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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Ваалвейк
0' 26'

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 3 Удары по воротам
  • 1 Удары в створ
  • 2 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 2 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 68 Владение мячом, %

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Ваалвейк
1.19
7.90
15.75
Все Коэффициенты
38
Мвого
Ивон
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
17
Жуниор
Мауро
15
Гутьеррес
Эрик
8
Ван
Гинкел
Марко
32
Вертессен
Йорбе
23
Верман
Йоэй
19
Брума
Арминду
9
Винисиус
Карлос
1
Вассен
Этьенн
2
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
28
Бюттнер
Александер
22
Бакари
Саид
6
Анита
Вурнон
8
Азхиль
Айман
7
Одгор
Йенс
29
Крамер
Михил
ПСВ
4-2-3-1
Ваалвейк
5-3-2

История личных встреч

ПСВ
Ваалвейк

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:4
Э
2:0
Э
1:4
Э
1:3
К
2:3
ТМК
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
5:1
Э
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 9 (1) 0.31
Захави Эран 8 0.28
Винисиус Карлос 6 0.21
Вертессен Йорбе 6 0.21
Брума Арминду 6 0.21
Доан Рицу 6 0.21
Боскальи Оливье 4 0.14
Гётце Марио 3 0.1
Мадуэке Нони 3 0.1
Рамальо Андре 3 0.1
Мвене Филипп 3 0.1
Сангаре Ибрахим 3 0.1
Жуниор Мауро 2 0.07
Ван Гинкел Марко 1 0.03
Макс Филипп 1 0.03
Прёппер Дэви 1 0.03
Томас Райан 1 0.03
Обиспо Армандо 1 0.03
Тезе Джордан 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 10 0.34
Одгор Йенс 8 0.28
Ван дер Венне Рихард 3 0.1
Бюттнер Александер 3 (1) 0.1
Мёленстен Мелле 2 0.07
Штоккерс Финн 1 0.03
Анита Вурнон 1 0.03
Бакари Саид 1 0.03
Гаари Жюрьен 1 0.03
Кёйперс Рой 1 0.03
Вассен Этьенн 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макс Филипп 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Обиспо Армандо 4 0
Винисиус Карлос 4 0
Тезе Джордан 4 0
Гётце Марио 3 0
Ван Гинкел Марко 3 0
Рамальо Андре 3 0
Жуниор Мауро 3 0
Гутьеррес Эрик 2 0
Брума Арминду 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюттнер Александер 6 0
Крамер Михил 6 0
Тоуба Ахмед 6 0
Гаари Жюрьен 5 0
Ван дер Венне Рихард 4 0
Адевойе Шоун 2 1
Анита Вурнон 3 0
Одгор Йенс 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Joseph Oosting 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
19
17 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
5
13%
3
16%
1-15
8
21%
4
21%
16-30
4
10%
5
26%
31-45
9
23%
4
21%
46-60
3
8%
2
11%
61-75
10
26%
1
5%
76-90

Пропущено

19
22
11 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
21%
7
32%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
5
26%
7
32%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
26%
1
5%
61-75
3
16%
3
14%
76-90

Забито

33
12
13 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
5
15%
1
8%
1-15
4
12%
3
25%
16-30
4
12%
1
8%
31-45
6
18%
1
8%
46-60
6
18%
1
8%
61-75
8
24%
5
42%
76-90

Пропущено

14
22
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
2
14%
2
9%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
2
14%
6
27%
46-60
2
14%
4
18%
61-75
4
29%
3
14%
76-90

Забито

72
31
30 В 1-м тайме 17
42 Во 2-м тайме 14
19 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
10
14%
4
13%
1-15
12
17%
7
23%
16-30
8
11%
6
19%
31-45
15
21%
5
16%
46-60
9
13%
3
10%
61-75
18
25%
6
19%
76-90

Пропущено

33
44
17 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 23
6
18%
9
20%
1-15
5
15%
4
9%
16-30
6
18%
11
25%
31-45
2
6%
9
20%
46-60
7
21%
5
11%
61-75
7
21%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4
Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0
Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 29 23 3 3 85 - 15 72
2. ПСВ 0:0 29 21 3 5 71 - 34 66
3. Фейеноорд 28 18 4 6 63 - 27 58
4. Твенте 29 17 7 5 46 - 33 58
5. АЗ Алкмаар 28 17 4 7 55 - 33 55
6. Витесс 0:0 28 12 6 10 34 - 45 42
7. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
8. Гронинген 29 9 9 11 37 - 43 36
9. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
10. НЕК Неймеген 29 9 8 12 35 - 46 35
11. Херенвен 29 9 7 13 28 - 38 34
12. Камбюр 0:0 29 10 4 15 44 - 60 34
13. Хераклес 28 8 6 14 29 - 37 30
14. Ваалвейк 0:0 29 6 11 12 31 - 44 29
15. Фортуна Ситтард 28 6 5 17 27 - 61 23
16. Виллем II 29 6 5 18 23 - 52 23
17. Спарта Роттердам 27 4 10 13 23 - 40 22
18. ПЕК Зволле 28 5 5 18 20 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 0:0 15 11 1 3 40 - 18 34
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
5. Твенте 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
10. Витесс 0:0 14 5 3 6 16 - 26 18
11. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
12. Камбюр 0:0 14 5 1 8 26 - 31 16
13. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
14. Ваалвейк 0:0 14 4 3 7 12 - 22 15
15. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
16. Фортуна Ситтард 13 4 2 7 14 - 26 14
17. НЕК Неймеген 14 2 5 7 12 - 20 11
18. ПЕК Зволле 14 2 4 8 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 0:0 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
4. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
5. Витесс 0:0 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Камбюр 0:0 15 5 3 7 18 - 29 18
10. Херенвен 14 4 5 5 11 - 16 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Ваалвейк 0:0 15 2 8 5 19 - 22 14
13. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
16. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
17. Спарта Роттердам 12 1 4 7 10 - 20 7
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
  • Первый тайм
  • 32'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Удар от ворот произведет Ваалвейк
  • 31'
    Контроль мяча: ПСВ: 68%, Ваалвейк: 32%.
  • 31'
    Шанс! Ван Гинкел Марко из команды ПСВ пробил головой, но мимо
  • 31'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 30'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    30'
    Мёленстен Мелле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 28'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Брума Арминду из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 28'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 27'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 26'
    Контроль мяча: ПСВ: 69%, Ваалвейк: 31%.
  • 26'
    Верман Йоэй из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    26'
    Ван Гинкел Марко наказан за толчок Гаари Жюрьен
  • 25'
    Брума Арминду имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 25'
    Тезе Джордан из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
  • 25'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 25'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    24'
    Крамер Михил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    24'
    Ван Гинкел Марко из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Крамер Михил пострадал.
  • 23'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Мвого Ивон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Бюттнер Александер из команды Ваалвейк подал угловой справа.
  • 22'
    Жуниор Мауро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 22'
    Ваалвейк начинает контратаку
  • 22'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 21'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 21'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: ПСВ: 70%, Ваалвейк: 30%.
  • 20'
    Крамер Михил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 19'
    Хороший удар издали нанес Ван Гинкел Марко, но отличный сейв сделал Этьен Вассен. Угловой.
  • 19'
    Ван Гинкел Марко из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 19'
    Анита Вурнон ошибается в защите.
  • 18'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 18'
    Ваалвейк выполняет удар от ворот.
  • 17'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 17'
    Крамер Михил из команды Ваалвейк попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
  • 16'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: ПСВ: 65%, Ваалвейк: 35%.
  • 15'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 14'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 13'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 13'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Ваалвейк контролирует мяч.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Ваалвейк
  • 12'
    Рамальо Андре из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    12'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 12'
    Вассен Этьенн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 12'
    Брума Арминду из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    11'
    Крамер Михил из команды Ваалвейк опасно и грубо сыграл. Тезе Джордан пострадал.
  • 11'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: ПСВ: 64%, Ваалвейк: 36%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Ван Гинкел Марко из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Бакари Саид.
  • 8'
    Ваалвейк контролирует мяч.
  • 8'
    Одгор Йенс из команды Ваалвейк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 8'
    Ваалвейк выполняет удар от ворот.
  • 7'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 6'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Ваалвейк выполняет удар от ворот.
  • 6'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 6'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: ПСВ: 78%, Ваалвейк: 22%.
  • 5'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    3'
    Адевойе Шоун наказан за толчок Брума Арминду
  • 3'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 2'
    Верман Йоэй из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 2'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Ваалвейк
  • 1'
    Брума Арминду нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 1'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Ваалвейк начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Ваалвейк
1.19
7.90
15.75
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ПСВ
Ваалвейк

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