЗ Алкмаар
|28
|17
|4
|7
|55 - 33
|55
|6.
|Утрехт
|29
|11
|9
|9
|46 - 38
|42
|7.
|Витесс
|27
|12
|5
|10
|34 - 45
|41
|8.
|Гронинген
|1:2
|29
|9
|9
|11
|37 - 42
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|29
|10
|6
|13
|35 - 43
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|29
|9
|8
|12
|35 - 46
|35
|11.
|Херенвен
|2:1
|29
|9
|7
|13
|27 - 38
|34
|12.
|Камбюр
|28
|10
|3
|15
|44 - 60
|33
|13.
|Хераклес
|28
|8
|6
|14
|29 - 37
|30
|14.
|Ваалвейк
|28
|6
|10
|12
|31 - 44
|28
|15.
|Фортуна Ситтард
|28
|6
|5
|17
|27 - 61
|23
|16.
|Виллем II
|29
|6
|5
|18
|23 - 52
|23
|17.
|Спарта Роттердам
|27
|4
|10
|13
|23 - 40
|22
|18.
|ПЕК Зволле
|28
|5
|5
|18
|20 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|1
|2
|54 - 8
|37
|2.
|ПСВ
|14
|11
|0
|3
|40 - 18
|33
|3.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|4.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|31 - 14
|32
|5.
|Твенте
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|6.
|Утрехт
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Гронинген
|1:2
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Витесс
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|11.
|Херенвен
|2:1
|15
|5
|2
|8
|16 - 22
|17
|12.
|Камбюр
|14
|5
|1
|8
|26 - 31
|16
|13.
|Виллем II
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|14.
|Ваалвейк
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|15.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|16.
|Фортуна Ситтард
|13
|4
|2
|7
|14 - 26
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|14
|2
|5
|7
|12 - 20
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|14
|2
|4
|8
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|2
|1
|31 - 7
|35
|2.
|ПСВ
|14
|10
|2
|2
|31 - 16
|32
|3.
|Твенте
|15
|9
|2
|4
|24 - 22
|29
|4.
|Фейеноорд
|14
|8
|2
|4
|29 - 15
|26
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|14
|7
|2
|5
|24 - 19
|23
|8.
|Гронинген
|1:2
|15
|5
|3
|7
|22 - 27
|18
|9.
|Херенвен
|2:1
|14
|4
|5
|5
|11 - 16
|17
|10.
|Камбюр
|14
|5
|2
|7
|18 - 29
|17
|11.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|13.
|Ваалвейк
|14
|2
|7
|5
|19 - 22
|13
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|16.
|Виллем II
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|18.
|Хераклес
|14
|1
|2
|11
|10 - 24
|5