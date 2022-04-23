Австралия: A-Лига 2021-2022
2:3
Второй тайм: 51'
Стадион: McDonald Jones Stadium
0:1
19' ГолMoresche
22' Желтая карточкаЮрман Мэттью
0:2
30' ГолКаммингс Джейсон
0:3
34' ПенальтиКаммингс Джейсон
1:3
47' ГолLucas Mauragis
2:3
50' Гол в свои воротаJacob Farrell
Ход матча
19'
0:1
22'
30'
0:2
34'
0:3
47'
50'
2:3
19
Taylor
Regan
11
Daniel
Penha
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
11
Beni
Nkololo
10
Moresche
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Taylor ReganЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
-
14 Роулес КайЗащитник
- Защитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 MorescheНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
-
-
36 Garang Kuol
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Сентрал Кост Маринерз
24 матча
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед
45 матчей
37.8%
26.7%
35.5%
17 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
12 побед 21 ничья 12 побед
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
12 побед 18 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|11 (5)
|0.58
|Юл Валентино
|5
|0.26
|Daniel Penha
|4
|0.21
|Бумаль Оливье
|4
|0.21
|Тергейт Ангус
|4
|0.21
|Archie Goodwin
|2
|0.11
|Мурнэйн Дилан
|1
|0.05
|Бабаль Эли
|1
|0.05
|Юрман Мэттью
|0
|0
|Savas Siatravanis
|0
|0
|Уилсон Брэндон
|0
|0
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Lucas Mauragis
|0
|0
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|8 (2)
|0.44
|Уренья Марко
|7 (1)
|0.39
|Beni Nkololo
|4
|0.22
|Matthew Hatch
|4
|0.22
|Moresche
|3 (1)
|0.17
|Божанич Оливер
|3 (1)
|0.17
|Смит Ноа
|1
|0.06
|Мюллер Николай
|1
|0.06
|Нисбет Джошуа
|1
|0.06
|Jacob Farrell
|1
|0.06
|Garang Kuol
|1
|0.06
|Роу Сторм
|0
|0
|Роулес Кай
|0
|0
|Миллер Льюис
|0
|0
|Даниель Холл
|0
|0
|Годдард Си
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрман Мэттью
|6
|0
|Daniel Penha
|3
|1
|Lucas Mauragis
|2
|1
|Хоффман Джейсон
|3
|0
|Savas Siatravanis
|3
|0
|Элси Джордан
|3
|0
|Тергейт Ангус
|3
|0
|Taylor Regan
|1
|1
|Данкан Джек
|2
|0
|Мурнэйн Дилан
|2
|0
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|О'Доэрти Джордан
|2
|0
|Аль-Таай Мохамед
|2
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Бласко Марио
|1
|0
|Силвера Самуэл
|1
|0
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|6
|0
|Роу Сторм
|3
|0
|Beni Nkololo
|3
|0
|Роулес Кай
|3
|0
|Moresche
|1
|1
|Уренья Марко
|2
|0
|Нисбет Джошуа
|2
|0
|Миллер Льюис
|2
|0
|Nick Montgomery
|1
|0
|Биригитти Марк
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Тонгик Руон
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
16
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
7
30%
4
25%
31-45
4
17%
6
38%
46-60
5
22%
4
25%
61-75
6
26%
1
6%
76-90
Пропущено
11
12
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
5
45%
3
25%
46-60
3
27%
4
33%
61-75
1
9%
3
25%
76-90
Забито
10
17
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
2
12%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
3
30%
3
18%
46-60
4
40%
1
6%
61-75
0
0%
8
47%
76-90
Пропущено
17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
4
25%
16-30
4
24%
4
25%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90
Забито
33
33
11 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
0
0%
2
6%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
9
27%
5
15%
31-45
7
21%
9
27%
46-60
9
27%
5
15%
61-75
6
18%
9
27%
76-90
Пропущено
28
28
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
2
7%
0
0%
1-15
4
14%
4
14%
16-30
4
14%
6
21%
31-45
8
29%
7
25%
46-60
4
14%
4
14%
61-75
6
21%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 0:5 Сентрал Кост Маринерз - Веллингтон Феникс 5:0
Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|12
|7
|2
|48 - 27
|43
|2.
|Мельбурн Виктори
|20
|8
|8
|4
|28 - 21
|32
|3.
|Веллингтон Феникс
|20
|9
|3
|8
|24 - 40
|30
|4.
|Вестерн Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|24 - 21
|29
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|3:2
|18
|7
|4
|7
|36 - 30
|25
|6.
|Ньюкасл Джетс
|2:3
|19
|7
|4
|8
|36 - 30
|25
|7.
|Аделаида Юнайтед
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|8.
|Сидней
|19
|6
|6
|7
|31 - 26
|24
|9.
|Макартур
|20
|6
|5
|9
|28 - 40
|23
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|4
|5
|18 - 18
|16
|11.
|Брисбен Роар
|16
|4
|2
|10
|15 - 27
|14
|12.
|Перт Глори
|18
|3
|4
|11
|14 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|12
|7
|2
|3
|18 - 20
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|2:3
|10
|6
|1
|3
|26 - 13
|19
|4.
|Мельбурн Виктори
|10
|3
|5
|2
|15 - 12
|14
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|3:2
|8
|4
|2
|2
|19 - 14
|14
|6.
|Вестерн Юнайтед
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|7.
|Макартур
|9
|4
|2
|3
|13 - 15
|14
|8.
|Брисбен Роар
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|9.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|10.
|Аделаида Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Перт Глори
|8
|1
|3
|4
|3 - 6
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|7
|3
|0
|27 - 12
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|10
|5
|3
|2
|13 - 9
|18
|3.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|4.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|5.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|3:2
|10
|3
|2
|5
|17 - 16
|11
|7.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|9.
|Веллингтон Феникс
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|10.
|Перт Глори
|10
|2
|1
|7
|11 - 19
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|2:3
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|12.
|Брисбен Роар
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1