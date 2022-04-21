Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: CommBank Stadium
1:0
6' ГолУгаркович Стивен
11' Желтая карточкаУилсон Брэндон
2:0
18' ГолРодуэлл Джек
3:0
21' ГолНаджарин Рами
35' Желтая карточкаМикелтадзе Бека
44' Желтая карточкаХоффман Джейсон
45' Желтая карточкаРасселл Тэйт
47' Желтая карточкаУгаркович Стивен
51' Желтая карточкаРодуэлл Джек
3:1
67' ГолХоффман Джейсон
3:2
75' ГолСилвера Самуэл
85' Желтая карточкаТергейт Ангус
Ход матча
6'
11'
18'
2:0
21'
3:0
35'
44'
45'
47'
51'
67'
3:1
75'
85'
13
Расселл
Тэйт
17
Keanu
Baccus
11
Daniel
Penha
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Мехиас ТомасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Хемед ТомерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mark Rudan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
93.3%
13.3%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
27 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
51.9%
25.9%
22.2%
14 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
6 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|1
|0.11
|Родуэлл Джек
|1
|0.11
|Антонис Терри
|1
|0.11
|Угаркович Стивен
|1
|0.11
|Keanu Baccus
|1
|0.11
|Наджарин Рами
|1
|0.11
|Хемед Томер
|1 (1)
|0.11
|Троизи Джеймс
|0
|0
|Мрчела Томислав
|0
|0
|Траоре Адама III
|0
|0
|Расселл Тэйт
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоффман Джейсон
|1
|0.25
|Savas Siatravanis
|1
|0.25
|Микелтадзе Бека
|1
|0.25
|Тергейт Ангус
|1
|0.25
|Силвера Самуэл
|1
|0.25
|Бумаль Оливье
|0
|0
|Мурнэйн Дилан
|0
|0
|Daniel Penha
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Margush
|1
|1
|Петратос Димитри
|2
|0
|Keanu Baccus
|2
|0
|Ris Williams1
|2
|0
|Троизи Джеймс
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Антонис Терри
|1
|0
|Мрчела Томислав
|1
|0
|Угаркович Стивен
|1
|0
|Траоре Адама III
|1
|0
|Расселл Тэйт
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Кутрумбис Джон
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тергейт Ангус
|3
|0
|Хоффман Джейсон
|2
|0
|Daniel Penha
|2
|0
|Бумаль Оливье
|1
|0
|Элси Джордан
|1
|0
|Микелтадзе Бека
|1
|0
|Уилсон Брэндон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
5
56%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
3
75%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
17
9
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
2
22%
1-15
1
6%
3
33%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
8
47%
0
0%
61-75
4
24%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0
Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|2.
|Аделаида Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|3.
|Мельбурн Виктори
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Макартур
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Брисбен Роар
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|8.
|Сидней
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Перт Глори
|5
|0
|1
|4
|3 - 15
|1
|12.
|Ньюкасл Джетс
|4
|0
|0
|4
|5 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|5.
|Мельбурн Виктори
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|Перт Глори
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|2.
|Брисбен Роар
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|3.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Макартур
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Сидней
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|6.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Перт Глори
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мельбурн Сити
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0