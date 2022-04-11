США: МЛС 2022
1:0
Конец матча
Стадион: Q2 Stadium
10' Желтая карточкаТрапп Уилл
54' Желтая карточкаКасканте Хулио
1:0
58' ГолУрути Максимилиано
67' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
90' Желтая карточкаГаллахер Джон
Ход матча
10'
54'
58'
67'
90'
23
Колманич
Жан
13
Финлей
Итан
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
-
22 ФелипеПолузащитник
- Нападающий
-
15 Kipp Keller
-
-
33 Gavin Wolff
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
-
18 Данлади АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Остин
Миннесота Юнайтед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|4 (1)
|0.67
|Домингес Сесильо
|2
|0.33
|Финлей Итан
|2
|0.33
|Урути Максимилиано
|2
|0.33
|Фагундес Диего
|1
|0.17
|Ринг Александр
|1
|0.17
|Касканте Хулио
|1
|0.17
|Колманич Жан
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амарилья Луис
|2
|0.33
|Дотсон Хассани
|1
|0.17
|Лод Робин
|1
|0.17
|Emanuel Reynoso2
|1 (1)
|0.17
|Фрагапане Франко
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|2
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Jhojan Valencia
|2
|0
|Касканте Хулио
|1
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Урути Максимилиано
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Лима Ник
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Галлахер Джон
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Kipp Keller
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|4
|0
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|Emanuel Reynoso2
|3
|0
|Лод Робин
|2
|0
|Дибасси Бакай
|1
|0
|Амарилья Луис
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Росалес Джозеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
3
23%
2
33%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1
Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1
Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|Орландо Сити
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|4.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|5.
|Чикаго Файр
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Коламбус Кру
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|7.
|Торонто
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|1
|3
|11 - 15
|7
|9.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|10.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|11.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|12.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|3.
|Реал Солт-Лейк
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|4.
|Остин
|6
|3
|2
|1
|14 - 5
|11
|5.
|Даллас
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Хьюстон Динамо
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|Нэшвилл
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|8.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|10 - 13
|9
|9.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Колорадо Рэпидс
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|Сиэтл Саундерс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Торонто
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Орландо Сити
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|6.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Интер Майами
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|Даллас
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Хьюстон Динамо
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Колорадо Рэпидс
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|3.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Чикаго Файр
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|6.
|Атланта Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|9.
|Коламбус Кру
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|Торонто
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|5.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Портленд Тимберс
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|8.
|Хьюстон Динамо
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Даллас
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Остин
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Колорадо Рэпидс
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0