Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Augustin Drakpe выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Твенте имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Твенте

47' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Зерруки Рамиз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Проппер Робин получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Проппер Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Ван Волфсвинкель Рикки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

37' Плегесуэло Хулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

36' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Версейрен Арно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

32' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Хейлен Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Твенте будет все-таки засчитан.

25' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

23' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

21' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Отличные скиллы показывает Мисиджан Вирджил , обводя своих соперников

20' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Влап Михел из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Твенте

14' Жанс Лоран не смог попасть в створ ударом издали

14' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Плегесуэло Хулио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Зерруки Рамиз не смог попасть в створ ударом издали

10' Мисиджан Вирджил нанес удар, мяч был парирован, но Мадука Окойe не удержал его в руках.

10' Версейрен Арно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Бренет Джошуа нанес удар головой, но Мадука Окойe перевел мяч на угловой!

9' Жанс Лоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Садилек Михал не смог попасть в створ ударом издали

7' Хейлен Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Твенте пробьет пенальти!

5' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

4' Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Жанс Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Твенте выполняет удар от ворот.

1' Жанс Лоран нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

1' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре