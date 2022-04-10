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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
2:0
Конец матча

Стадион:
Ваалвейк
0'
1:0
38' Гол
Верман Йоэй
44' Желтая карточка
Рамальо Андре
45' Желтая карточка
Крамер Михил
51' Желтая карточка
Гаари Жюрьен
2:0
69' Гол
Тезе Джордан
72' Желтая карточка
Винисиус Карлос
75' Желтая карточка
Боскальи Оливье
90' Желтая карточка
Адевойе Шоун
90'+6

Ход матча

38'
Верман Йоэй
1:0
44'
Рамальо Андре
 
45'
 
Крамер Михил
51'
 
Гаари Жюрьен
61'
 
Yassin Oukili
Гаари Жюрьен
66'
Сангаре Ибрахим
Верман Йоэй
 
66'
Гакпо Коди
Ван Гинкел Марко
 
66'
Мадуэке Нони
Вертессен Йорбе
 
69'
Тезе Джордан
(Винисиус Карлос)
2:0
70'
 
Ван дер Венне Рихард
Азхиль Айман
72'
Винисиус Карлос
 
75'
Боскальи Оливье
 
77'
Оппегорд Фредрик
Боскальи Оливье
 
79'
 
Ваутерс Луук
Анита Вурнон
79'
 
Данеелс Леннерд
Бюттнер Александер
79'
 
Штоккерс Финн
Одгор Йенс
87'
Захави Эран
Брума Арминду
 
90'
 
Адевойе Шоун

Статистика матча

  • 2 Голы
  • 8 Удары по воротам
  • 7 Удары в створ
  • 7 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 9 Нарушения правил
  • 3 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 5 Замены
  • 62 Владение мячом, %

Владение мячом

38
Мвого
Ивон
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
17
Жуниор
Мауро
15
Гутьеррес
Эрик
8
Ван
Гинкел
Марко
32
Вертессен
Йорбе
23
Верман
Йоэй
19
Брума
Арминду
9
Винисиус
Карлос
1
Вассен
Этьенн
2
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
28
Бюттнер
Александер
22
Бакари
Саид
6
Анита
Вурнон
8
Азхиль
Айман
7
Одгор
Йенс
29
Крамер
Михил
ПСВ
4-2-3-1
Ваалвейк
5-3-2

История личных встреч

ПСВ
Ваалвейк

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:4
Э
2:0
Э
1:4
Э
1:3
К
2:3
ТМК
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
5:1
Э
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 9 (1) 0.31
Захави Эран 8 0.28
Винисиус Карлос 6 0.21
Вертессен Йорбе 6 0.21
Брума Арминду 6 0.21
Доан Рицу 6 0.21
Боскальи Оливье 4 0.14
Гётце Марио 3 0.1
Мадуэке Нони 3 0.1
Рамальо Андре 3 0.1
Мвене Филипп 3 0.1
Сангаре Ибрахим 3 0.1
Жуниор Мауро 2 0.07
Тезе Джордан 1 0.03
Ван Гинкел Марко 1 0.03
Макс Филипп 1 0.03
Прёппер Дэви 1 0.03
Томас Райан 1 0.03
Обиспо Армандо 1 0.03
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 10 0.34
Одгор Йенс 8 0.28
Ван дер Венне Рихард 3 0.1
Бюттнер Александер 3 (1) 0.1
Мёленстен Мелле 2 0.07
Штоккерс Финн 1 0.03
Анита Вурнон 1 0.03
Бакари Саид 1 0.03
Гаари Жюрьен 1 0.03
Кёйперс Рой 1 0.03
Вассен Этьенн 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Карлос 5 0
Макс Филипп 4 0
Рамальо Андре 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Обиспо Армандо 4 0
Тезе Джордан 4 0
Гётце Марио 3 0
Ван Гинкел Марко 3 0
Жуниор Мауро 3 0
Гутьеррес Эрик 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Брума Арминду 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 7 0
Бюттнер Александер 6 0
Гаари Жюрьен 6 0
Тоуба Ахмед 6 0
Адевойе Шоун 3 1
Ван дер Венне Рихард 4 0
Анита Вурнон 3 0
Одгор Йенс 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Joseph Oosting 1 0

Голы по времени матча

Забито

41
19
18 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
5
12%
3
16%
1-15
8
20%
4
21%
16-30
5
12%
5
26%
31-45
9
22%
4
21%
46-60
4
10%
2
11%
61-75
10
24%
1
5%
76-90

Пропущено

19
24
11 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
21%
7
29%
29%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
5
26%
8
33%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
5
26%
2
8%
61-75
3
16%
3
13%
76-90

Забито

33
12
13 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
5
15%
1
8%
1-15
4
12%
3
25%
16-30
4
12%
1
8%
31-45
6
18%
1
8%
46-60
6
18%
1
8%
61-75
8
24%
5
42%
76-90

Пропущено

14
22
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
2
14%
2
9%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
2
14%
6
27%
46-60
2
14%
4
18%
61-75
4
29%
3
14%
76-90

Забито

74
31
31 В 1-м тайме 17
43 Во 2-м тайме 14
20 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
10
14%
4
13%
1-15
12
16%
7
23%
16-30
9
12%
6
19%
31-45
15
20%
5
16%
46-60
10
14%
3
10%
61-75
18
24%
6
19%
76-90

Пропущено

33
46
17 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 20
19 Не пропускали 24
6
18%
9
20%
1-15
5
15%
4
9%
16-30
6
18%
12
26%
31-45
2
6%
9
20%
46-60
7
21%
6
13%
61-75
7
21%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4
Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0
Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 29 23 3 3 85 - 15 72
2. ПСВ 29 22 2 5 73 - 34 68
3. Фейеноорд 28 18 4 6 63 - 27 58
4. Твенте 29 17 7 5 46 - 33 58
5. АЗ Алкмаар 28 17 4 7 55 - 33 55
6. Витесс 28 13 5 10 35 - 45 44
7. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
8. Гронинген 29 9 9 11 37 - 43 36
9. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
10. НЕК Неймеген 29 9 8 12 35 - 46 35
11. Херенвен 29 9 7 13 28 - 38 34
12. Камбюр 29 10 3 16 44 - 61 33
13. Хераклес 28 8 6 14 29 - 37 30
14. Ваалвейк 29 6 10 13 31 - 46 28
15. Фортуна Ситтард 28 6 5 17 27 - 61 23
16. Виллем II 29 6 5 18 23 - 52 23
17. Спарта Роттердам 27 4 10 13 23 - 40 22
18. ПЕК Зволле 28 5 5 18 20 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
5. Твенте 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Витесс 14 6 2 6 17 - 26 20
10. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
11. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
12. Камбюр 14 5 1 8 26 - 31 16
13. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
14. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
15. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
16. Фортуна Ситтард 13 4 2 7 14 - 26 14
17. НЕК Неймеген 14 2 5 7 12 - 20 11
18. ПЕК Зволле 14 2 4 8 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
4. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Херенвен 14 4 5 5 11 - 16 17
10. Камбюр 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
16. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
17. Спарта Роттердам 12 1 4 7 10 - 20 7
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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