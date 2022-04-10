Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
38' ГолВерман Йоэй
44' Желтая карточкаРамальо Андре
45' Желтая карточкаКрамер Михил
51' Желтая карточкаГаари Жюрьен
2:0
69' ГолТезе Джордан
72' Желтая карточкаВинисиус Карлос
75' Желтая карточкаБоскальи Оливье
90' Желтая карточкаАдевойе Шоун
Ход матча
38'
1:0
44'
45'
51'
69'
2:0
72'
75'
90'
Статистика матча
-
2 Голы
-
8 Удары по воротам
-
7 Удары в створ
-
7 Угловые
-
0 Офсайды
-
9 Нарушения правил
-
3 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
5 Замены
-
62 Владение мячом, %
Владение мячом
38
Мвого
Ивон
17
Жуниор
Мауро
23
Верман
Йоэй
59
Тоуба
Ахмед
22
Бакари
Саид
29
Крамер
Михил
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мадуэке НониНападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
Ваалвейк
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|9 (1)
|0.31
|Захави Эран
|8
|0.28
|Винисиус Карлос
|6
|0.21
|Вертессен Йорбе
|6
|0.21
|Брума Арминду
|6
|0.21
|Доан Рицу
|6
|0.21
|Боскальи Оливье
|4
|0.14
|Гётце Марио
|3
|0.1
|Мадуэке Нони
|3
|0.1
|Рамальо Андре
|3
|0.1
|Мвене Филипп
|3
|0.1
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.1
|Жуниор Мауро
|2
|0.07
|Тезе Джордан
|1
|0.03
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.03
|Макс Филипп
|1
|0.03
|Прёппер Дэви
|1
|0.03
|Томас Райан
|1
|0.03
|Обиспо Армандо
|1
|0.03
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|10
|0.34
|Одгор Йенс
|8
|0.28
|Ван дер Венне Рихард
|3
|0.1
|Бюттнер Александер
|3 (1)
|0.1
|Мёленстен Мелле
|2
|0.07
|Штоккерс Финн
|1
|0.03
|Анита Вурнон
|1
|0.03
|Бакари Саид
|1
|0.03
|Гаари Жюрьен
|1
|0.03
|Кёйперс Рой
|1
|0.03
|Вассен Этьенн
|0
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Данеелс Леннерд
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Карлос
|5
|0
|Макс Филипп
|4
|0
|Рамальо Андре
|4
|0
|Сангаре Ибрахим
|4
|0
|Обиспо Армандо
|4
|0
|Тезе Джордан
|4
|0
|Гётце Марио
|3
|0
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Жуниор Мауро
|3
|0
|Гутьеррес Эрик
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|7
|0
|Бюттнер Александер
|6
|0
|Гаари Жюрьен
|6
|0
|Тоуба Ахмед
|6
|0
|Адевойе Шоун
|3
|1
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|Анита Вурнон
|3
|0
|Одгор Йенс
|3
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
41
19
18 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
5
12%
3
16%
1-15
8
20%
4
21%
16-30
5
12%
5
26%
31-45
9
22%
4
21%
46-60
4
10%
2
11%
61-75
10
24%
1
5%
76-90
Пропущено
19
24
11 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
21%
7
29%
29%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
5
26%
8
33%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
5
26%
2
8%
61-75
3
16%
3
13%
76-90
Забито
33
12
13 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
5
15%
1
8%
1-15
4
12%
3
25%
16-30
4
12%
1
8%
31-45
6
18%
1
8%
46-60
6
18%
1
8%
61-75
8
24%
5
42%
76-90
Пропущено
14
22
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
2
14%
2
9%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
2
14%
6
27%
46-60
2
14%
4
18%
61-75
4
29%
3
14%
76-90
Забито
74
31
31 В 1-м тайме 17
43 Во 2-м тайме 14
20 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
10
14%
4
13%
1-15
12
16%
7
23%
16-30
9
12%
6
19%
31-45
15
20%
5
16%
46-60
10
14%
3
10%
61-75
18
24%
6
19%
76-90
Пропущено
33
46
17 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 20
19 Не пропускали 24
6
18%
9
20%
1-15
5
15%
4
9%
16-30
6
18%
12
26%
31-45
2
6%
9
20%
46-60
7
21%
6
13%
61-75
7
21%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4
Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0
Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|29
|23
|3
|3
|85 - 15
|72
|2.
|ПСВ
|29
|22
|2
|5
|73 - 34
|68
|3.
|Фейеноорд
|28
|18
|4
|6
|63 - 27
|58
|4.
|Твенте
|29
|17
|7
|5
|46 - 33
|58
|5.
|АЗ Алкмаар
|28
|17
|4
|7
|55 - 33
|55
|6.
|Витесс
|28
|13
|5
|10
|35 - 45
|44
|7.
|Утрехт
|29
|11
|9
|9
|46 - 38
|42
|8.
|Гронинген
|29
|9
|9
|11
|37 - 43
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|29
|10
|6
|13
|35 - 43
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|29
|9
|8
|12
|35 - 46
|35
|11.
|Херенвен
|29
|9
|7
|13
|28 - 38
|34
|12.
|Камбюр
|29
|10
|3
|16
|44 - 61
|33
|13.
|Хераклес
|28
|8
|6
|14
|29 - 37
|30
|14.
|Ваалвейк
|29
|6
|10
|13
|31 - 46
|28
|15.
|Фортуна Ситтард
|28
|6
|5
|17
|27 - 61
|23
|16.
|Виллем II
|29
|6
|5
|18
|23 - 52
|23
|17.
|Спарта Роттердам
|27
|4
|10
|13
|23 - 40
|22
|18.
|ПЕК Зволле
|28
|5
|5
|18
|20 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|1
|2
|54 - 8
|37
|2.
|ПСВ
|15
|12
|0
|3
|42 - 18
|36
|3.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|4.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|31 - 14
|32
|5.
|Твенте
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|6.
|Утрехт
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Витесс
|14
|6
|2
|6
|17 - 26
|20
|10.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|11.
|Херенвен
|15
|5
|2
|8
|17 - 22
|17
|12.
|Камбюр
|14
|5
|1
|8
|26 - 31
|16
|13.
|Виллем II
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|14.
|Ваалвейк
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|15.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|16.
|Фортуна Ситтард
|13
|4
|2
|7
|14 - 26
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|14
|2
|5
|7
|12 - 20
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|14
|2
|4
|8
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|2
|1
|31 - 7
|35
|2.
|ПСВ
|14
|10
|2
|2
|31 - 16
|32
|3.
|Твенте
|15
|9
|2
|4
|24 - 22
|29
|4.
|Фейеноорд
|14
|8
|2
|4
|29 - 15
|26
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|14
|7
|2
|5
|24 - 19
|23
|8.
|Гронинген
|15
|5
|3
|7
|22 - 28
|18
|9.
|Херенвен
|14
|4
|5
|5
|11 - 16
|17
|10.
|Камбюр
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|11.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|13.
|Ваалвейк
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|16.
|Виллем II
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|18.
|Хераклес
|14
|1
|2
|11
|10 - 24
|5