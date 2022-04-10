Голландия: Эредивизие 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: МАК3ПАРК
1:0
51' ГолКастанер Жервейн
1:1
81' ГолПавлидис Вангелис
2:1
86' ГолРедан Дайшон
89' Желтая карточкаВайндал Оуэн
Ход матча
51'
81'
86'
2:1
89'
Статистика матча
-
2 Голы
-
6 Удары по воротам
-
7 Удары в створ
-
4 Угловые
-
5 Офсайды
-
9 Нарушения правил
-
0 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
3 Замены
-
40 Владение мячом, %
Владение мячом
34
Mees
de
Wit
19
Редан
Дайшон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Mees de WitЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Редан ДайшонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Аджич ЛукаНападающий
-
22 Де Вал МаксНападающий
-
-
63 Chardi Landu
-
Главный тренер: Dick Schreuder
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Реус БоВратарь
-
26 Керкез МилошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестНападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед
22 матча
9.1%
31.8%
59.1%
2 победы 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
9.1%
27.3%
63.6%
2 победы 6 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Редан Дайшон
|5
|0.17
|Ван Полен Брам
|4 (2)
|0.14
|Mees de Wit
|4
|0.14
|Дарфалу Усама
|2
|0.07
|Ван Ден Белт Томас
|2
|0.07
|Накаяма Юта
|1
|0.03
|Саймак Мустафа
|1
|0.03
|Кастанер Жервейн
|1
|0.03
|Хюйбертс Дин
|1
|0.03
|Samir Lagsir
|1
|0.03
|Пабай Марк
|0
|0
|Андерсон Джаван
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
|Паал Кеннет
|0
|0
|Клемент Пелле
|0
|0
|Аджич Лука
|0
|0
|Рейндерс Элиано
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Йеспер III
|14 (5)
|0.48
|Павлидис Вангелис
|11
|0.38
|Де Вит Дани
|7
|0.24
|Гудмундссон Альберт
|4 (1)
|0.14
|Абухлал Закария
|4
|0.14
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.1
|Бёкема Сэм
|3
|0.1
|Инди Мартинс
|2
|0.07
|Вайндал Оуэн
|1
|0.03
|Сугавара Юкинари
|1
|0.03
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.03
|Эвьен Хэкон
|1
|0.03
|Павлидис Василис
|1
|0.03
|Класи Йорди
|1
|0.03
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Сова Камаль
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mees de Wit
|6
|0
|Накаяма Юта
|5
|0
|Ван Ден Белт Томас
|5
|0
|Керстен Сэм
|3
|1
|Саймак Мустафа
|4
|0
|Штридер Рико
|4
|0
|Вут Симен
|2
|1
|Кастанер Жервейн
|3
|0
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Тедич Слободан
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|Ван дер Верфф Майкел
|1
|0
|Паал Кеннет
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хацидиакос Пантелис
|6
|0
|Вайндал Оуэн
|6
|0
|Мидтше Фредрик
|5
|0
|Павлидис Вангелис
|5
|0
|Класи Йорди
|3
|1
|Инди Мартинс
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Де Вит Дани
|3
|0
|Сугавара Юкинари
|3
|0
|Карлссон Йеспер III
|3
|0
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Виндаль-Йенсен Петер
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Копмейнерс Пер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
25
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
1
8%
3
12%
1-15
2
17%
3
12%
16-30
1
8%
6
24%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
6
50%
7
28%
76-90
Пропущено
16
21
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
13%
3
14%
1-15
4
25%
5
24%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
3
19%
5
24%
76-90
Забито
13
29
8 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
7
54%
5
17%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
1
8%
5
17%
31-45
1
8%
5
17%
46-60
3
23%
1
3%
61-75
1
8%
8
28%
76-90
Пропущено
25
16
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
6
24%
5
31%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
5
20%
2
13%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
6
24%
3
19%
76-90
Забито
25
54
12 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 12
12 Не забивали 7
8
32%
8
15%
1-15
2
8%
8
15%
16-30
2
8%
11
20%
31-45
2
8%
8
15%
46-60
4
16%
4
7%
61-75
7
28%
15
28%
76-90
Пропущено
41
37
20 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 25
8
20%
8
22%
1-15
6
15%
6
16%
16-30
6
15%
5
14%
31-45
7
17%
3
8%
46-60
5
12%
7
19%
61-75
9
22%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2
Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1
Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|29
|23
|3
|3
|85 - 15
|72
|2.
|ПСВ
|29
|22
|2
|5
|73 - 34
|68
|3.
|Фейеноорд
|29
|19
|4
|6
|67 - 28
|61
|4.
|Твенте
|29
|17
|7
|5
|46 - 33
|58
|5.
|АЗ Алкмаар
|29
|17
|4
|8
|56 - 35
|55
|6.
|Витесс
|28
|13
|5
|10
|35 - 45
|44
|7.
|Утрехт
|29
|11
|9
|9
|46 - 38
|42
|8.
|Гронинген
|29
|9
|9
|11
|37 - 43
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|29
|10
|6
|13
|35 - 43
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|29
|9
|8
|12
|35 - 46
|35
|11.
|Херенвен
|29
|9
|7
|13
|28 - 38
|34
|12.
|Камбюр
|29
|10
|3
|16
|44 - 61
|33
|13.
|Хераклес
|29
|8
|6
|15
|30 - 41
|30
|14.
|Ваалвейк
|29
|6
|10
|13
|31 - 46
|28
|15.
|Фортуна Ситтард
|28
|6
|5
|17
|27 - 61
|23
|16.
|ПЕК Зволле
|29
|6
|5
|18
|22 - 44
|23
|17.
|Виллем II
|29
|6
|5
|18
|23 - 52
|23
|18.
|Спарта Роттердам
|27
|4
|10
|13
|23 - 40
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|1
|2
|54 - 8
|37
|2.
|ПСВ
|15
|12
|0
|3
|42 - 18
|36
|3.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|4.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|31 - 14
|32
|5.
|Твенте
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|6.
|Утрехт
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Хераклес
|15
|7
|4
|4
|20 - 17
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Витесс
|14
|6
|2
|6
|17 - 26
|20
|10.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|11.
|Херенвен
|15
|5
|2
|8
|17 - 22
|17
|12.
|Камбюр
|14
|5
|1
|8
|26 - 31
|16
|13.
|Ваалвейк
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|14.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|15.
|Виллем II
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|16.
|Фортуна Ситтард
|13
|4
|2
|7
|14 - 26
|14
|17.
|ПЕК Зволле
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|14
|2
|5
|7
|12 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|2
|1
|31 - 7
|35
|2.
|ПСВ
|14
|10
|2
|2
|31 - 16
|32
|3.
|Фейеноорд
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|4.
|Твенте
|15
|9
|2
|4
|24 - 22
|29
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|2
|6
|25 - 21
|23
|8.
|Гронинген
|15
|5
|3
|7
|22 - 28
|18
|9.
|Херенвен
|14
|4
|5
|5
|11 - 16
|17
|10.
|Камбюр
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|11.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|13.
|Ваалвейк
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|16.
|Виллем II
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|18.
|Хераклес
|14
|1
|2
|11
|10 - 24
|5