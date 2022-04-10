Голландия: Эредивизие 2021-2022
2' Undefined phrase: football_event_Бангура Алекс
1:0
42' ГолИкома Луис
45' Желтая карточкаКаллон Исса
45' Желтая карточкаРасмуссен Якоб
Ход матча
42'
1:0
45'
45'
Статистика матча
-
1 Голы
-
9 Удары по воротам
-
16 Удары в створ
-
8 Угловые
-
1 Офсайды
-
7 Нарушения правил
-
1 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
5 Замены
-
59 Владение мячом, %
Владение мячом
24
Хауэн
Йерун
21
Беро
Матуш
40
Уйсман
Дан
12
Бос
Питер
15
Тол
Марко
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Бос ПитерВратарь
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Киш ТамашНападающий
-
17 Доодеман НикНападающий
-
-
-
-
49 Milan Smit
-
Главный тренер: Гаар Денис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Витесс
Камбюр
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|13 (2)
|0.46
|Фредериксен Николай
|7
|0.25
|Тронстад Сондре
|3
|0.11
|Духи Данило
|3
|0.11
|Ороз Алоис
|3
|0.11
|Дарфалу Усама
|2
|0.07
|Бёйтинк Томас
|2
|0.07
|Гбоо Янн
|2
|0.07
|Базур Рихедли
|1
|0.04
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Беро Матуш
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tom Boere
|6
|0.21
|Якобс Ями
|5
|0.17
|Робертс Улдрикис
|5
|0.17
|Каллон Исса
|4
|0.14
|Маулун Робин
|4 (2)
|0.14
|Самбисса Давид
|3
|0.1
|Бангура Алекс
|3
|0.1
|Брей Майкл
|2
|0.07
|Схаутен Эрик
|2
|0.07
|Паулиссен Митчелл
|2
|0.07
|Тол Марко
|2
|0.07
|Худемакерс Меес
|2
|0.07
|Йоостен Патрик
|1
|0.03
|Киш Тамаш
|1
|0.03
|Доодеман Ник
|0
|0
|Шмидт Доке
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|11
|1
|Виттек Максимилиан
|9
|0
|Бёйтинк Томас
|6
|1
|Базур Рихедли
|7
|0
|Расмуссен Якоб
|4
|1
|Икома Луис
|3
|1
|Тронстад Сондре
|4
|0
|Ороз Алоис
|4
|0
|Духи Данило
|2
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Грбич Адриан
|0
|1
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Вруг Патрик
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
|Thomas Letsch
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|7
|1
|Макинтош Келвин
|5
|0
|Маулун Робин
|5
|0
|Паулиссен Митчелл
|3
|0
|Каллон Исса
|3
|0
|Робертс Улдрикис
|3
|0
|Якобс Ями
|3
|0
|Шмидт Доке
|1
|1
|Схаутен Эрик
|2
|0
|Худемакерс Меес
|2
|0
|Брей Майкл
|2
|0
|Киш Тамаш
|1
|0
|Tom Boere
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Яспер тер Хейде
|1
|0
|Sekou Sylla
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
18
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
4
22%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
6
33%
4
22%
46-60
2
11%
6
33%
61-75
3
17%
2
11%
76-90
Пропущено
23
30
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
4
17%
0
0%
1-15
5
22%
7
23%
16-30
3
13%
8
27%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
2
9%
4
13%
61-75
4
17%
8
27%
76-90
Забито
20
24
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
2
10%
2
8%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
5
25%
7
29%
29%
46-60
3
15%
5
21%
61-75
3
15%
3
13%
76-90
Пропущено
17
33
12 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
12%
5
15%
1-15
4
24%
5
15%
16-30
6
35%
9
27%
31-45
1
6%
4
12%
46-60
2
12%
2
6%
61-75
2
12%
8
24%
76-90
Забито
38
42
16 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
6
16%
4
10%
1-15
4
11%
7
17%
16-30
6
16%
4
10%
31-45
11
29%
11
26%
46-60
5
13%
11
26%
61-75
6
16%
5
12%
76-90
Пропущено
40
63
24 В 1-м тайме 34
16 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 25
6
15%
5
8%
1-15
9
23%
12
19%
16-30
9
23%
17
27%
31-45
6
15%
7
11%
46-60
4
10%
6
10%
61-75
6
15%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1
АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Рома - Витесс 1:1 Хераклес - Витесс 0:0 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:1 Витесс - Полис Уагудугу 1:1 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 Дуанес - Витесс 1:0 Витесс - Рапид Вена 2:0 Утрехт - Витесс 1:1 Рапид Вена - Витесс 2:1 Витесс - ПСВ 0:5 Аякс - Витесс 5:0
Камбюр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0
Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|29
|23
|3
|3
|85 - 15
|72
|2.
|ПСВ
|29
|22
|2
|5
|73 - 34
|68
|3.
|Фейеноорд
|28
|18
|4
|6
|63 - 27
|58
|4.
|Твенте
|29
|17
|7
|5
|46 - 33
|58
|5.
|АЗ Алкмаар
|28
|17
|4
|7
|55 - 33
|55
|6.
|Витесс
|28
|13
|5
|10
|35 - 45
|44
|7.
|Утрехт
|29
|11
|9
|9
|46 - 38
|42
|8.
|Гронинген
|29
|9
|9
|11
|37 - 43
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|29
|10
|6
|13
|35 - 43
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|29
|9
|8
|12
|35 - 46
|35
|11.
|Херенвен
|29
|9
|7
|13
|28 - 38
|34
|12.
|Камбюр
|29
|10
|3
|16
|44 - 61
|33
|13.
|Хераклес
|28
|8
|6
|14
|29 - 37
|30
|14.
|Ваалвейк
|29
|6
|10
|13
|31 - 46
|28
|15.
|Фортуна Ситтард
|28
|6
|5
|17
|27 - 61
|23
|16.
|Виллем II
|29
|6
|5
|18
|23 - 52
|23
|17.
|Спарта Роттердам
|27
|4
|10
|13
|23 - 40
|22
|18.
|ПЕК Зволле
|28
|5
|5
|18
|20 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|1
|2
|54 - 8
|37
|2.
|ПСВ
|15
|12
|0
|3
|42 - 18
|36
|3.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|4.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|31 - 14
|32
|5.
|Твенте
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|6.
|Утрехт
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Витесс
|14
|6
|2
|6
|17 - 26
|20
|10.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|11.
|Херенвен
|15
|5
|2
|8
|17 - 22
|17
|12.
|Камбюр
|14
|5
|1
|8
|26 - 31
|16
|13.
|Виллем II
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|14.
|Ваалвейк
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|15.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|16.
|Фортуна Ситтард
|13
|4
|2
|7
|14 - 26
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|14
|2
|5
|7
|12 - 20
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|14
|2
|4
|8
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|2
|1
|31 - 7
|35
|2.
|ПСВ
|14
|10
|2
|2
|31 - 16
|32
|3.
|Твенте
|15
|9
|2
|4
|24 - 22
|29
|4.
|Фейеноорд
|14
|8
|2
|4
|29 - 15
|26
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|14
|7
|2
|5
|24 - 19
|23
|8.
|Гронинген
|15
|5
|3
|7
|22 - 28
|18
|9.
|Херенвен
|14
|4
|5
|5
|11 - 16
|17
|10.
|Камбюр
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|11.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|13.
|Ваалвейк
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|16.
|Виллем II
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|18.
|Хераклес
|14
|1
|2
|11
|10 - 24
|5