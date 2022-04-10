Первый тайм

32' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Ваалвейк

31' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Мёленстен Мелле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Верман Йоэй из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Брума Арминду имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

25' Матч возобновлен

24' Крамер Михил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Мвого Ивон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Жуниор Мауро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Винисиус Карлос из команды ПСВ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

20' Крамер Михил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Хороший удар издали нанес Ван Гинкел Марко , но отличный сейв сделал Этьен Вассен. Угловой.

18' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

16' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' ПСВ выполняет удар от ворот.

13' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Ваалвейк

12' Вассен Этьенн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Одгор Йенс из команды Ваалвейк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

6' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

6' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

4' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Верман Йоэй из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Удар от ворот произведет Ваалвейк

1' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ваалвейк начинает с центра поля