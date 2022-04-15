Австралия: A-Лига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Кэмпбеллтаун
1:0
44' ГолДавила Улисес
1:1
78' ГолНевилл Скотт
83' Желтая карточкаО'Ши Джеймс
2:1
89' ГолМакгинг Джейк
90' Желтая карточкаОлдред Том
Ход матча
44'
1:0
60'
78'
1:1
83'
89'
2:1
90'
12
Курто
Филип
21
Jake
Hollman
27
Трюин
Кай
22
Alex
Parson
26
О'Ши
Джеймс
13
Henry
Hore
15
Jesse
Daley
29
Cyrus
Dehmie
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Jake HollmanНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Liam RoseЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Lachlan Rose
-
-
Главный тренер: Миличич Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Alex ParsonПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Henry HoreПолузащитник
-
15 Jesse DaleyНападающий
-
29 Cyrus DehmieНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лескано ХуанНападающий
-
14 Eli Adams
-
-
-
Главный тренер: Warren Moon
История личных встреч
Макартур
Брисбен Роар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давила Улисес
|5 (2)
|0.28
|Lachlan Rose
|4
|0.22
|Мариаппа Эдриан
|3
|0.17
|Нун Крэйг
|2 (1)
|0.11
|Оар Томас
|2
|0.11
|Янну Апостолос
|2
|0.11
|Да Силва Даниэль
|1
|0.06
|Сусняр Александар
|1
|0.06
|Наджар Муди
|1
|0.06
|Туре Альхассан
|1
|0.06
|Мередит Джеймс
|1
|0.06
|Макгинг Джейк
|1
|0.06
|Ускок Томислав
|1
|0.06
|Charles William M'Mombwa
|0
|0
|Jake Hollman
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henry Hore
|5
|0.31
|Лескано Хуан
|2
|0.13
|Милеуснич Никола
|2
|0.13
|Иванович Люк
|2
|0.13
|О'Ши Джеймс
|1 (1)
|0.06
|Невилл Скотт
|1
|0.06
|Браун Кори
|1
|0.06
|Акбари Рамат
|1
|0.06
|Хинджерт Джек
|0
|0
|Вада Риё
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|4
|1
|Charles William M'Mombwa
|4
|1
|Ускок Томислав
|4
|0
|Матч Джордон
|3
|0
|Макгинг Джейк
|3
|0
|Наджар Муди
|3
|0
|Курто Филип
|1
|1
|Мередит Джеймс
|2
|0
|Нун Крэйг
|2
|0
|Мариаппа Эдриан
|2
|0
|Янну Апостолос
|2
|0
|Liam Rose
|2
|0
|Michael Ruhs
|2
|0
|Lachlan Rose
|2
|0
|Оар Томас
|1
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesse Daley
|7
|0
|О'Ши Джеймс
|4
|0
|Олдред Том
|4
|0
|Невилл Скотт
|3
|0
|Акбари Рамат
|3
|0
|Henry Hore
|3
|0
|Jordan Holmes
|1
|1
|Браун Кори
|2
|0
|Anton Mlinaric
|2
|0
|Трюин Кай
|2
|0
|Хинджерт Джек
|1
|0
|Штайнманн Матти
|1
|0
|Лескано Хуан
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Nicholas Olsen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
5
50%
1
20%
76-90
Пропущено
13
12
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
15%
1
8%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
5
42%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
4
33%
61-75
2
15%
1
8%
76-90
Забито
19
15
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
3
16%
6
40%
1-15
5
26%
1
7%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
6
40%
76-90
Пропущено
19
10
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
5
26%
4
40%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
5
26%
2
20%
76-90
Забито
29
20
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
3
10%
6
30%
1-15
5
17%
3
15%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
6
21%
2
10%
46-60
1
3%
2
10%
61-75
9
31%
7
35%
76-90
Пропущено
32
22
16 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 12
4
13%
1
5%
1-15
6
19%
1
5%
16-30
6
19%
6
27%
31-45
6
19%
5
23%
46-60
3
9%
6
27%
61-75
7
22%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2 Сидней - Макартур 2:2 Макартур - Мельбурн Сити 0:1
Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|12
|7
|2
|48 - 27
|43
|2.
|Веллингтон Феникс
|19
|9
|3
|7
|24 - 36
|30
|3.
|Мельбурн Виктори
|19
|7
|8
|4
|24 - 20
|29
|4.
|Вестерн Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|22 - 21
|26
|5.
|Ньюкасл Джетс
|18
|7
|4
|7
|34 - 27
|25
|6.
|Аделаида Юнайтед
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|7.
|Сидней
|19
|6
|6
|7
|31 - 26
|24
|8.
|Макартур
|18
|6
|5
|7
|27 - 34
|23
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|16
|5
|4
|7
|29 - 28
|19
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|4
|5
|18 - 18
|16
|11.
|Брисбен Роар
|16
|4
|2
|10
|15 - 27
|14
|12.
|Перт Глори
|18
|3
|4
|11
|14 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|11
|7
|2
|2
|18 - 16
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|9
|6
|1
|2
|24 - 10
|19
|4.
|Мельбурн Виктори
|10
|3
|5
|2
|15 - 12
|14
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|4
|2
|2
|19 - 14
|14
|6.
|Макартур
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|7.
|Брисбен Роар
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|8.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|9.
|Вестерн Юнайтед
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|10.
|Аделаида Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Перт Глори
|8
|1
|3
|4
|3 - 6
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|7
|3
|0
|27 - 12
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|3.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|4.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|5.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Макартур
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|8.
|Веллингтон Феникс
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|9.
|Перт Глори
|10
|2
|1
|7
|11 - 19
|7
|10.
|Ньюкасл Джетс
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|12.
|Брисбен Роар
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1