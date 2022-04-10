Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Даан Хейсман бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Витесс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Расмуссен Якоб грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

47' Каллон Исса грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

47' Хауэн Йерун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

46' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Камбюр

45' Даан Хейсман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Даан Хейсман нанес удар, мяч был парирован, но Петер Бош не удержал его в руках.

42' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Г О О О О Л - Икома Луис забивает с левой ноги!

42' Расмуссен Якоб нанес удар головой, но Петер Бош спокойно отбил мяч.

41' Схаутен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Робертс Улдрикис из команды Камбюр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

39' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Икома Луис из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

37' Петер Бош отбил мяч на угловой после удара Даса Элазар из штрафной площади.

37' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Беро Матуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Паулиссен Митчелл из команды Камбюр делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

34' Игрок из команды Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Хорошую попытку сделал Икома Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Даан Хейсман из команды Витесс отправил кросс в штрафную...

31' Удар от ворот произведет Камбюр

31' Тронстад Сондре не смог попасть в створ ударом издали

31' Манхуф Миллион нанес удар, мяч был парирован, но Петер Бош не удержал его в руках.

31' Головой пробил Расмуссен Якоб , но голкипер отбил его в поле!

30' Даса Элазар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Витесс

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Бос Питер взял и забрал мяч на выходе

24' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Витесс выполняет удар от ворот.

24' Отличные скиллы показывает Паулиссен Митчелл , обводя своих соперников

23' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Бангура Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Икома Луис нанес удар, мяч был парирован, но Петер Бош не удержал его в руках.

19' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Даса Элазар из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

16' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Бос Питер взял и забрал мяч на выходе

15' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Икома Луис нанес удар головой, но Петер Бош спокойно отбил мяч.

13' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Даан Хейсман из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

13' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Удар от ворот произведет Камбюр

11' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Каллон Исса из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Бос Питер взял и забрал мяч на выходе

9' Бос Питер взял и забрал мяч на выходе

9' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' О, нет. Из многообещающей позиции Икома Луис из команды Витесс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

7' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Яспер тер Хейде из команды Камбюр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Матч возобновлен

4' После проверки VAR рефери поменял решение - Витесс не будет бить пенальти!

2' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

1' Витесс выполняет удар от ворот.

1' Йоостен Патрик не смог попасть в створ ударом издали

1' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Витесс начинает с центра поля