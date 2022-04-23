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США: МЛС 2022

2022
Филадельфия Юнион
1:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
0'
1:0
21' Пенальти
Карранса Хулиан
55' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
1:1
59' Гол
Камара Кей
61' Желтая карточка
Уотерман Джоэль
72'

Ход матча

21'
Карранса Хулиан
1:0
46'
 
Камара Кей
Ibrahim Sunusi
55'
Бедойя Алехандро
 
59'
1:1
Камара Кей
61'
 
Уотерман Джоэль
67'
Бёрк Кори
Карранса Хулиан
 
67'
МакГлинн Джек
Флэк Леон
 
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Клёб де Фут Монреаль
1.68
4.04
5.23
Все Коэффициенты
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
7
Уре
Микаэль
9
Карранса
Хулиан
1
Бреза
Себастьян
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
28
Коне
Исмаэль
2
Ваньяма
Виктор
21
Лаппалайнен
Ласси
14
Ibrahim
Sunusi
8
Михайлович
Джордже
30
Киото
Ромель
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Клёб де Фут Монреаль

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

25 матчей

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

М
1:2
М
2:2
М
1:1
М
2:1
М
1:4
М
4:0
М
3:0
М
1:4
М
0:2
М
0:3
М
2:1
М
3:3
М
1:1
М
5:1
М
1:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
2:1
М
0:0
М
5:3
М
2:0
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 4 (1) 0.5
Карранса Хулиан 3 (1) 0.38
Бедойя Алехандро 2 0.25
Бёрк Кори 2 0.25
Сантос Сержио II 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Уре Микаэль 0 0
Харриэль Натан 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михайлович Джордже 4 0.5
Киото Ромель 3 (1) 0.38
Коне Исмаэль 1 0.13
Камара Кей 1 0.13
Лаппалайнен Ласси 1 0.13
Торрес Хоакин 1 0.13
Камашо Руди 1 0.13
Бро-Гийяр Закари 1 0.13
Джонстон Алистер 0 0
Ваньяма Виктор 0 0
Миллер Камаль 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 3 1
Газдаг Даниэль 2 0
Мартинес Хосе Андрес 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Бёрк Кори 1 0
Вагнер Кай 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Харриэль Натан 1 0
Салливан Куинн 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ваньяма Виктор 4 0
Коне Исмаэль 4 0
Уотерман Джоэль 3 0
Киото Ромель 1 1
Matko Miljevic 2 0
Джонстон Алистер 2 0
Торрес Хоакин 1 0
Камашо Руди 1 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Михайлович Джордже 1 0
Ahmed Hussein Hafez 1 0
Миллер Камаль 1 0
Зухир Рида 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
1
20%
4
36%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

2
12
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
50%
4
33%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
3
30%
5
36%
31-45
4
40%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

5
15
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
4
27%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2
Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3
Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:1 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Орландо Сити 8 4 2 2 10 - 7 14
3. Клёб де Фут Монреаль 1:1 8 3 2 3 14 - 17 11
4. Нью-Йорк Ред Буллз 7 3 2 2 10 - 6 11
5. Атланта Юнайтед 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Торонто 7 3 2 2 11 - 12 11
7. Чикаго Файр 7 2 4 1 5 - 2 10
8. Коламбус Кру 7 2 2 3 10 - 9 8
9. Нью-Йорк Сити 6 2 1 3 11 - 6 7
10. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 1 4 10 - 13 7
11. Цинциннати 7 2 1 4 8 - 14 7
12. Интер Майами 7 2 1 4 7 - 15 7
13. Ди Си Юнайтед 6 2 0 4 7 - 8 6
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 7 5 1 1 17 - 7 16
2. Хьюстон Динамо 1:0 8 4 3 1 11 - 7 15
3. Остин 7 4 2 1 17 - 7 14
4. Лос-Анджелес Гэлакси 7 4 1 2 9 - 6 13
5. Даллас 0:1 8 3 3 2 10 - 5 12
6. Реал Солт-Лейк 8 3 3 2 9 - 13 12
7. Нэшвилл 7 3 2 2 8 - 8 11
8. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 8 - 6 11
9. Портленд Тимберс 8 2 4 2 10 - 13 10
10. Колорадо Рэпидс 7 2 2 3 9 - 11 8
11. Сиэтл Саундерс 6 2 1 3 6 - 7 7
12. Спортинг Канзас-Сити 8 2 0 6 6 - 14 6
13. Ванкувер Уайткэпс 7 1 1 5 6 - 14 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 0 3 4 11 - 17 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:1 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Торонто 4 3 0 1 7 - 7 9
3. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Нью-Йорк Сити 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Нью-Инглэнд Революшн 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Коламбус Кру 4 2 0 2 6 - 4 6
8. Чикаго Файр 4 1 3 0 3 - 1 6
9. Интер Майами 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Клёб де Фут Монреаль 1:1 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Ди Си Юнайтед 4 1 0 3 5 - 6 3
12. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 4 3 1 0 12 - 2 10
2. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Даллас 0:1 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Хьюстон Динамо 1:0 5 2 3 0 7 - 5 9
5. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Миннесота Юнайтед 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Колорадо Рэпидс 3 2 1 0 6 - 1 7
8. Спортинг Канзас-Сити 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 3 - 2 6
10. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 6 5
11. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 3 1 8 - 10 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 1:1 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Филадельфия Юнион 1:1 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Чикаго Файр 3 1 1 1 2 - 1 4
6. Цинциннати 4 1 1 2 2 - 8 4
7. Атланта Юнайтед 3 1 0 2 1 - 4 3
8. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Интер Майами 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Коламбус Кру 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Торонто 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 3 0 1 2 5 - 8 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 7 3 2 2 8 - 8 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Лос-Анджелес 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Хьюстон Динамо 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
6. Реал Солт-Лейк 5 1 2 2 4 - 10 5
7. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Остин 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Даллас 0:1 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 4 0 0 4 3 - 11 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Карранса Хулиан из команды Филадельфия Юнион забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Клёб де Фут Монреаль
1.68
4.04
5.23
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль онлайн

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Филадельфия Юнион
Клёб де Фут Монреаль

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