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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл Джетс
2:4
Конец матча

Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0'
0:1
19' Гол
Moresche
22' Желтая карточка
Юрман Мэттью
0:2
30' Гол
Каммингс Джейсон
0:3
34' Пенальти
Каммингс Джейсон
1:3
46' Гол
Lucas Mauragis
2:3
50' Гол в свои ворота
Jacob Farrell
55' Желтая карточка
Элси Джордан
69' Желтая карточка
Миллер Льюис
90' Желтая карточка
Биригитти Марк
2:4
90' Гол
Garang Kuol
90' Желтая карточка
Daniel Penha
90' Красная карточка
Daniel Penha
90'+8
1
Данкан
Джек
4
Элси
Джордан
19
Taylor
Regan
6
Юрман
Мэттью
3
Хоффман
Джейсон
32
Тергейт
Ангус
13
Уилсон
Брэндон
16
Грозос
Костандинос
11
Daniel
Penha
27
Lucas
Mauragis
9
Микелтадзе
Бека
1
Биригитти
Марк
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
18
Jacob
Farrell
11
Beni
Nkololo
4
Нисбет
Джошуа
16
Балар
Максимильен
27
Мюллер
Николай
9
Каммингс
Джейсон
10
Moresche
Ньюкасл Джетс
Сентрал Кост Маринерз

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Сентрал Кост Маринерз

24 матча

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед

45 матчей

37.8%
26.7%
35.5%
17 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
12 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
12 побед 18 ничьих 15 побед

История матчей

1:2
0:2
0:1
1:0
0:0
4:3
1:1
2:3
1:0
1:2
2:8
2:0
1:5
2:0
1:1
1:1
2:4
0:1
1:1
0:0
1:0
3:1
3:0
2:2
0:0
0:2
2:1
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ТМС
0:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 11 (5) 0.58
Юл Валентино 5 0.26
Daniel Penha 4 0.21
Бумаль Оливье 4 0.21
Тергейт Ангус 4 0.21
Archie Goodwin 2 0.11
Мурнэйн Дилан 1 0.05
Lucas Mauragis 1 0.05
Бабаль Эли 1 0.05
Юрман Мэттью 0 0
Хоффман Джейсон 0 0
Savas Siatravanis 0 0
Уилсон Брэндон 0 0
Ингем Дэйн 0 0
Сентрал Кост Маринерз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 8 (2) 0.44
Уренья Марко 7 (1) 0.39
Beni Nkololo 4 0.22
Matthew Hatch 4 0.22
Moresche 3 (1) 0.17
Божанич Оливер 3 (1) 0.17
Garang Kuol 2 0.11
Смит Ноа 1 0.06
Мюллер Николай 1 0.06
Нисбет Джошуа 1 0.06
Jacob Farrell 1 0.06
Роу Сторм 0 0
Роулес Кай 0 0
Миллер Льюис 0 0
Даниель Холл 0 0
Годдард Си 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Penha 4 2
Юрман Мэттью 6 0
Элси Джордан 4 0
Lucas Mauragis 2 1
Хоффман Джейсон 3 0
Savas Siatravanis 3 0
Тергейт Ангус 3 0
Taylor Regan 1 1
Данкан Джек 2 0
Мурнэйн Дилан 2 0
Микелтадзе Бека 2 0
О'Доэрти Джордан 2 0
Аль-Таай Мохамед 2 0
Ингем Дэйн 1 0
Бласко Марио 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Сентрал Кост Маринерз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 6 0
Роу Сторм 3 0
Beni Nkololo 3 0
Роулес Кай 3 0
Миллер Льюис 3 0
Moresche 1 1
Уренья Марко 2 0
Биригитти Марк 2 0
Нисбет Джошуа 2 0
Nick Montgomery 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Тонгик Руон 1 0
Балар Максимильен 1 0
Harrison Steele 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
21
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
7
29%
29%
5
24%
31-45
5
21%
7
33%
46-60
5
21%
4
19%
61-75
6
25%
2
10%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
6
38%
4
31%
46-60
3
19%
4
31%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Забито

10
17
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
2
12%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
3
30%
3
18%
46-60
4
40%
1
6%
61-75
0
0%
8
47%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
4
25%
16-30
4
24%
4
25%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90

Забито

34
38
11 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
0
0%
2
5%
1-15
2
6%
5
13%
16-30
9
26%
6
16%
31-45
8
24%
10
26%
46-60
9
26%
5
13%
61-75
6
18%
10
26%
76-90

Пропущено

33
29
13 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
2
6%
0
0%
1-15
6
18%
4
14%
16-30
5
15%
6
21%
31-45
9
27%
8
28%
46-60
4
12%
4
14%
61-75
7
21%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 0:5 Сентрал Кост Маринерз - Веллингтон Феникс 5:0
Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 12 7 2 48 - 27 43
2. Мельбурн Виктори 20 8 8 4 28 - 21 32
3. Веллингтон Феникс 20 9 3 8 24 - 40 30
4. Вестерн Юнайтед 17 8 5 4 24 - 21 29
5. Сентрал Кост Маринерз 18 7 4 7 37 - 30 25
6. Ньюкасл Джетс 19 7 4 8 36 - 31 25
7. Аделаида Юнайтед 17 6 6 5 26 - 23 24
8. Сидней 19 6 6 7 31 - 26 24
9. Макартур 20 6 5 9 28 - 40 23
10. Вестерн Сидней Уондерерс 13 4 4 5 18 - 18 16
11. Брисбен Роар 16 4 2 10 15 - 27 14
12. Перт Глори 18 3 4 11 14 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 12 7 2 3 18 - 20 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 10 6 1 3 26 - 14 19
4. Мельбурн Виктори 10 3 5 2 15 - 12 14
5. Сентрал Кост Маринерз 8 4 2 2 19 - 14 14
6. Вестерн Юнайтед 7 4 2 1 11 - 7 14
7. Макартур 9 4 2 3 13 - 15 14
8. Брисбен Роар 9 4 1 4 12 - 13 13
9. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
10. Аделаида Юнайтед 9 3 2 4 15 - 13 11
11. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Перт Глори 8 1 3 4 3 - 6 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 7 3 0 27 - 12 24
2. Мельбурн Виктори 10 5 3 2 13 - 9 18
3. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
4. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
5. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
6. Сентрал Кост Маринерз 10 3 2 5 18 - 16 11
7. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
8. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 12 - 12 8
9. Веллингтон Феникс 8 2 1 5 6 - 20 7
10. Перт Глори 10 2 1 7 11 - 19 7
11. Ньюкасл Джетс 9 1 3 5 10 - 17 6
12. Брисбен Роар 7 0 1 6 3 - 14 1
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