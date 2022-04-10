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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 14970
Камбюр
0'
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Бангура Алекс
1:0
42' Гол
Икома Луис
45' Желтая карточка
Каллон Исса
45' Желтая карточка
Расмуссен Якоб
90'+5

Ход матча

2'
 
Бангура Алекс
42'
Икома Луис
(Беро Матуш)
1:0
45'
 
Каллон Исса
45'
Расмуссен Якоб
 
46'
Шуберт Маркус
Хауэн Йерун
 
70'
Вруг Патрик
Уйсман Дан
 
77'
 
Milan Smit
Яспер тер Хейде
80'
 
Доодеман Ник
Йоостен Патрик
86'
Грбич Адриан
Бёйтинк Томас
 
86'
Домджони Тони
Икома Луис
 
86'
Гайек Томаш
Манхуф Миллион
 
87'
 
Киш Тамаш
Макинтош Келвин

Статистика матча

  • 1 Голы
  • 9 Удары по воротам
  • 16 Удары в створ
  • 8 Угловые
  • 1 Офсайды
  • 7 Нарушения правил
  • 1 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 5 Замены
  • 59 Владение мячом, %

Владение мячом

24
Хауэн
Йерун
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
40
Уйсман
Дан
42
Манхуф
Миллион
29
Бёйтинк
Томас
7
Икома
Луис
12
Бос
Питер
15
Тол
Марко
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
2
Яспер
тер
Хейде
10
Паулиссен
Митчелл
11
Йоостен
Патрик
28
Робертс
Улдрикис
7
Каллон
Исса
Витесс
3-5-2
Камбюр
4-3-3

История личных встреч

Витесс
Камбюр

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
1:6
ТМК
0:0
Э
0:2
Э
4:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
4:3
Э
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 13 (2) 0.46
Фредериксен Николай 7 0.25
Тронстад Сондре 3 0.11
Духи Данило 3 0.11
Ороз Алоис 3 0.11
Дарфалу Усама 2 0.07
Бёйтинк Томас 2 0.07
Гбоо Янн 2 0.07
Базур Рихедли 1 0.04
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Беро Матуш 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tom Boere 6 0.21
Якобс Ями 5 0.17
Робертс Улдрикис 5 0.17
Каллон Исса 4 0.14
Маулун Робин 4 (2) 0.14
Самбисса Давид 3 0.1
Бангура Алекс 3 0.1
Брей Майкл 2 0.07
Схаутен Эрик 2 0.07
Паулиссен Митчелл 2 0.07
Тол Марко 2 0.07
Худемакерс Меес 2 0.07
Йоостен Патрик 1 0.03
Киш Тамаш 1 0.03
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 11 1
Виттек Максимилиан 9 0
Бёйтинк Томас 6 1
Базур Рихедли 7 0
Расмуссен Якоб 4 1
Икома Луис 3 1
Тронстад Сондре 4 0
Ороз Алоис 4 0
Духи Данило 2 1
Таннан Уссама 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Грбич Адриан 0 1
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Домджони Тони 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
Thomas Letsch 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 7 1
Макинтош Келвин 5 0
Маулун Робин 5 0
Паулиссен Митчелл 3 0
Каллон Исса 3 0
Робертс Улдрикис 3 0
Якобс Ями 3 0
Шмидт Доке 1 1
Схаутен Эрик 2 0
Худемакерс Меес 2 0
Брей Майкл 2 0
Киш Тамаш 1 0
Tom Boere 1 0
Самбисса Давид 1 0
Тол Марко 1 0
Яспер тер Хейде 1 0
Sekou Sylla 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
18
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
4
22%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
6
33%
4
22%
46-60
2
11%
6
33%
61-75
3
17%
2
11%
76-90

Пропущено

23
30
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
4
17%
0
0%
1-15
5
22%
7
23%
16-30
3
13%
8
27%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
2
9%
4
13%
61-75
4
17%
8
27%
76-90

Забито

20
24
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
2
10%
2
8%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
5
25%
7
29%
29%
46-60
3
15%
5
21%
61-75
3
15%
3
13%
76-90

Пропущено

17
33
12 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
12%
5
15%
1-15
4
24%
5
15%
16-30
6
35%
9
27%
31-45
1
6%
4
12%
46-60
2
12%
2
6%
61-75
2
12%
8
24%
76-90

Забито

38
42
16 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
6
16%
4
10%
1-15
4
11%
7
17%
16-30
6
16%
4
10%
31-45
11
29%
11
26%
46-60
5
13%
11
26%
61-75
6
16%
5
12%
76-90

Пропущено

40
63
24 В 1-м тайме 34
16 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 25
6
15%
5
8%
1-15
9
23%
12
19%
16-30
9
23%
17
27%
31-45
6
15%
7
11%
46-60
4
10%
6
10%
61-75
6
15%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1
АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Рома - Витесс 1:1 Хераклес - Витесс 0:0 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:1 Витесс - Полис Уагудугу 1:1 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 Дуанес - Витесс 1:0 Витесс - Рапид Вена 2:0 Утрехт - Витесс 1:1 Рапид Вена - Витесс 2:1 Витесс - ПСВ 0:5 Аякс - Витесс 5:0
Камбюр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0
Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 29 23 3 3 85 - 15 72
2. ПСВ 29 22 2 5 73 - 34 68
3. Фейеноорд 28 18 4 6 63 - 27 58
4. Твенте 29 17 7 5 46 - 33 58
5. АЗ Алкмаар 28 17 4 7 55 - 33 55
6. Витесс 28 13 5 10 35 - 45 44
7. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
8. Гронинген 29 9 9 11 37 - 43 36
9. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
10. НЕК Неймеген 29 9 8 12 35 - 46 35
11. Херенвен 29 9 7 13 28 - 38 34
12. Камбюр 29 10 3 16 44 - 61 33
13. Хераклес 28 8 6 14 29 - 37 30
14. Ваалвейк 29 6 10 13 31 - 46 28
15. Фортуна Ситтард 28 6 5 17 27 - 61 23
16. Виллем II 29 6 5 18 23 - 52 23
17. Спарта Роттердам 27 4 10 13 23 - 40 22
18. ПЕК Зволле 28 5 5 18 20 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
5. Твенте 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Витесс 14 6 2 6 17 - 26 20
10. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
11. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
12. Камбюр 14 5 1 8 26 - 31 16
13. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
14. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
15. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
16. Фортуна Ситтард 13 4 2 7 14 - 26 14
17. НЕК Неймеген 14 2 5 7 12 - 20 11
18. ПЕК Зволле 14 2 4 8 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
4. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Херенвен 14 4 5 5 11 - 16 17
10. Камбюр 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
16. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
17. Спарта Роттердам 12 1 4 7 10 - 20 7
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
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