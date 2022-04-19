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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Вестерн Юнайтед
2:0
Конец матча

Стадион:
Макартур
0'
8' Желтая карточка
Ускок Томислав
30' Желтая карточка
Мариаппа Эдриан
37' Желтая карточка
Килкенни Нил
1:0
57' Гол
Пэйн Коннор
65' Желтая карточка
Пэйн Коннор
69' Вторая желтая карточка
Мариаппа Эдриан
73' Желтая карточка
Топор-Стэнли Николай
76' Желтая карточка
Янну Апостолос
2:0
90' Гол
Прийович Александар
90'+5
1
Янг
Джейми
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
88
Килкенни
Нил
16
Крхин
Рене
8
Уэлс
Лаклан
10
Луштица
Стивен
11
Пэйн
Коннор
99
Прийович
Александар
12
Курто
Филип
20
Ускок
Томислав
6
Aleksandar
Jovanovic
I
23
Мариаппа
Эдриан
17
Нун
Крэйг
24
Charles
William
M'Mombwa
8
Матч
Джордон
4
Мередит
Джеймс
10
Давила
Улисес
99
Янну
Апостолос
21
Jake
Hollman
Вестерн Юнайтед
Макартур

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Макартур

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

2:2
1:2
2:1
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 7 0.41
Луштица Стивен 3 0.18
Benjamin Garuccio 2 0.12
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0.12
Топор-Стэнли Николай 1 0.06
Лакруа Лео 1 0.06
Пэйн Коннор 1 0.06
Пирьес Дилан 1 0.06
Крхин Рене 1 0.06
Nicolas Milanovic 1 0.06
Adisu Bayew 1 0.06
Уэлс Лаклан 0 0
Имаи Томоки 0 0
Диаманти Алессандро 0 0
Christian Theoharous 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давила Улисес 5 (2) 0.26
Lachlan Rose 4 0.21
Мариаппа Эдриан 3 0.16
Нун Крэйг 2 (1) 0.11
Оар Томас 2 0.11
Янну Апостолос 2 0.11
Да Силва Даниэль 1 0.05
Сусняр Александар 1 0.05
Наджар Муди 1 0.05
Туре Альхассан 1 0.05
Мередит Джеймс 1 0.05
Макгинг Джейк 1 0.05
Ускок Томислав 1 0.05
Charles William M'Mombwa 0 0
Jake Hollman 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имаи Томоки 4 1
Лакруа Лео 5 0
Диаманти Алессандро 3 0
Рисдон Джош 3 0
Уэлс Лаклан 3 0
Уэнзел-Холлс Дилан 3 0
Топор-Стэнли Николай 2 0
Луштица Стивен 2 0
Килкенни Нил 1 0
Крхин Рене 1 0
Прийович Александар 1 0
Пэйн Коннор 1 0
Christian Theoharous 1 0
Пирьес Дилан 1 0
Скотадис Джерри 1 0
Nicolas Milanovic 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 4 1
Charles William M'Mombwa 4 1
Ускок Томислав 5 0
Мариаппа Эдриан 3 1
Матч Джордон 3 0
Янну Апостолос 3 0
Макгинг Джейк 3 0
Наджар Муди 3 0
Курто Филип 1 1
Мередит Джеймс 2 0
Нун Крэйг 2 0
Liam Rose 2 0
Michael Ruhs 2 0
Lachlan Rose 2 0
Оар Томас 1 0
Давила Улисес 1 0
Aleksandar Jovanovic I 1 0
Jake Hollman 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
3
16%
1-15
3
38%
5
26%
16-30
1
13%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
3
38%
1
5%
61-75
1
13%
4
21%
76-90

Пропущено

8
19
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
25%
4
21%
31-45
2
25%
5
26%
46-60
3
38%
1
5%
61-75
1
13%
5
26%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
5
50%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
7%
2
15%
1-15
4
29%
4
31%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
2
15%
76-90

Забито

21
29
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
0
0%
3
10%
1-15
6
29%
5
17%
16-30
3
14%
5
17%
31-45
3
14%
6
21%
46-60
4
19%
1
3%
61-75
5
24%
9
31%
76-90

Пропущено

22
32
8 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
1
5%
4
13%
1-15
4
18%
6
19%
16-30
3
14%
6
19%
31-45
4
18%
6
19%
46-60
5
23%
3
9%
61-75
5
23%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1
Макартур
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Макартур - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2 Сидней - Макартур 2:2
Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 12 7 2 48 - 27 43
2. Веллингтон Феникс 20 9 3 8 24 - 40 30
3. Мельбурн Виктори 19 7 8 4 24 - 20 29
4. Вестерн Юнайтед 17 8 5 4 24 - 21 29
5. Ньюкасл Джетс 18 7 4 7 34 - 27 25
6. Аделаида Юнайтед 17 6 6 5 26 - 23 24
7. Сидней 19 6 6 7 31 - 26 24
8. Макартур 19 6 5 8 27 - 36 23
9. Сентрал Кост Маринерз 17 6 4 7 33 - 28 22
10. Вестерн Сидней Уондерерс 13 4 4 5 18 - 18 16
11. Брисбен Роар 16 4 2 10 15 - 27 14
12. Перт Глори 18 3 4 11 14 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 12 7 2 3 18 - 20 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 9 6 1 2 24 - 10 19
4. Мельбурн Виктори 10 3 5 2 15 - 12 14
5. Сентрал Кост Маринерз 8 4 2 2 19 - 14 14
6. Вестерн Юнайтед 7 4 2 1 11 - 7 14
7. Макартур 8 4 2 2 12 - 11 14
8. Брисбен Роар 9 4 1 4 12 - 13 13
9. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
10. Аделаида Юнайтед 9 3 2 4 15 - 13 11
11. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Перт Глори 8 1 3 4 3 - 6 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 7 3 0 27 - 12 24
2. Мельбурн Виктори 9 4 3 2 9 - 8 15
3. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
4. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
5. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
6. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
7. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 12 - 12 8
8. Сентрал Кост Маринерз 9 2 2 5 14 - 14 8
9. Веллингтон Феникс 8 2 1 5 6 - 20 7
10. Перт Глори 10 2 1 7 11 - 19 7
11. Ньюкасл Джетс 9 1 3 5 10 - 17 6
12. Брисбен Роар 7 0 1 6 3 - 14 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Килкенни Нил получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Мариаппа Эдриан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Ускок Томислав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вестерн Юнайтед 2:0 Макартур онлайн

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