Второй тайм

95' Херенвен заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Херенвен

92' ПЕРЕКЛАДИНА! Ларсен Йорген упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

91' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Эрвин Мулдер отбил мяч на угловой после удара Сверко Марин из штрафной площади.

87' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Удар от ворот произведет Херенвен

84' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Сегодняшная посещаемость составляет 22500 болельщиков

82' Богард Мелайро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Должен был быть гол! Сарр Амин имел отличный шанс, но Петер Леувенбург не дал голу состоятся!

79' Отличные скиллы показывает Сарр Амин , обводя своих соперников

79' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Тахири Анас из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

77' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Дуарте Ларос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

74' Ван Бик Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дрешевич Ибрахим из команды Херенвен

72' Ларсен Йорген завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

72' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

72' Ван Эвейк Милан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Касанвирджо Нерайшо получил желтую карточку от судьи

70' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

69' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

68' Леувенбург Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Бьорн Мейер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Команда Херенвен довольна результатом к этому моменту.

65' Дрешевич Ибрахим получил желтую карточку от судьи

64' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Отличные скиллы показывает Сарр Амин , обводя своих соперников

62' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Гронинген

62' Хайе Том из команды Херенвен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

62' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

61' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Херенвен

60' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Дуарте Ларос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Матч возобновлен

59' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

58' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Кайб Рами из команды Херенвен делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

57' Хайе Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Хайе Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Г О О О О Л - Ван Хойдонк Сидней забивает с левой ноги!

53' Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Эль-Ханкури Мохамед пробует нанести удар издали, но Эрвин Мулдер держит все под контролем

51' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Херенвен выполняет удар от ворот.

47' Удар от ворот произведет Херенвен

47' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Паулос Абрахам уходит с поля и его заменяет Нгонж Сириль