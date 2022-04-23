США: МЛС 2022
1:1
Второй тайм: 72'
Стадион: Subaru Park
1:0
21' ПенальтиКарранса Хулиан
55' Желтая карточкаБедойя Алехандро
1:1
59' ГолКамара Кей
61' Желтая карточкаУотерман Джоэль
Ход матча
21'
1:0
55'
59'
1:1
61'
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Коне ИсмаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Камара КейНападающий
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Клёб де Фут Монреаль
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
25 матчей
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|4 (1)
|0.5
|Карранса Хулиан
|3 (1)
|0.38
|Бедойя Алехандро
|2
|0.25
|Бёрк Кори
|2
|0.25
|Сантос Сержио II
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Уре Микаэль
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михайлович Джордже
|4
|0.5
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.38
|Коне Исмаэль
|1
|0.13
|Камара Кей
|1
|0.13
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.13
|Торрес Хоакин
|1
|0.13
|Камашо Руди
|1
|0.13
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.13
|Джонстон Алистер
|0
|0
|Ваньяма Виктор
|0
|0
|Миллер Камаль
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|3
|1
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Вагнер Кай
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ваньяма Виктор
|4
|0
|Коне Исмаэль
|4
|0
|Уотерман Джоэль
|3
|0
|Киото Ромель
|1
|1
|Matko Miljevic
|2
|0
|Джонстон Алистер
|2
|0
|Торрес Хоакин
|1
|0
|Камашо Руди
|1
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Михайлович Джордже
|1
|0
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
1
20%
4
36%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
2
12
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
50%
4
33%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
14
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
3
30%
5
36%
31-45
4
40%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
5
15
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
4
27%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2
Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3
Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Орландо Сити
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:1
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|5.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|Торонто
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|7.
|Чикаго Файр
|7
|2
|4
|1
|5 - 2
|10
|8.
|Коламбус Кру
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|9.
|Нью-Йорк Сити
|6
|2
|1
|3
|11 - 6
|7
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|11.
|Цинциннати
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Интер Майами
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|13.
|Ди Си Юнайтед
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|2.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|3.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|Даллас
|0:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 5
|12
|6.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|3
|2
|9 - 13
|12
|7.
|Нэшвилл
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|9.
|Портленд Тимберс
|8
|2
|4
|2
|10 - 13
|10
|10.
|Колорадо Рэпидс
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|Сиэтл Саундерс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|2
|0
|6
|6 - 14
|6
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|0
|3
|4
|11 - 17
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Торонто
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|3.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Нью-Йорк Сити
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Орландо Сити
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Коламбус Кру
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|8.
|Чикаго Файр
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Интер Майами
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|12.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Даллас
|0:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|5.
|Реал Солт-Лейк
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Колорадо Рэпидс
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|3
|1
|8 - 10
|3
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:1
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Чикаго Файр
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|6.
|Цинциннати
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|7.
|Атланта Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Интер Майами
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Коламбус Кру
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Торонто
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|6.
|Реал Солт-Лейк
|5
|1
|2
|2
|4 - 10
|5
|7.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Остин
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Даллас
|0:1
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0