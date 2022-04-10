Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:3
Второй тайм: 64'
Стадион: Erve Asito
1:0
1' ГолБакыш Синан
1:1
21' ГолКекчю Оркун
25' Желтая карточкаУахим Анас
1:2
39' ГолНелсон Райс
1:3
45' ГолТиль Гус
Ход матча
1'
1:0
21'
1:1
25'
39'
1:2
45'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы
-
4 Удары по воротам
-
7 Удары в створ
-
5 Угловые
-
1 Офсайды
-
3 Нарушения правил
-
1 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
1 Замены
-
35 Владение мячом, %
Владение мячом
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
15
Схоофс
Лукас
30
Уахим
Анас
10
Кекчю
Оркун
14
Нелсон
Райс
26
Тиль
Гус
- Основной состав
-
26 Букер КунВратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Уахим АнасНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Защитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сзоке АдрианНападающий
-
36 Timo Jansink
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
-
57 Валк СимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хераклес
Фейеноорд
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
100%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
87.5%
7 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
31 матч
9.7%
25.8%
64.5%
3 победы 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
9.7%
48.4%
41.9%
3 победы 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакыш Синан
|5
|0.17
|Сирхейс Кай
|4
|0.14
|Бюргзорг Делано
|4
|0.14
|Аззауи Исмаил
|3
|0.1
|Лаурсен Николай
|3
|0.1
|Влут Рай
|3 (1)
|0.1
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0.07
|Басачикоглу Билал
|1
|0.03
|Кваглиата Джакомо
|1
|0.03
|Арментерос Самуэль
|1
|0.03
|Де ла Торре Лука
|1
|0.03
|Ренте Марко
|1
|0.03
|Ханссон Эмиль
|0
|0
|Схоофс Лукас
|0
|0
|Уахим Анас
|0
|0
|Роскен Рубен
|0
|0
|Сиерра Элиас
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиль Гус
|15
|0.52
|Линссен Брайан
|12
|0.41
|Синистерра Луис
|11
|0.38
|Кекчю Оркун
|7 (2)
|0.24
|Дессерс Сириль
|6
|0.21
|Джаханбакш Алиреза
|4
|0.14
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.1
|Сенеси Маркос
|2
|0.07
|Эурснес Фредрик
|1
|0.03
|Маласиа Тирелл
|1
|0.03
|Нелсон Райс
|1
|0.03
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.03
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.03
|Баннис Науфаль
|1
|0.03
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кваглиата Джакомо
|9
|0
|Фадига Ноа
|6
|0
|Ренте Марко
|5
|0
|Басачикоглу Билал
|4
|0
|Де ла Торре Лука
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Кнустер Матс
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Лаурсен Николай
|1
|0
|Схоофс Лукас
|1
|0
|Лундинг Каспер
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|Кекчю Оркун
|5
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Маласиа Тирелл
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|Линссен Брайан
|2
|0
|Нелсон Райс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
29
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
1
6%
1
3%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
5
28%
7
24%
31-45
3
17%
6
21%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
5
28%
7
24%
76-90
Пропущено
14
15
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
5
33%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
5
36%
2
13%
76-90
Забито
12
35
4 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
1
8%
7
20%
1-15
1
8%
3
9%
16-30
2
17%
6
17%
31-45
2
17%
6
17%
46-60
3
25%
5
14%
61-75
3
25%
8
23%
76-90
Пропущено
22
11
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
5%
1
9%
1-15
5
23%
2
18%
16-30
3
14%
4
36%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
4
18%
2
18%
61-75
3
14%
2
18%
76-90
Забито
30
64
12 В 1-м тайме 29
18 Во 2-м тайме 35
10 Забивали первыми 18
10 Не забивали 2
2
7%
8
13%
1-15
3
10%
8
13%
16-30
7
23%
13
20%
31-45
5
17%
12
19%
46-60
5
17%
8
13%
61-75
8
27%
15
23%
76-90
Пропущено
36
26
13 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 16
3
8%
2
8%
1-15
6
17%
7
27%
16-30
4
11%
6
23%
31-45
8
22%
4
15%
46-60
7
19%
3
12%
61-75
8
22%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 Бохум - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 0:0
ПСВ - Хераклес 3:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2
Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|29
|23
|3
|3
|85 - 15
|72
|2.
|ПСВ
|29
|22
|2
|5
|73 - 34
|68
|3.
|Фейеноорд
|3:1
|29
|19
|4
|6
|66 - 28
|61
|4.
|Твенте
|29
|17
|7
|5
|46 - 33
|58
|5.
|АЗ Алкмаар
|28
|17
|4
|7
|55 - 33
|55
|6.
|Витесс
|28
|13
|5
|10
|35 - 45
|44
|7.
|Утрехт
|29
|11
|9
|9
|46 - 38
|42
|8.
|Гронинген
|29
|9
|9
|11
|37 - 43
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|29
|10
|6
|13
|35 - 43
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|29
|9
|8
|12
|35 - 46
|35
|11.
|Херенвен
|29
|9
|7
|13
|28 - 38
|34
|12.
|Камбюр
|29
|10
|3
|16
|44 - 61
|33
|13.
|Хераклес
|1:3
|29
|8
|6
|15
|30 - 40
|30
|14.
|Ваалвейк
|29
|6
|10
|13
|31 - 46
|28
|15.
|Фортуна Ситтард
|28
|6
|5
|17
|27 - 61
|23
|16.
|Виллем II
|29
|6
|5
|18
|23 - 52
|23
|17.
|Спарта Роттердам
|27
|4
|10
|13
|23 - 40
|22
|18.
|ПЕК Зволле
|28
|5
|5
|18
|20 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|1
|2
|54 - 8
|37
|2.
|ПСВ
|15
|12
|0
|3
|42 - 18
|36
|3.
|Фейеноорд
|3:1
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|4.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|31 - 14
|32
|5.
|Твенте
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|6.
|Утрехт
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Хераклес
|1:3
|15
|7
|4
|4
|20 - 16
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Витесс
|14
|6
|2
|6
|17 - 26
|20
|10.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|11.
|Херенвен
|15
|5
|2
|8
|17 - 22
|17
|12.
|Камбюр
|14
|5
|1
|8
|26 - 31
|16
|13.
|Виллем II
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|14.
|Ваалвейк
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|15.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|16.
|Фортуна Ситтард
|13
|4
|2
|7
|14 - 26
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|14
|2
|5
|7
|12 - 20
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|14
|2
|4
|8
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|2
|1
|31 - 7
|35
|2.
|ПСВ
|14
|10
|2
|2
|31 - 16
|32
|3.
|Фейеноорд
|3:1
|15
|9
|2
|4
|32 - 16
|29
|4.
|Твенте
|15
|9
|2
|4
|24 - 22
|29
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|14
|7
|2
|5
|24 - 19
|23
|8.
|Гронинген
|15
|5
|3
|7
|22 - 28
|18
|9.
|Херенвен
|14
|4
|5
|5
|11 - 16
|17
|10.
|Камбюр
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|11.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|13.
|Ваалвейк
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|16.
|Виллем II
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|18.
|Хераклес
|1:3
|14
|1
|2
|11
|10 - 24
|5