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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПЕК Зволле
2:1
Конец матча

Стадион:
АЗ Алкмаар
0'
1:0
51' Гол
Кастанер Жервейн
1:1
81' Гол
Павлидис Вангелис
2:1
86' Гол
Редан Дайшон
89' Желтая карточка
Вайндал Оуэн
90'+5

Ход матча

51'
Кастанер Жервейн
(Андерсон Джаван)
1:0
58'
 
Сова Камаль
Витри Аслак Фонн
75'
 
Абухлал Закария
Де Вит Дани
77'
Штридер Рико
Клемент Пелле
 
81'
 
Рейндерс Тиджани
Мидтше Фредрик
81'
1:1
Павлидис Вангелис
(Вайндал Оуэн)
86'
Редан Дайшон
(Дарфалу Усама)
2:1
89'
 
Вайндал Оуэн
90'
Ван Вермескеркен Саи
Дарфалу Усама
 
90'
Ван дер Верфф Майкел
Ван Ден Белт Томас
 

Статистика матча

  • 2 Голы
  • 6 Удары по воротам
  • 7 Удары в створ
  • 4 Угловые
  • 5 Офсайды
  • 9 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 3 Замены
  • 40 Владение мячом, %

Владение мячом

1
Лампру
Костантинос
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
34
Mees
de
Wit
21
Андерсон
Джаван
10
Клемент
Пелле
20
Ван
Ден
Белт
Томас
5
Паал
Кеннет
7
Кастанер
Жервейн
19
Редан
Дайшон
29
Дарфалу
Усама
1
Виндаль-Йенсен
Петер
15
Витри
Аслак
Фонн
31
Бёкема
Сэм
3
Хацидиакос
Пантелис
5
Вайндал
Оуэн
20
Класи
Йорди
6
Мидтше
Фредрик
2
Сугавара
Юкинари
10
Де
Вит
Дани
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
ПЕК Зволле
3-4-2-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед

22 матча

9.1%
31.8%
59.1%
2 победы 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

9.1%
27.3%
63.6%
2 победы 6 ничьих 14 побед

История матчей

Э
3:2
Э
1:1
Э
1:1
ТМС
0:1
Э
2:0
Э
0:3
Э
0:0
К
5:0
Э
2:2
Э
6:0
К
4:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
5:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
4:0
Э
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Редан Дайшон 5 0.17
Ван Полен Брам 4 (2) 0.14
Mees de Wit 4 0.14
Дарфалу Усама 2 0.07
Ван Ден Белт Томас 2 0.07
Накаяма Юта 1 0.03
Саймак Мустафа 1 0.03
Кастанер Жервейн 1 0.03
Хюйбертс Дин 1 0.03
Samir Lagsir 1 0.03
Пабай Марк 0 0
Андерсон Джаван 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Клемент Пелле 0 0
Аджич Лука 0 0
Рейндерс Элиано 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 14 (5) 0.48
Павлидис Вангелис 11 0.38
Де Вит Дани 7 0.24
Гудмундссон Альберт 4 (1) 0.14
Абухлал Закария 4 0.14
Рейндерс Тиджани 3 0.1
Бёкема Сэм 3 0.1
Инди Мартинс 2 0.07
Вайндал Оуэн 1 0.03
Сугавара Юкинари 1 0.03
Витри Аслак Фонн 1 0.03
Эвьен Хэкон 1 0.03
Павлидис Василис 1 0.03
Класи Йорди 1 0.03
Мидтше Фредрик 0 0
Сова Камаль 0 0
Поку Эрнест 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mees de Wit 6 0
Накаяма Юта 5 0
Ван Ден Белт Томас 5 0
Керстен Сэм 3 1
Саймак Мустафа 4 0
Штридер Рико 4 0
Вут Симен 2 1
Кастанер Жервейн 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Ван дер Верфф Майкел 1 0
Паал Кеннет 1 0
Клемент Пелле 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Редан Дайшон 1 0
Пабай Марк 1 0
Elikia Mbinga 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 6 0
Вайндал Оуэн 6 0
Мидтше Фредрик 5 0
Павлидис Вангелис 5 0
Класи Йорди 3 1
Инди Мартинс 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Де Вит Дани 3 0
Сугавара Юкинари 3 0
Карлссон Йеспер III 3 0
Летсерт Тимо 1 0
Виндаль-Йенсен Петер 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Копмейнерс Пер 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
25
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
1
8%
3
12%
1-15
2
17%
3
12%
16-30
1
8%
6
24%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
6
50%
7
28%
76-90

Пропущено

16
21
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
13%
3
14%
1-15
4
25%
5
24%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
3
19%
5
24%
76-90

Забито

13
29
8 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
7
54%
5
17%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
1
8%
5
17%
31-45
1
8%
5
17%
46-60
3
23%
1
3%
61-75
1
8%
8
28%
76-90

Пропущено

25
16
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
6
24%
5
31%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
5
20%
2
13%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
6
24%
3
19%
76-90

Забито

25
54
12 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 12
12 Не забивали 7
8
32%
8
15%
1-15
2
8%
8
15%
16-30
2
8%
11
20%
31-45
2
8%
8
15%
46-60
4
16%
4
7%
61-75
7
28%
15
28%
76-90

Пропущено

41
37
20 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 25
8
20%
8
22%
1-15
6
15%
6
16%
16-30
6
15%
5
14%
31-45
7
17%
3
8%
46-60
5
12%
7
19%
61-75
9
22%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2
Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1
Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 29 23 3 3 85 - 15 72
2. ПСВ 29 22 2 5 73 - 34 68
3. Фейеноорд 29 19 4 6 67 - 28 61
4. Твенте 29 17 7 5 46 - 33 58
5. АЗ Алкмаар 29 17 4 8 56 - 35 55
6. Витесс 28 13 5 10 35 - 45 44
7. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
8. Гронинген 29 9 9 11 37 - 43 36
9. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
10. НЕК Неймеген 29 9 8 12 35 - 46 35
11. Херенвен 29 9 7 13 28 - 38 34
12. Камбюр 29 10 3 16 44 - 61 33
13. Хераклес 29 8 6 15 30 - 41 30
14. Ваалвейк 29 6 10 13 31 - 46 28
15. Фортуна Ситтард 28 6 5 17 27 - 61 23
16. ПЕК Зволле 29 6 5 18 22 - 44 23
17. Виллем II 29 6 5 18 23 - 52 23
18. Спарта Роттердам 27 4 10 13 23 - 40 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
5. Твенте 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 15 7 4 4 20 - 17 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Витесс 14 6 2 6 17 - 26 20
10. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
11. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
12. Камбюр 14 5 1 8 26 - 31 16
13. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
14. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
15. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
16. Фортуна Ситтард 13 4 2 7 14 - 26 14
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 14 2 5 7 12 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
4. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 25 - 21 23
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Херенвен 14 4 5 5 11 - 16 17
10. Камбюр 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
16. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
17. Спарта Роттердам 12 1 4 7 10 - 20 7
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
  • До матча
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