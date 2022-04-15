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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Макартур
2:1
Конец матча

Стадион:
Брисбен Роар
0'
1:0
44' Гол
Давила Улисес
1:1
78' Гол
Невилл Скотт
83' Желтая карточка
О'Ши Джеймс
2:1
89' Гол
Макгинг Джейк
90' Желтая карточка
Олдред Том
90'+6
12
Курто
Филип
23
Мариаппа
Эдриан
6
Aleksandar
Jovanovic
I
20
Ускок
Томислав
4
Мередит
Джеймс
24
Charles
William
M'Mombwa
8
Матч
Джордон
2
Макгинг
Джейк
10
Давила
Улисес
99
Янну
Апостолос
21
Jake
Hollman
12
Jordan
Holmes
27
Трюин
Кай
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
16
Josh
Brindell-South
22
Alex
Parson
26
О'Ши
Джеймс
7
Акбари
Рамат
13
Henry
Hore
15
Jesse
Daley
29
Cyrus
Dehmie
Макартур
Брисбен Роар

История личных встреч

Макартур
Брисбен Роар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

3:1
1:2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давила Улисес 5 (2) 0.28
Lachlan Rose 4 0.22
Мариаппа Эдриан 3 0.17
Нун Крэйг 2 (1) 0.11
Оар Томас 2 0.11
Янну Апостолос 2 0.11
Да Силва Даниэль 1 0.06
Сусняр Александар 1 0.06
Наджар Муди 1 0.06
Туре Альхассан 1 0.06
Мередит Джеймс 1 0.06
Макгинг Джейк 1 0.06
Ускок Томислав 1 0.06
Charles William M'Mombwa 0 0
Jake Hollman 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henry Hore 5 0.31
Лескано Хуан 2 0.13
Милеуснич Никола 2 0.13
Иванович Люк 2 0.13
О'Ши Джеймс 1 (1) 0.06
Невилл Скотт 1 0.06
Браун Кори 1 0.06
Акбари Рамат 1 0.06
Хинджерт Джек 0 0
Вада Риё 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 4 1
Charles William M'Mombwa 4 1
Ускок Томислав 4 0
Матч Джордон 3 0
Макгинг Джейк 3 0
Наджар Муди 3 0
Курто Филип 1 1
Мередит Джеймс 2 0
Нун Крэйг 2 0
Мариаппа Эдриан 2 0
Янну Апостолос 2 0
Liam Rose 2 0
Michael Ruhs 2 0
Lachlan Rose 2 0
Оар Томас 1 0
Давила Улисес 1 0
Aleksandar Jovanovic I 1 0
Jake Hollman 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesse Daley 7 0
О'Ши Джеймс 4 0
Олдред Том 4 0
Невилл Скотт 3 0
Акбари Рамат 3 0
Henry Hore 3 0
Jordan Holmes 1 1
Браун Кори 2 0
Anton Mlinaric 2 0
Трюин Кай 2 0
Хинджерт Джек 1 0
Штайнманн Матти 1 0
Лескано Хуан 1 0
Иванович Люк 1 0
Nicholas Olsen 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
5
50%
1
20%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
15%
1
8%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
5
42%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
4
33%
61-75
2
15%
1
8%
76-90

Забито

19
15
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
3
16%
6
40%
1-15
5
26%
1
7%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
6
40%
76-90

Пропущено

19
10
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
5
26%
4
40%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
5
26%
2
20%
76-90

Забито

29
20
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
3
10%
6
30%
1-15
5
17%
3
15%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
6
21%
2
10%
46-60
1
3%
2
10%
61-75
9
31%
7
35%
76-90

Пропущено

32
22
16 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 12
4
13%
1
5%
1-15
6
19%
1
5%
16-30
6
19%
6
27%
31-45
6
19%
5
23%
46-60
3
9%
6
27%
61-75
7
22%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2 Сидней - Макартур 2:2 Макартур - Мельбурн Сити 0:1
Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 12 7 2 48 - 27 43
2. Веллингтон Феникс 19 9 3 7 24 - 36 30
3. Мельбурн Виктори 19 7 8 4 24 - 20 29
4. Вестерн Юнайтед 16 7 5 4 22 - 21 26
5. Ньюкасл Джетс 18 7 4 7 34 - 27 25
6. Аделаида Юнайтед 17 6 6 5 26 - 23 24
7. Сидней 19 6 6 7 31 - 26 24
8. Макартур 18 6 5 7 27 - 34 23
9. Сентрал Кост Маринерз 16 5 4 7 29 - 28 19
10. Вестерн Сидней Уондерерс 13 4 4 5 18 - 18 16
11. Брисбен Роар 16 4 2 10 15 - 27 14
12. Перт Глори 18 3 4 11 14 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 11 7 2 2 18 - 16 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 9 6 1 2 24 - 10 19
4. Мельбурн Виктори 10 3 5 2 15 - 12 14
5. Сентрал Кост Маринерз 8 4 2 2 19 - 14 14
6. Макартур 8 4 2 2 12 - 11 14
7. Брисбен Роар 9 4 1 4 12 - 13 13
8. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
9. Вестерн Юнайтед 6 3 2 1 9 - 7 11
10. Аделаида Юнайтед 9 3 2 4 15 - 13 11
11. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Перт Глори 8 1 3 4 3 - 6 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 7 3 0 27 - 12 24
2. Мельбурн Виктори 9 4 3 2 9 - 8 15
3. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
4. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
5. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
6. Макартур 10 2 3 5 15 - 23 9
7. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 12 - 12 8
8. Веллингтон Феникс 8 2 1 5 6 - 20 7
9. Перт Глори 10 2 1 7 11 - 19 7
10. Ньюкасл Джетс 9 1 3 5 10 - 17 6
11. Сентрал Кост Маринерз 8 1 2 5 10 - 14 5
12. Брисбен Роар 7 0 1 6 3 - 14 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Давила Улисес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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