Первый тайм

36' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Беро Матуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Паулиссен Митчелл из команды Камбюр делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

34' Игрок из команды Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Хорошую попытку сделал Икома Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Даан Хейсман из команды Витесс отправил кросс в штрафную...

31' Удар от ворот произведет Камбюр

31' Тронстад Сондре не смог попасть в створ ударом издали

31' Икома Луис нанес удар, мяч был парирован, но Петер Бош не удержал его в руках.

31' Головой пробил Беро Матуш , но голкипер отбил его в поле!

30' Даса Элазар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Витесс

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Бос Питер взял и забрал мяч на выходе

24' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Витесс выполняет удар от ворот.

24' Отличные скиллы показывает Паулиссен Митчелл , обводя своих соперников

23' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Бангура Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Бос Питер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Даса Элазар из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

16' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Бос Питер взял и забрал мяч на выходе

15' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Икома Луис нанес удар головой, но Петер Бош спокойно отбил мяч.

13' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Даан Хейсман из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

13' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Удар от ворот произведет Камбюр

11' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Каллон Исса из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Бос Питер взял и забрал мяч на выходе

9' Бос Питер взял и забрал мяч на выходе

9' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' О, нет. Из многообещающей позиции Икома Луис из команды Витесс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

7' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Яспер тер Хейде из команды Камбюр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Матч возобновлен

4' После проверки VAR рефери поменял решение - Витесс не будет бить пенальти!

2' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

1' Витесс выполняет удар от ворот.

1' Йоостен Патрик не смог попасть в створ ударом издали

1' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Витесс начинает с центра поля