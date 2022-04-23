США: МЛС 2022
2:1
Конец матча
Стадион: Тойота
2' Желтая карточкаФарфан Марко
0:1
33' ГолCarlos Ferreira III
35' Желтая карточкаДорси Гриффин
71' Желтая карточкаСеррильо Эдвин
78' Желтая карточкаКарраскилья Адальберто
1:1
87' ГолTsiki Ntsabeleng
90' Желтая карточкаБартлоу Итан
2:1
90' ГолФакундо Киньон
90' Желтая карточкаФакундо Киньон
Ход матча
2'
33'
35'
71'
87'
1:1
90'
90'
2:1
90'
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
20
Alan
Velasco
12
Кларк
Стив
13
Бартлоу
Итан
22
Вера
Матиас
10
Пико
Фабрис
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Шен СаболчПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бартлоу ИтанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пико ФабрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
37 Зе КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
История личных встреч
Даллас
Хьюстон Динамо
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
40 матчей
42.5%
35%
22.5%
17 побед 14 ничьих 9 побед
Первый тайм
37.5%
40%
22.5%
15 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
32.5%
27.5%
16 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|5
|0.63
|Сервания Брандон
|1
|0.13
|Alan Velasco
|1
|0.13
|Арриола Пол
|1
|0.13
|Факундо Киньон
|1
|0.13
|Обриан Ядер
|1
|0.13
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.13
|Хара Франко
|1 (1)
|0.13
|Нану Гомеш
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинтеро Дарвин
|4
|0.5
|Carlos Ferreira III
|3
|0.38
|Пико Фабрис
|2 (1)
|0.25
|Пашер Тайлер
|1
|0.13
|Хадебе Тинейдж
|1
|0.13
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серрильо Эдвин
|3
|0
|Факундо Киньон
|2
|0
|Мартинес Хосе VI
|2
|0
|Помикал Пакстон
|2
|0
|Обриан Ядер
|2
|0
|Фарфан Марко
|2
|0
|Сервания Брандон
|2
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Alan Velasco
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадебе Тинейдж
|3
|1
|Пико Фабрис
|3
|0
|Кинтеро Дарвин
|2
|0
|Серен Дарвин
|2
|0
|Вера Матиас
|2
|0
|Карраскилья Адальберто
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Родригес Мемо
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Thorleif Ulfarsson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
6
50%
2
18%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
3
60%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0
Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Орландо Сити
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|5.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|Торонто
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|7.
|Чикаго Файр
|0:0
|8
|2
|5
|1
|5 - 2
|11
|8.
|Коламбус Кру
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|9.
|Нью-Йорк Сити
|6
|2
|1
|3
|11 - 6
|7
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|11.
|Цинциннати
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Интер Майами
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|13.
|Ди Си Юнайтед
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|2.
|Даллас
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|6.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|7.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|3
|2
|9 - 13
|12
|8.
|Нэшвилл
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|Портленд Тимберс
|8
|2
|4
|2
|10 - 13
|10
|10.
|Колорадо Рэпидс
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|Сиэтл Саундерс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|2
|0
|6
|6 - 14
|6
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|0
|3
|4
|11 - 17
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Торонто
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|3.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Нью-Йорк Сити
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Орландо Сити
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Коламбус Кру
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|8.
|Чикаго Файр
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Интер Майами
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|12.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Остин
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|3.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Хьюстон Динамо
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Реал Солт-Лейк
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|Колорадо Рэпидс
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|3
|1
|8 - 10
|3
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Чикаго Файр
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 1
|5
|6.
|Цинциннати
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|7.
|Атланта Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Интер Майами
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Коламбус Кру
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Торонто
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|5.
|Реал Солт-Лейк
|5
|1
|2
|2
|4 - 10
|5
|6.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Остин
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Даллас
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0