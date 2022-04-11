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США: МЛС 2022

2022
Остин
1:0
Второй тайм: 77'

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
10' Желтая карточка
Трапп Уилл
54' Желтая карточка
Касканте Хулио
1:0
58' Гол
Урути Максимилиано
67' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
77'
1
Стувер
Брэд
16
Хименес
Эктор
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
23
Колманич
Жан
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
97
Сен
Клер
Дейн
31
Дотсон
Хассани
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
92
Лоуренс
Кемар
33
Kervin
Arriaga
20
Трапп
Уилл
8
Росалес
Джозеф
17
Лод
Робин
9
Амарилья
Луис
10
Emanuel
Reynoso2
Остин
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-3-3

История личных встреч

Остин
Миннесота Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

М
0:1
М
2:0
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 4 (1) 0.67
Домингес Сесильо 2 0.33
Финлей Итан 2 0.33
Урути Максимилиано 2 0.33
Фагундес Диего 1 0.17
Ринг Александр 1 0.17
Касканте Хулио 1 0.17
Колманич Жан 0 0
Хименес Эктор 0 0
Лима Ник 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амарилья Луис 2 0.33
Дотсон Хассани 1 0.17
Лод Робин 1 0.17
Emanuel Reynoso2 1 (1) 0.17
Фрагапане Франко 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 2 0
Фагундес Диего 2 0
Jhojan Valencia 2 0
Касканте Хулио 1 0
Домингес Сесильо 1 0
Урути Максимилиано 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Лима Ник 1 0
Колманич Жан 1 0
Редес Родни 1 0
Kipp Keller 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 4 0
Боксолл Михаэл 3 0
Emanuel Reynoso2 3 0
Лод Робин 2 0
Дибасси Бакай 1 0
Амарилья Луис 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Росалес Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1
Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1
Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 6 5 1 0 10 - 2 16
2. Орландо Сити 7 3 2 2 8 - 7 11
3. Нью-Йорк Ред Буллз 6 3 1 2 10 - 6 10
4. Атланта Юнайтед 6 3 1 2 9 - 9 10
5. Чикаго Файр 6 2 3 1 5 - 2 9
6. Коламбус Кру 6 2 2 2 10 - 7 8
7. Торонто 6 2 2 2 9 - 11 8
8. Клёб де Фут Монреаль 6 2 1 3 11 - 15 7
9. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 5 - 5 6
10. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
11. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
12. Интер Майами 6 1 1 4 6 - 15 4
13. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 1 4 8 - 12 4
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 6 4 1 1 14 - 6 13
2. Лос-Анджелес Гэлакси 6 4 0 2 9 - 6 12
3. Реал Солт-Лейк 7 3 3 1 9 - 7 12
4. Остин 1:0 6 3 2 1 14 - 5 11
5. Даллас 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Хьюстон Динамо 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Нэшвилл 6 3 1 2 6 - 6 10
8. Портленд Тимберс 7 2 3 2 10 - 13 9
9. Миннесота Юнайтед 0:1 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Колорадо Рэпидс 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Сиэтл Саундерс 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Спортинг Канзас-Сити 7 2 0 5 5 - 11 6
13. Ванкувер Уайткэпс 6 1 1 4 5 - 12 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 0 2 4 9 - 15 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Коламбус Кру 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
6. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Интер Майами 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 3 - 3 3
10. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
11. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:0 4 3 1 0 12 - 2 10
2. Даллас 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Хьюстон Динамо 4 2 2 0 7 - 5 8
4. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Колорадо Рэпидс 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Спортинг Канзас-Сити 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Миннесота Юнайтед 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Клёб де Фут Монреаль 5 2 1 2 10 - 13 7
3. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Орландо Сити 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Чикаго Файр 3 1 1 1 2 - 1 4
6. Атланта Юнайтед 3 1 0 2 1 - 4 3
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
9. Коламбус Кру 3 0 2 1 4 - 5 2
10. Торонто 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
12. Нью-Инглэнд Революшн 3 0 1 2 5 - 8 1
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 6 3 1 2 6 - 6 10
2. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Лос-Анджелес 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Реал Солт-Лейк 4 1 2 1 4 - 4 5
5. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Миннесота Юнайтед 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Портленд Тимберс 3 1 1 1 5 - 7 4
8. Хьюстон Динамо 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Остин 1:0 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Колорадо Рэпидс 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
14. Спортинг Канзас-Сити 4 0 0 4 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    10'
    Трапп Уилл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Миннесота Юнайтед
2.00
3.86
3.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остин 1:0 Миннесота Юнайтед онлайн

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Остин
Миннесота Юнайтед

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