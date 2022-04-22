  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 29100
Спарта Роттердам
0'
1:0
23' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
51' Желтая карточка
Вриндс Барт
2:0
57' Гол
Влап Михел
59' Желтая карточка
Версейрен Арно
79' Желтая карточка
Масурас Яннис
90'+7

Ход матча

23'
Ван Волфсвинкель Рикки
(Бренет Джошуа)
1:0
51'
 
Вриндс Барт
54'
 
Далмау Адриан
Дурмиси Риза
57'
Влап Михел
(Проппер Робин)
2:0
59'
 
Версейрен Арно
64'
 
Дракпе Августин
Оассар Адиль
64'
 
Мейнанс Свен
Версейрен Арно
64'
 
Намли Юнес
Jeremy van Mullem
77'
 
Jason Meerstadt
Хейлен Майкл
79'
 
Масурас Яннис
82'
Черны Вацлав
Мисиджан Вирджил
 
82'
Manfred Ugalde
Ван Волфсвинкель Рикки
 
89'
Бош Йессе
Влап Михел
 
90'
Клеонизе Денильо
Лимниос Димитрис
 

Статистика матча

  • 2 Голы
  • 9 Удары по воротам
  • 7 Удары в створ
  • 10 Угловые
  • 3 Офсайды
  • 3 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 4 Замены
  • 66 Владение мячом, %

Владение мячом

1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
3
Проппер
Робин
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
18
Лимниос
Димитрис
14
Влап
Михел
10
Мисиджан
Вирджил
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
4
Хейлен
Майкл
3
Вриндс
Барт
6
Оассар
Адиль
5
Дурмиси
Риза
7
Жанс
Лоран
8
Jeremy
van
Mullem
10
Версейрен
Арно
11
Масурас
Яннис
9
Тай
Леннарт
Твенте
4-2-3-1
Спарта Роттердам
5-4-1

История личных встреч

Твенте
Спарта Роттердам

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

18 матчей

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
ПД
0:3
ПД
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
К
0:4
Э
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 15 (5) 0.5
Проппер Робин 5 0.17
Влап Михел 5 0.17
Лимниос Димитрис 5 0.17
Мисиджан Вирджил 3 0.1
Daan Rots 3 0.1
Manfred Ugalde 3 0.1
Бренет Джошуа 2 0.07
Зерруки Рамиз 2 0.07
Садилек Михал 1 0.03
Mees Hilgers 1 0.03
Бош Йессе 1 0.03
Смал Гийс 0 0
Мениг Квинси 0 0
Черны Вацлав 0 0
Трупе Джованни 0 0
Плегесуэло Хулио 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейнанс Свен 3 0.1
Ван Крой Вито 3 (1) 0.1
Тай Леннарт 3 0.1
Вриндс Барт 3 0.1
Далмау Адриан 3 0.1
Сметс Бриан 2 0.07
Оассар Адиль 2 0.07
Эмега Эмануэль 2 0.07
Де Кампс Юри 1 0.03
Намли Юнес 1 0.03
Пинту Мика 0 0
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0
Версейрен Арно 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 8 1
Садилек Михал 6 1
Ван Волфсвинкель Рикки 5 0
Проппер Робин 3 0
Илич Лука 1 1
Мениг Квинси 2 0
Бренет Джошуа 2 0
Лимниос Димитрис 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Daan Rots 2 0
Брама Вут 1 0
Трупе Джованни 1 0
Плегесуэло Хулио 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Max Bruns 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оассар Адиль 8 0
Бёгелсдейк Том 6 0
Абелс Дирк 6 0
Де Кампс Юри 5 0
Энгельс Марио 5 0
Ван Крой Вито 5 0
Пинту Мика 3 1
Вриндс Барт 4 0
Окойе Мадука 4 0
Сметс Бриан 3 0
Мейерс Арон 1 1
Версейрен Арно 1 1
Масурас Яннис 2 0
Хейлен Майкл 1 0
Далмау Адриан 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
10
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 23
6
26%
2
20%
1-15
6
26%
3
30%
16-30
1
4%
2
20%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
6
26%
3
30%
76-90

Пропущено

12
24
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
8%
6
25%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
25%
2
8%
31-45
4
33%
5
21%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
2
17%
5
21%
76-90

Забито

25
13
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
4
16%
0
0%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
6
24%
5
38%
31-45
3
12%
2
15%
46-60
5
20%
3
23%
61-75
5
20%
1
8%
76-90

Пропущено

21
20
5 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
10%
2
10%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
6
29%
5
25%
61-75
7
33%
4
20%
76-90

Забито

48
23
25 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 9
22 Забивали первыми 12
2 Не забивали 13
10
21%
2
9%
1-15
8
17%
5
22%
16-30
7
15%
7
30%
31-45
6
13%
2
9%
46-60
6
13%
3
13%
61-75
11
23%
4
17%
76-90

Пропущено

33
44
10 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 23
3
9%
8
18%
1-15
2
6%
5
11%
16-30
5
15%
5
11%
31-45
7
21%
8
18%
46-60
7
21%
9
20%
61-75
9
27%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0
АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Волендам-2 2:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 0:0
Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:3 Харденберг - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Спарта Роттердам - Катвийк 0:0 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 2:1 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Гелдерс Венендалсе 2:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Спарта Роттердам - АСВХ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:6 Конинклейке - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 29 23 3 3 85 - 15 72
2. ПСВ 29 22 2 5 73 - 34 68
3. Фейеноорд 29 19 4 6 67 - 28 61
4. Твенте 30 18 7 5 48 - 33 61
5. АЗ Алкмаар 29 17 4 8 56 - 35 55
6. Витесс 29 13 5 11 35 - 45 44
7. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
8. Гронинген 29 9 9 11 37 - 43 36
9. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
10. НЕК Неймеген 29 9 8 12 35 - 46 35
11. Херенвен 29 9 7 13 28 - 38 34
12. Камбюр 29 10 3 16 44 - 61 33
13. Хераклес 29 8 6 15 30 - 41 30
14. Ваалвейк 29 6 10 13 31 - 46 28
15. Фортуна Ситтард 29 7 5 17 30 - 61 26
16. Спарта Роттердам 30 5 10 15 23 - 45 25
17. ПЕК Зволле 29 6 5 18 22 - 44 23
18. Виллем II 29 6 5 18 23 - 52 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
5. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 15 7 4 4 20 - 17 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
10. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
11. Фортуна Ситтард 14 5 2 7 17 - 26 17
12. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
13. Камбюр 14 5 1 8 26 - 31 16
14. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
15. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
16. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 14 2 5 7 12 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
4. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 25 - 21 23
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Херенвен 14 4 5 5 11 - 16 17
10. Камбюр 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
14. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
15. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Твенте 2:0 Спарта Роттердам онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 