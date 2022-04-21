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Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Вестерн Сидней Уондерерс
3:2
Конец матча

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
1:0
6' Гол
Угаркович Стивен
11' Желтая карточка
Уилсон Брэндон
2:0
18' Гол
Родуэлл Джек
3:0
21' Гол
Наджарин Рами
35' Желтая карточка
Микелтадзе Бека
44' Желтая карточка
Хоффман Джейсон
45' Желтая карточка
Расселл Тэйт
47' Желтая карточка
Угаркович Стивен
51' Желтая карточка
Родуэлл Джек
3:1
67' Гол
Хоффман Джейсон
3:2
75' Гол
Силвера Самуэл
85' Желтая карточка
Тергейт Ангус
90'+7
1
Daniel
Margush
13
Расселл
Тэйт
15
Мрчела
Томислав
22
Кутрумбис
Джон
3
Траоре
Адама
III
8
Угаркович
Стивен
5
Родуэлл
Джек
17
Keanu
Baccus
14
Троизи
Джеймс
7
Наджарин
Рами
36
Alessandro
Lopane
1
Данкан
Джек
2
Ингем
Дэйн
4
Элси
Джордан
6
Юрман
Мэттью
3
Хоффман
Джейсон
32
Тергейт
Ангус
13
Уилсон
Брэндон
10
Бумаль
Оливье
11
Daniel
Penha
21
Savas
Siatravanis
9
Микелтадзе
Бека
Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

93.3%
13.3%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

27 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

51.9%
25.9%
22.2%
14 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
6 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

1:0
2:2
1:1
1:2
1:1
2:0
3:2
1:5
0:2
2:2
4:0
1:1
0:3
2:0
2:2
0:1
2:0
1:2
1:2
1:1
1:1
0:2
2:2
0:1
0:3
2:1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 1 0.11
Родуэлл Джек 1 0.11
Антонис Терри 1 0.11
Угаркович Стивен 1 0.11
Keanu Baccus 1 0.11
Наджарин Рами 1 0.11
Хемед Томер 1 (1) 0.11
Троизи Джеймс 0 0
Мрчела Томислав 0 0
Траоре Адама III 0 0
Расселл Тэйт 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоффман Джейсон 1 0.25
Savas Siatravanis 1 0.25
Микелтадзе Бека 1 0.25
Тергейт Ангус 1 0.25
Силвера Самуэл 1 0.25
Бумаль Оливье 0 0
Мурнэйн Дилан 0 0
Daniel Penha 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Margush 1 1
Петратос Димитри 2 0
Keanu Baccus 2 0
Ris Williams1 2 0
Троизи Джеймс 1 0
Родуэлл Джек 1 0
Антонис Терри 1 0
Мрчела Томислав 1 0
Угаркович Стивен 1 0
Траоре Адама III 1 0
Расселл Тэйт 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Кутрумбис Джон 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тергейт Ангус 3 0
Хоффман Джейсон 2 0
Daniel Penha 2 0
Бумаль Оливье 1 0
Элси Джордан 1 0
Микелтадзе Бека 1 0
Уилсон Брэндон 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
5
56%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
3
75%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

17
9
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
2
22%
1-15
1
6%
3
33%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
8
47%
0
0%
61-75
4
24%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0
Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 6 5 0 1 12 - 5 15
2. Аделаида Юнайтед 6 3 1 2 6 - 7 10
3. Мельбурн Виктори 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Макартур 4 3 0 1 9 - 3 9
5. Вестерн Сидней Уондерерс 9 2 3 4 9 - 15 9
6. Сентрал Кост Маринерз 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Брисбен Роар 6 2 2 2 10 - 6 8
8. Сидней 5 2 1 2 5 - 8 7
9. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 5 - 3 3
10. Мельбурн Сити 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Перт Глори 5 0 1 4 3 - 15 1
12. Ньюкасл Джетс 4 0 0 4 5 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 6 5 0 1 12 - 5 15
2. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 3 1 8 - 7 9
3. Сентрал Кост Маринерз 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Макартур 2 2 0 0 7 - 2 6
5. Мельбурн Виктори 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Мельбурн Сити 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 2 0 0 2 2 - 4 0
12. Перт Глори 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 5 2 1 2 5 - 7 7
2. Брисбен Роар 5 1 2 2 7 - 6 5
3. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Макартур 2 1 0 1 2 - 1 3
5. Сидней 3 1 0 2 2 - 6 3
6. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 5 - 3 3
7. Перт Глори 2 0 1 1 1 - 7 1
8. Сентрал Кост Маринерз 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мельбурн Сити 2 0 0 2 0 - 4 0
11. Вестерн Сидней Уондерерс 3 0 0 3 1 - 8 0
12. Ньюкасл Джетс 2 0 0 2 3 - 5 0
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