Джакомо Квальята навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Джакомо Квальята выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

47' Команда Фейеноорд играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Г О О О О Л - Тиль Гус забивает с правой ноги!

44' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Г О О О О Л - Нелсон Райс забивает ударом с правой ноги!

39' Траунер Гернот предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Букер Кун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' ШТАНГА! Так было близко к голу - Маласиа Тирелл нанес удар в каркас ворот!

36' Джакомо Квальята оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Синистерра Луис имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

32' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Уахим Анас наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

30' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

28' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Хераклес выполняет удар от ворот.

27' Нелсон Райс не смог попасть в створ ударом издали

27' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Уахим Анас получил желтую карточку от судьи

24' Эурснес Фредрик из команды Фейеноорд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

22' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

21' Г О О О О Л - Кекчю Оркун забивает с правой ноги!

21' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Сенеси Маркос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

15' Сенеси Маркос из команды Фейеноорд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

14' Хорошую попытку сделал Тиль Гус . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Бакыш Синан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Кекчю Оркун наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

10' Отличный пас сделал Эурснес Фредрик из команды Фейеноорд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

10' Хераклес выполняет удар от ворот.

9' Педерсен Маркус Гольмгрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Хоогма Джастин имел стопроцентный шанс, но как-то его удар головой прошел выше ворот!

5' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

4' Траунер Гернот предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Г О О О О Л - Бакыш Синан из команды Хераклес забил фантастический гол левой пяткой!

1' Отличные скиллы показывает Уахим Анас , обводя своих соперников

1' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фейеноорд начинает с центра поля