Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: University of Tasmania Stadium
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
33
Редди
Лиэм
37
Jacob
Muir
32
Aiden
Coyne
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
-
16 Крхин РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Adisu Bayew
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
-
37 Jacob MuirЗащитник
- Защитник
-
32 Aiden CoyneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
25 Jacob Young
-
12 Cameron Cook
-
-
-
36 Joseph Forde
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Перт Глори
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луштица Стивен
|2
|0.33
|Лакруа Лео
|2
|0.33
|Пэйн Коннор
|2
|0.33
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|Прийович Александар
|0
|0
|Benjamin Garuccio
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Stynes
|2
|0.4
|Форнароли Бруно
|1 (1)
|0.2
|Adam Zimarino
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топор-Стэнли Николай
|3
|0
|Лакруа Лео
|2
|0
|Рисдон Джош
|2
|0
|Килкенни Нил
|1
|0
|Прийович Александар
|1
|0
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|Скотадис Джерри
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mitchell Oxborrow
|1
|1
|Форнароли Бруно
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Фитцджеральд Николас
|1
|0
|О'Нилл Брэндон
|1
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Нийонгабире Пасифик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1
Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1
Перт Глори
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|6
|4
|1
|1
|6 - 5
|13
|2.
|Аделаида Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|3.
|Макартур
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|Брисбен Роар
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|6.
|Сидней
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Мельбурн Виктори
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|6
|9.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Перт Глори
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|12.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|6
|4
|1
|1
|6 - 5
|13
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Мельбурн Виктори
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Перт Глори
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|2.
|Брисбен Роар
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|3.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|Макартур
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Сидней
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|6.
|Перт Глори
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Мельбурн Сити
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0