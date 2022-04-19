Австралия: A-Лига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
8' Желтая карточкаУскок Томислав
30' Желтая карточкаМариаппа Эдриан
37' Желтая карточкаКилкенни Нил
1:0
57' ГолПэйн Коннор
65' Желтая карточкаПэйн Коннор
69' Вторая желтая карточкаМариаппа Эдриан
73' Желтая карточкаТопор-Стэнли Николай
76' Желтая карточкаЯнну Апостолос
2:0
90' ГолПрийович Александар
Ход матча
30'
37'
57'
1:0
65'
69'
76'
90'
88
Килкенни
Нил
16
Крхин
Рене
11
Пэйн
Коннор
12
Курто
Филип
17
Нун
Крэйг
21
Jake
Hollman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
-
16 Крхин РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Adisu Bayew
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Jake HollmanНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Liam RoseЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Lachlan Rose
-
-
Главный тренер: Миличич Анте
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Макартур
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|7
|0.41
|Луштица Стивен
|3
|0.18
|Benjamin Garuccio
|2
|0.12
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0.12
|Топор-Стэнли Николай
|1
|0.06
|Лакруа Лео
|1
|0.06
|Пэйн Коннор
|1
|0.06
|Пирьес Дилан
|1
|0.06
|Крхин Рене
|1
|0.06
|Nicolas Milanovic
|1
|0.06
|Adisu Bayew
|1
|0.06
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|Имаи Томоки
|0
|0
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давила Улисес
|5 (2)
|0.26
|Lachlan Rose
|4
|0.21
|Мариаппа Эдриан
|3
|0.16
|Нун Крэйг
|2 (1)
|0.11
|Оар Томас
|2
|0.11
|Янну Апостолос
|2
|0.11
|Да Силва Даниэль
|1
|0.05
|Сусняр Александар
|1
|0.05
|Наджар Муди
|1
|0.05
|Туре Альхассан
|1
|0.05
|Мередит Джеймс
|1
|0.05
|Макгинг Джейк
|1
|0.05
|Ускок Томислав
|1
|0.05
|Charles William M'Mombwa
|0
|0
|Jake Hollman
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имаи Томоки
|4
|1
|Лакруа Лео
|5
|0
|Диаманти Алессандро
|3
|0
|Рисдон Джош
|3
|0
|Уэлс Лаклан
|3
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|3
|0
|Топор-Стэнли Николай
|2
|0
|Луштица Стивен
|2
|0
|Килкенни Нил
|1
|0
|Крхин Рене
|1
|0
|Прийович Александар
|1
|0
|Пэйн Коннор
|1
|0
|Christian Theoharous
|1
|0
|Пирьес Дилан
|1
|0
|Скотадис Джерри
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|4
|1
|Charles William M'Mombwa
|4
|1
|Ускок Томислав
|5
|0
|Мариаппа Эдриан
|3
|1
|Матч Джордон
|3
|0
|Янну Апостолос
|3
|0
|Макгинг Джейк
|3
|0
|Наджар Муди
|3
|0
|Курто Филип
|1
|1
|Мередит Джеймс
|2
|0
|Нун Крэйг
|2
|0
|Liam Rose
|2
|0
|Michael Ruhs
|2
|0
|Lachlan Rose
|2
|0
|Оар Томас
|1
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
3
16%
1-15
3
38%
5
26%
16-30
1
13%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
3
38%
1
5%
61-75
1
13%
4
21%
76-90
Пропущено
8
19
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
25%
4
21%
31-45
2
25%
5
26%
46-60
3
38%
1
5%
61-75
1
13%
5
26%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
5
50%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
7%
2
15%
1-15
4
29%
4
31%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
2
15%
76-90
Забито
21
29
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
0
0%
3
10%
1-15
6
29%
5
17%
16-30
3
14%
5
17%
31-45
3
14%
6
21%
46-60
4
19%
1
3%
61-75
5
24%
9
31%
76-90
Пропущено
22
32
8 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
1
5%
4
13%
1-15
4
18%
6
19%
16-30
3
14%
6
19%
31-45
4
18%
6
19%
46-60
5
23%
3
9%
61-75
5
23%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1
Макартур
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Макартур - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2 Сидней - Макартур 2:2
Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|12
|7
|2
|48 - 27
|43
|2.
|Веллингтон Феникс
|20
|9
|3
|8
|24 - 40
|30
|3.
|Мельбурн Виктори
|19
|7
|8
|4
|24 - 20
|29
|4.
|Вестерн Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|24 - 21
|29
|5.
|Ньюкасл Джетс
|18
|7
|4
|7
|34 - 27
|25
|6.
|Аделаида Юнайтед
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|7.
|Сидней
|19
|6
|6
|7
|31 - 26
|24
|8.
|Макартур
|19
|6
|5
|8
|27 - 36
|23
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|17
|6
|4
|7
|33 - 28
|22
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|4
|5
|18 - 18
|16
|11.
|Брисбен Роар
|16
|4
|2
|10
|15 - 27
|14
|12.
|Перт Глори
|18
|3
|4
|11
|14 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|12
|7
|2
|3
|18 - 20
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|9
|6
|1
|2
|24 - 10
|19
|4.
|Мельбурн Виктори
|10
|3
|5
|2
|15 - 12
|14
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|4
|2
|2
|19 - 14
|14
|6.
|Вестерн Юнайтед
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|7.
|Макартур
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|8.
|Брисбен Роар
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|9.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|10.
|Аделаида Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Перт Глори
|8
|1
|3
|4
|3 - 6
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|7
|3
|0
|27 - 12
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|3.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|4.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|5.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|2
|2
|5
|14 - 14
|8
|9.
|Веллингтон Феникс
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|10.
|Перт Глори
|10
|2
|1
|7
|11 - 19
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|12.
|Брисбен Роар
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1