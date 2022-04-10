Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но ПЕК Зволле вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Рейндерс Тиджани не смог попасть в створ ударом издали

93' Кастанер Жервейн имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

93' Отличные скиллы показывает Кастанер Жервейн , обводя своих соперников

91' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' После штрафного удара,который нанес Накаяма Юта мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

89' Вайндал Оуэн получил желтую карточку от судьи

86' Г О О О О Л - Редан Дайшон забивает с правой ноги!

86' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Карлссон Йеспер III не смог попасть в створ ударом издали

85' Лампру Костантинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Г О О О О Л - Павлидис Вангелис забивает с правой ноги!

81' Отличные скиллы показывает Павлидис Вангелис , обводя своих соперников

81' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Лампру Костантинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Паал Кеннет имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

78' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Карлссон Йеспер III бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

76' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Клемент Пелле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' ШАНС! Редан Дайшон нанес удар с лета, но не попал по воротам!

72' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Матч возобновлен

71' Ван Полен Брам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Клемент Пелле не смог попасть в створ ударом издали

69' Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Хорошую попытку сделал Редан Дайшон . Удар в створ, но вратарь начеку

68' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Класи Йорди нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

66' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

63' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Какой промах! Кастанер Жервейн имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

60' Кастанер Жервейн имел все шансы забить, но Питер Виндал Йенсен сделал отличный сейв!

59' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

57' Павлидис Вангелис из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

57' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Какой промах! Кастанер Жервейн имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

48' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Как он промахнулся? Карлссон Йеспер III имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

47' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля