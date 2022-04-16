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Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Вестерн Юнайтед
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Перт Глори
0' 11'
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Перт Глори
1.33
5.85
9.90
Все Коэффициенты
1
Янг
Джейми
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
10
Луштица
Стивен
88
Килкенни
Нил
5
Пирьес
Дилан
8
Уэлс
Лаклан
11
Пэйн
Коннор
99
Прийович
Александар
33
Редди
Лиэм
21
Antonee
Burke-Gilroy
37
Jacob
Muir
29
Лахман
Даррил
32
Aiden
Coyne
22
Роулинс
Джошуа
24
Нийонгабире
Пасифик
19
Callum
Timmins
26
Giordano
Colli
18
Daniel
Stynes
38
Ciaran
Bramwell
Вестерн Юнайтед
Перт Глори

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Перт Глори

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

0:2
1:0
3:0
5:4
0:2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луштица Стивен 2 0.33
Лакруа Лео 2 0.33
Пэйн Коннор 2 0.33
Уэлс Лаклан 0 0
Прийович Александар 0 0
Benjamin Garuccio 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Stynes 2 0.4
Форнароли Бруно 1 (1) 0.2
Adam Zimarino 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топор-Стэнли Николай 3 0
Лакруа Лео 2 0
Рисдон Джош 2 0
Килкенни Нил 1 0
Прийович Александар 1 0
Уэлс Лаклан 1 0
Скотадис Джерри 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mitchell Oxborrow 1 1
Форнароли Бруно 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Фитцджеральд Николас 1 0
О'Нилл Брэндон 1 0
Калвер Аарон 1 0
Нийонгабире Пасифик 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1
Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1
Перт Глори
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 0:0 6 4 1 1 6 - 5 13
2. Аделаида Юнайтед 6 3 1 2 6 - 7 10
3. Макартур 4 3 0 1 9 - 3 9
4. Сентрал Кост Маринерз 5 2 2 1 7 - 5 8
5. Брисбен Роар 6 2 2 2 10 - 6 8
6. Сидней 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Мельбурн Виктори 2 2 0 0 4 - 0 6
8. Вестерн Сидней Уондерерс 8 1 3 4 6 - 13 6
9. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 5 - 3 3
10. Мельбурн Сити 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Перт Глори 0:0 5 0 2 3 3 - 9 2
12. Ньюкасл Джетс 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 0:0 6 4 1 1 6 - 5 13
2. Сентрал Кост Маринерз 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Макартур 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Мельбурн Виктори 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Вестерн Сидней Уондерерс 5 1 3 1 5 - 5 6
6. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Мельбурн Сити 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Перт Глори 0:0 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 5 2 1 2 5 - 7 7
2. Брисбен Роар 5 1 2 2 7 - 6 5
3. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 5 - 3 3
4. Макартур 2 1 0 1 2 - 1 3
5. Сидней 3 1 0 2 2 - 6 3
6. Перт Глори 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Сентрал Кост Маринерз 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Вестерн Юнайтед 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Мельбурн Сити 2 0 0 2 0 - 4 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 3 0 0 3 1 - 8 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Перт Глори
1.33
5.85
9.90
Все Коэффициенты
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