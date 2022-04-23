США: МЛС 2022
0:1
Второй тайм: 71'
Стадион: Тойота
2' Желтая карточкаФарфан Марко
0:1
33' ГолCarlos Ferreira III
35' Желтая карточкаДорси Гриффин
Ход матча
2'
33'
35'
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
20
Alan
Velasco
12
Кларк
Стив
13
Бартлоу
Итан
22
Вера
Матиас
10
Пико
Фабрис
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Шен СаболчПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бартлоу ИтанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пико ФабрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
37 Зе КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
История личных встреч
Даллас
Хьюстон Динамо
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
40 матчей
42.5%
35%
22.5%
17 побед 14 ничьих 9 побед
Первый тайм
37.5%
40%
22.5%
15 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
32.5%
27.5%
16 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|5
|0.63
|Сервания Брандон
|1
|0.13
|Alan Velasco
|1
|0.13
|Арриола Пол
|1
|0.13
|Обриан Ядер
|1
|0.13
|Хара Франко
|1 (1)
|0.13
|Нану Гомеш
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинтеро Дарвин
|4
|0.5
|Carlos Ferreira III
|3
|0.38
|Пико Фабрис
|2 (1)
|0.25
|Пашер Тайлер
|1
|0.13
|Хадебе Тинейдж
|1
|0.13
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе VI
|2
|0
|Помикал Пакстон
|2
|0
|Обриан Ядер
|2
|0
|Фарфан Марко
|2
|0
|Сервания Брандон
|2
|0
|Серрильо Эдвин
|2
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Факундо Киньон
|1
|0
|Alan Velasco
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадебе Тинейдж
|3
|1
|Пико Фабрис
|3
|0
|Кинтеро Дарвин
|2
|0
|Серен Дарвин
|2
|0
|Вера Матиас
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Родригес Мемо
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Карраскилья Адальберто
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Thorleif Ulfarsson
|1
|0
|Бартлоу Итан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
40%
2
20%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0
Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Орландо Сити
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:1
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|5.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|Торонто
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|7.
|Чикаго Файр
|7
|2
|4
|1
|5 - 2
|10
|8.
|Коламбус Кру
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|9.
|Нью-Йорк Сити
|6
|2
|1
|3
|11 - 6
|7
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|11.
|Цинциннати
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Интер Майами
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|13.
|Ди Си Юнайтед
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|2.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|3.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|Даллас
|0:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 5
|12
|6.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|3
|2
|9 - 13
|12
|7.
|Нэшвилл
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|9.
|Портленд Тимберс
|8
|2
|4
|2
|10 - 13
|10
|10.
|Колорадо Рэпидс
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|Сиэтл Саундерс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|2
|0
|6
|6 - 14
|6
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|0
|3
|4
|11 - 17
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Торонто
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|3.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Нью-Йорк Сити
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Орландо Сити
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Коламбус Кру
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|8.
|Чикаго Файр
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Интер Майами
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|12.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Даллас
|0:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|5.
|Реал Солт-Лейк
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Колорадо Рэпидс
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|3
|1
|8 - 10
|3
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:1
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Чикаго Файр
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|6.
|Цинциннати
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|7.
|Атланта Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Интер Майами
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Коламбус Кру
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Торонто
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|6.
|Реал Солт-Лейк
|5
|1
|2
|2
|4 - 10
|5
|7.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Остин
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Даллас
|0:1
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0