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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Камбюр
0'
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Бангура Алекс
30'

Ход матча

2'
 
Бангура Алекс

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 2 Удары по воротам
  • 4 Удары в створ
  • 1 Угловые
  • 1 Офсайды
  • 2 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 62 Владение мячом, %

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Камбюр
1.47
5.05
6.67
Все Коэффициенты
24
Хауэн
Йерун
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
40
Уйсман
Дан
42
Манхуф
Миллион
29
Бёйтинк
Томас
7
Икома
Луис
12
Бос
Питер
15
Тол
Марко
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
2
Яспер
тер
Хейде
10
Паулиссен
Митчелл
11
Йоостен
Патрик
28
Робертс
Улдрикис
7
Каллон
Исса
Витесс
3-5-2
Камбюр
4-3-3

История личных встреч

Витесс
Камбюр

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
1:6
ТМК
0:0
Э
0:2
Э
4:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
4:3
Э
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 12 (2) 0.43
Фредериксен Николай 7 0.25
Тронстад Сондре 3 0.11
Духи Данило 3 0.11
Ороз Алоис 3 0.11
Дарфалу Усама 2 0.07
Бёйтинк Томас 2 0.07
Гбоо Янн 2 0.07
Базур Рихедли 1 0.04
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tom Boere 6 0.21
Якобс Ями 5 0.17
Робертс Улдрикис 5 0.17
Каллон Исса 4 0.14
Маулун Робин 4 (2) 0.14
Самбисса Давид 3 0.1
Бангура Алекс 3 0.1
Брей Майкл 2 0.07
Схаутен Эрик 2 0.07
Паулиссен Митчелл 2 0.07
Тол Марко 2 0.07
Худемакерс Меес 2 0.07
Йоостен Патрик 1 0.03
Киш Тамаш 1 0.03
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 11 1
Виттек Максимилиан 9 0
Бёйтинк Томас 6 1
Базур Рихедли 7 0
Расмуссен Якоб 3 1
Икома Луис 3 1
Тронстад Сондре 4 0
Ороз Алоис 4 0
Духи Данило 2 1
Таннан Уссама 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Грбич Адриан 0 1
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Домджони Тони 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
Thomas Letsch 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 7 1
Макинтош Келвин 5 0
Маулун Робин 5 0
Паулиссен Митчелл 3 0
Робертс Улдрикис 3 0
Якобс Ями 3 0
Шмидт Доке 1 1
Схаутен Эрик 2 0
Каллон Исса 2 0
Худемакерс Меес 2 0
Брей Майкл 2 0
Киш Тамаш 1 0
Tom Boere 1 0
Самбисса Давид 1 0
Тол Марко 1 0
Яспер тер Хейде 1 0
Sekou Sylla 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
18
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
4
24%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
6
35%
4
22%
46-60
2
12%
6
33%
61-75
3
18%
2
11%
76-90

Пропущено

23
29
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
17%
0
0%
1-15
5
22%
7
24%
16-30
3
13%
7
24%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
4
17%
8
28%
76-90

Забито

20
24
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
2
10%
2
8%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
5
25%
7
29%
29%
46-60
3
15%
5
21%
61-75
3
15%
3
13%
76-90

Пропущено

17
33
12 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
12%
5
15%
1-15
4
24%
5
15%
16-30
6
35%
9
27%
31-45
1
6%
4
12%
46-60
2
12%
2
6%
61-75
2
12%
8
24%
76-90

Забито

37
42
15 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
6
16%
4
10%
1-15
4
11%
7
17%
16-30
5
14%
4
10%
31-45
11
30%
30%
11
26%
46-60
5
14%
11
26%
61-75
6
16%
5
12%
76-90

Пропущено

40
62
24 В 1-м тайме 33
16 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 24
6
15%
5
8%
1-15
9
23%
12
19%
16-30
9
23%
16
26%
31-45
6
15%
7
11%
46-60
4
10%
6
10%
61-75
6
15%
16
26%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1
АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Рома - Витесс 1:1 Хераклес - Витесс 0:0 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:1 Витесс - Полис Уагудугу 1:1 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 Дуанес - Витесс 1:0 Витесс - Рапид Вена 2:0 Утрехт - Витесс 1:1 Рапид Вена - Витесс 2:1 Витесс - ПСВ 0:5 Аякс - Витесс 5:0
Камбюр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0
Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 29 23 3 3 85 - 15 72
2. ПСВ 0:0 29 21 3 5 71 - 34 66
3. Фейеноорд 28 18 4 6 63 - 27 58
4. Твенте 29 17 7 5 46 - 33 58
5. АЗ Алкмаар 28 17 4 7 55 - 33 55
6. Витесс 0:0 28 12 6 10 34 - 45 42
7. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
8. Гронинген 29 9 9 11 37 - 43 36
9. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
10. НЕК Неймеген 29 9 8 12 35 - 46 35
11. Херенвен 29 9 7 13 28 - 38 34
12. Камбюр 0:0 29 10 4 15 44 - 60 34
13. Хераклес 28 8 6 14 29 - 37 30
14. Ваалвейк 0:0 29 6 11 12 31 - 44 29
15. Фортуна Ситтард 28 6 5 17 27 - 61 23
16. Виллем II 29 6 5 18 23 - 52 23
17. Спарта Роттердам 27 4 10 13 23 - 40 22
18. ПЕК Зволле 28 5 5 18 20 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 0:0 15 11 1 3 40 - 18 34
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
5. Твенте 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
10. Витесс 0:0 14 5 3 6 16 - 26 18
11. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
12. Камбюр 0:0 14 5 1 8 26 - 31 16
13. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
14. Ваалвейк 0:0 14 4 3 7 12 - 22 15
15. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
16. Фортуна Ситтард 13 4 2 7 14 - 26 14
17. НЕК Неймеген 14 2 5 7 12 - 20 11
18. ПЕК Зволле 14 2 4 8 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 0:0 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
4. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
5. Витесс 0:0 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Камбюр 0:0 15 5 3 7 18 - 29 18
10. Херенвен 14 4 5 5 11 - 16 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Ваалвейк 0:0 15 2 8 5 19 - 22 14
13. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
16. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
17. Спарта Роттердам 12 1 4 7 10 - 20 7
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
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Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Камбюр
1.47
5.05
6.67
Все Коэффициенты
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Витесс
Камбюр

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