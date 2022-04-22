Голландия: Эредивизие 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Гролс Весте Зрители: 29100
1:0
23' ГолВан Волфсвинкель Рикки
51' Желтая карточкаВриндс Барт
2:0
57' ГолВлап Михел
59' Желтая карточкаВерсейрен Арно
79' Желтая карточкаМасурас Яннис
Ход матча
23'
51'
57'
2:0
59'
79'
89'
Статистика матча
-
2 Голы
-
9 Удары по воротам
-
7 Удары в створ
-
10 Угловые
-
3 Офсайды
-
3 Нарушения правил
-
0 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
4 Замены
-
66 Владение мячом, %
Владение мячом
14
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Sam Karssies
-
38 Max Bruns
-
35 Mees Hilgers
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Кореманс ТимВратарь
- Защитник
-
15 Мейерс АронПолузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
-
17 Намли ЮнесПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
История личных встреч
Твенте
Спарта Роттердам
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
18 матчей
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|15 (5)
|0.5
|Проппер Робин
|5
|0.17
|Влап Михел
|5
|0.17
|Лимниос Димитрис
|5
|0.17
|Мисиджан Вирджил
|3
|0.1
|Daan Rots
|3
|0.1
|Manfred Ugalde
|3
|0.1
|Бренет Джошуа
|2
|0.07
|Зерруки Рамиз
|2
|0.07
|Садилек Михал
|1
|0.03
|Mees Hilgers
|1
|0.03
|Бош Йессе
|1
|0.03
|Смал Гийс
|0
|0
|Мениг Квинси
|0
|0
|Черны Вацлав
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Плегесуэло Хулио
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейнанс Свен
|3
|0.1
|Ван Крой Вито
|3 (1)
|0.1
|Тай Леннарт
|3
|0.1
|Вриндс Барт
|3
|0.1
|Далмау Адриан
|3
|0.1
|Сметс Бриан
|2
|0.07
|Оассар Адиль
|2
|0.07
|Эмега Эмануэль
|2
|0.07
|Де Кампс Юри
|1
|0.03
|Намли Юнес
|1
|0.03
|Пинту Мика
|0
|0
|Мейерс Арон
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
|Версейрен Арно
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|8
|1
|Садилек Михал
|6
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|5
|0
|Проппер Робин
|3
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Мениг Квинси
|2
|0
|Бренет Джошуа
|2
|0
|Лимниос Димитрис
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Daan Rots
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Max Bruns
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оассар Адиль
|8
|0
|Бёгелсдейк Том
|6
|0
|Абелс Дирк
|6
|0
|Де Кампс Юри
|5
|0
|Энгельс Марио
|5
|0
|Ван Крой Вито
|5
|0
|Пинту Мика
|3
|1
|Вриндс Барт
|4
|0
|Окойе Мадука
|4
|0
|Сметс Бриан
|3
|0
|Мейерс Арон
|1
|1
|Версейрен Арно
|1
|1
|Масурас Яннис
|2
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Далмау Адриан
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
10
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 23
6
26%
2
20%
1-15
6
26%
3
30%
16-30
1
4%
2
20%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
6
26%
3
30%
76-90
Пропущено
12
24
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
8%
6
25%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
25%
2
8%
31-45
4
33%
5
21%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
2
17%
5
21%
76-90
Забито
25
13
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
4
16%
0
0%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
6
24%
5
38%
31-45
3
12%
2
15%
46-60
5
20%
3
23%
61-75
5
20%
1
8%
76-90
Пропущено
21
20
5 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
10%
2
10%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
6
29%
5
25%
61-75
7
33%
4
20%
76-90
Забито
48
23
25 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 9
22 Забивали первыми 12
2 Не забивали 13
10
21%
2
9%
1-15
8
17%
5
22%
16-30
7
15%
7
30%
31-45
6
13%
2
9%
46-60
6
13%
3
13%
61-75
11
23%
4
17%
76-90
Пропущено
33
44
10 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 23
3
9%
8
18%
1-15
2
6%
5
11%
16-30
5
15%
5
11%
31-45
7
21%
8
18%
46-60
7
21%
9
20%
61-75
9
27%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0
АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Волендам-2 2:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 0:0
Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:3 Харденберг - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Спарта Роттердам - Катвийк 0:0 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 2:1 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Гелдерс Венендалсе 2:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Спарта Роттердам - АСВХ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:6 Конинклейке - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|29
|23
|3
|3
|85 - 15
|72
|2.
|ПСВ
|29
|22
|2
|5
|73 - 34
|68
|3.
|Фейеноорд
|29
|19
|4
|6
|67 - 28
|61
|4.
|Твенте
|30
|18
|7
|5
|48 - 33
|61
|5.
|АЗ Алкмаар
|29
|17
|4
|8
|56 - 35
|55
|6.
|Витесс
|29
|13
|5
|11
|35 - 45
|44
|7.
|Утрехт
|29
|11
|9
|9
|46 - 38
|42
|8.
|Гронинген
|29
|9
|9
|11
|37 - 43
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|29
|10
|6
|13
|35 - 43
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|29
|9
|8
|12
|35 - 46
|35
|11.
|Херенвен
|29
|9
|7
|13
|28 - 38
|34
|12.
|Камбюр
|29
|10
|3
|16
|44 - 61
|33
|13.
|Хераклес
|29
|8
|6
|15
|30 - 41
|30
|14.
|Ваалвейк
|29
|6
|10
|13
|31 - 46
|28
|15.
|Фортуна Ситтард
|29
|7
|5
|17
|30 - 61
|26
|16.
|Спарта Роттердам
|30
|5
|10
|15
|23 - 45
|25
|17.
|ПЕК Зволле
|29
|6
|5
|18
|22 - 44
|23
|18.
|Виллем II
|29
|6
|5
|18
|23 - 52
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|1
|2
|54 - 8
|37
|2.
|ПСВ
|15
|12
|0
|3
|42 - 18
|36
|3.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|4.
|Твенте
|15
|9
|5
|1
|24 - 11
|32
|5.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|31 - 14
|32
|6.
|Утрехт
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Хераклес
|15
|7
|4
|4
|20 - 17
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|10.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|11.
|Фортуна Ситтард
|14
|5
|2
|7
|17 - 26
|17
|12.
|Херенвен
|15
|5
|2
|8
|17 - 22
|17
|13.
|Камбюр
|14
|5
|1
|8
|26 - 31
|16
|14.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|15.
|Виллем II
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|16.
|Ваалвейк
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|17.
|ПЕК Зволле
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|14
|2
|5
|7
|12 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|2
|1
|31 - 7
|35
|2.
|ПСВ
|14
|10
|2
|2
|31 - 16
|32
|3.
|Фейеноорд
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|4.
|Твенте
|15
|9
|2
|4
|24 - 22
|29
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|2
|6
|25 - 21
|23
|8.
|Гронинген
|15
|5
|3
|7
|22 - 28
|18
|9.
|Херенвен
|14
|4
|5
|5
|11 - 16
|17
|10.
|Камбюр
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|11.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|13.
|Ваалвейк
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|14.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|15.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|17.
|Виллем II
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|18.
|Хераклес
|14
|1
|2
|11
|10 - 24
|5