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США: МЛС 2022

2022
Даллас
0:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
2' Желтая карточка
Фарфан Марко
0:1
33' Гол
Carlos Ferreira III
35' Желтая карточка
Дорси Гриффин
71'
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
18
Сервания
Брандон
6
Серрильо
Эдвин
19
Помикал
Пакстон
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Alan
Velasco
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
5
Паркер
Тим
13
Бартлоу
Итан
3
Лундквист
Адам
23
Кинтеро
Дарвин
22
Вера
Матиас
20
Карраскилья
Адальберто
19
Sterling
Penniston-John
9
Carlos
Ferreira
III
10
Пико
Фабрис
Даллас
4-3-3
Хьюстон Динамо
4-3-3

История личных встреч

Даллас
Хьюстон Динамо

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

40 матчей

42.5%
35%
22.5%
17 побед 14 ничьих 9 побед

Первый тайм

37.5%
40%
22.5%
15 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
32.5%
27.5%
16 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

М
3:2
М
2:2
М
1:1
М
3:0
М
2:0
М
2:1
М
0:0
М
5:1
М
2:1
М
4:2
М
1:1
М
1:1
М
3:3
М
1:1
М
0:0
М
1:3
ОК
0:1
М
1:1
М
5:0
М
4:1
М
2:0
М
1:4
ОК
2:3
М
1:4
ОК
3:0
М
3:2
М
1:2
ТМС
1:0
М
0:1
М
2:2
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
1:3
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
3:3
М
4:1
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 5 0.63
Сервания Брандон 1 0.13
Alan Velasco 1 0.13
Арриола Пол 1 0.13
Обриан Ядер 1 0.13
Хара Франко 1 (1) 0.13
Нану Гомеш 0 0
Фарфан Марко 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинтеро Дарвин 4 0.5
Carlos Ferreira III 3 0.38
Пико Фабрис 2 (1) 0.25
Пашер Тайлер 1 0.13
Хадебе Тинейдж 1 0.13
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Бэрд Кори 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе VI 2 0
Помикал Пакстон 2 0
Обриан Ядер 2 0
Фарфан Марко 2 0
Сервания Брандон 2 0
Серрильо Эдвин 2 0
Нану Гомеш 1 0
Факундо Киньон 1 0
Alan Velasco 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 3 1
Пико Фабрис 3 0
Кинтеро Дарвин 2 0
Серен Дарвин 2 0
Вера Матиас 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Стирс Дэниэл 1 0
Родригес Мемо 1 0
Лундквист Адам 1 0
Карраскилья Адальберто 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0
Thorleif Ulfarsson 1 0
Бартлоу Итан 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0
Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:1 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Орландо Сити 8 4 2 2 10 - 7 14
3. Клёб де Фут Монреаль 1:1 8 3 2 3 14 - 17 11
4. Нью-Йорк Ред Буллз 7 3 2 2 10 - 6 11
5. Атланта Юнайтед 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Торонто 7 3 2 2 11 - 12 11
7. Чикаго Файр 7 2 4 1 5 - 2 10
8. Коламбус Кру 7 2 2 3 10 - 9 8
9. Нью-Йорк Сити 6 2 1 3 11 - 6 7
10. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 1 4 10 - 13 7
11. Цинциннати 7 2 1 4 8 - 14 7
12. Интер Майами 7 2 1 4 7 - 15 7
13. Ди Си Юнайтед 6 2 0 4 7 - 8 6
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 7 5 1 1 17 - 7 16
2. Хьюстон Динамо 1:0 8 4 3 1 11 - 7 15
3. Остин 7 4 2 1 17 - 7 14
4. Лос-Анджелес Гэлакси 7 4 1 2 9 - 6 13
5. Даллас 0:1 8 3 3 2 10 - 5 12
6. Реал Солт-Лейк 8 3 3 2 9 - 13 12
7. Нэшвилл 7 3 2 2 8 - 8 11
8. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 8 - 6 11
9. Портленд Тимберс 8 2 4 2 10 - 13 10
10. Колорадо Рэпидс 7 2 2 3 9 - 11 8
11. Сиэтл Саундерс 6 2 1 3 6 - 7 7
12. Спортинг Канзас-Сити 8 2 0 6 6 - 14 6
13. Ванкувер Уайткэпс 7 1 1 5 6 - 14 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 0 3 4 11 - 17 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:1 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Торонто 4 3 0 1 7 - 7 9
3. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Нью-Йорк Сити 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Нью-Инглэнд Революшн 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Коламбус Кру 4 2 0 2 6 - 4 6
8. Чикаго Файр 4 1 3 0 3 - 1 6
9. Интер Майами 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Клёб де Фут Монреаль 1:1 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Ди Си Юнайтед 4 1 0 3 5 - 6 3
12. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 4 3 1 0 12 - 2 10
2. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Даллас 0:1 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Хьюстон Динамо 1:0 5 2 3 0 7 - 5 9
5. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Миннесота Юнайтед 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Колорадо Рэпидс 3 2 1 0 6 - 1 7
8. Спортинг Канзас-Сити 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 3 - 2 6
10. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 6 5
11. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 3 1 8 - 10 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 1:1 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Филадельфия Юнион 1:1 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Чикаго Файр 3 1 1 1 2 - 1 4
6. Цинциннати 4 1 1 2 2 - 8 4
7. Атланта Юнайтед 3 1 0 2 1 - 4 3
8. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Интер Майами 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Коламбус Кру 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Торонто 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 3 0 1 2 5 - 8 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 7 3 2 2 8 - 8 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Лос-Анджелес 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Хьюстон Динамо 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
6. Реал Солт-Лейк 5 1 2 2 4 - 10 5
7. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Остин 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Даллас 0:1 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 4 0 0 4 3 - 11 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Дорси Гриффин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Карлос Феррейра бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Фарфан Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Хьюстон Динамо
1.86
3.72
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Даллас 0:1 Хьюстон Динамо онлайн

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Даллас
Хьюстон Динамо

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