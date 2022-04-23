  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС 2022

2022
Миннесота Юнайтед
0:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Чикаго Файр
0'
35' Желтая карточка
Наварро Мигель
36' Желтая карточка
Трапп Уилл
41' Желтая карточка
Хименес Гастон
51' Желтая карточка
 53'

Ход матча

35'
 
Наварро Мигель
36'
Трапп Уилл
 
41'
 
Хименес Гастон
51'
 
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Чикаго Файр
1.98
3.68
4.02
Все Коэффициенты
97
Сен
Клер
Дейн
91
Фишер
Онил
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
92
Лоуренс
Кемар
33
Kervin
Arriaga
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
9
Амарилья
Луис
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
20
Омсберг
Уайетт
5
Кцихос
Рафаэль
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
30
Хименес
Гастон
99
Иванов
Станислав
III
10
Шакири
Джердан
40
Гутьеррес
Брайан
11
Пржибылко
Каспер
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Чикаго Файр

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лод Робин 2 0.25
Амарилья Луис 2 0.25
Дотсон Хассани 1 0.13
Emanuel Reynoso2 1 (1) 0.13
Дибасси Бакай 1 0.13
Данлади Абу 1 0.13
Фрагапане Франко 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 2 0.25
Борнштейн Джонатан 1 0.13
Иванов Станислав III 1 0.13
Шакири Джердан 1 (1) 0.13
Хименес Гастон 0 0
Герберс Фабиан 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 5 0
Боксолл Михаэл 3 0
Лод Робин 3 0
Emanuel Reynoso2 3 0
Дибасси Бакай 1 0
Амарилья Луис 1 0
Kervin Arriaga 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Росалес Джозеф 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Гастон 4 0
Наварро Мигель 3 0
Гутьеррес Брайан 1 1
Секулич Борис 2 0
Герберс Фабиан 2 0
Эспиноса Джон 2 0
Jhon Duran 2 0
Казас Хавьер 1 0
Шакири Джердан 1 0
Пржибылко Каспер 1 0
Кцихос Рафаэль 1 0
Омсберг Уайетт 1 0
Federico Navarro 1 0
Пинеда Маурисио 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0
Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Орландо Сити 8 4 2 2 10 - 7 14
3. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 17 11
4. Нью-Йорк Ред Буллз 7 3 2 2 10 - 6 11
5. Атланта Юнайтед 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Торонто 7 3 2 2 11 - 12 11
7. Чикаго Файр 0:0 8 2 5 1 5 - 2 11
8. Коламбус Кру 7 2 2 3 10 - 9 8
9. Нью-Йорк Сити 6 2 1 3 11 - 6 7
10. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 1 4 10 - 13 7
11. Цинциннати 7 2 1 4 8 - 14 7
12. Интер Майами 7 2 1 4 7 - 15 7
13. Ди Си Юнайтед 6 2 0 4 7 - 8 6
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 7 5 1 1 17 - 7 16
2. Даллас 8 4 3 1 12 - 5 15
3. Остин 7 4 2 1 17 - 7 14
4. Лос-Анджелес Гэлакси 7 4 1 2 9 - 6 13
5. Миннесота Юнайтед 0:0 8 3 3 2 8 - 6 12
6. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 11 - 9 12
7. Реал Солт-Лейк 8 3 3 2 9 - 13 12
8. Нэшвилл 7 3 2 2 8 - 8 11
9. Портленд Тимберс 8 2 4 2 10 - 13 10
10. Колорадо Рэпидс 7 2 2 3 9 - 11 8
11. Сиэтл Саундерс 6 2 1 3 6 - 7 7
12. Спортинг Канзас-Сити 8 2 0 6 6 - 14 6
13. Ванкувер Уайткэпс 7 1 1 5 6 - 14 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 0 3 4 11 - 17 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Торонто 4 3 0 1 7 - 7 9
3. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Нью-Йорк Сити 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Нью-Инглэнд Революшн 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Коламбус Кру 4 2 0 2 6 - 4 6
8. Чикаго Файр 0:0 4 1 3 0 3 - 1 6
9. Интер Майами 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Клёб де Фут Монреаль 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Ди Си Юнайтед 4 1 0 3 5 - 6 3
12. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Остин 4 3 1 0 12 - 2 10
3. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Хьюстон Динамо 5 2 3 0 7 - 5 9
5. Миннесота Юнайтед 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Колорадо Рэпидс 3 2 1 0 6 - 1 7
8. Спортинг Канзас-Сити 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 3 - 2 6
10. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 6 5
11. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 3 1 8 - 10 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Чикаго Файр 0:0 4 1 2 1 2 - 1 5
6. Цинциннати 4 1 1 2 2 - 8 4
7. Атланта Юнайтед 3 1 0 2 1 - 4 3
8. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Интер Майами 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Коламбус Кру 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Торонто 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 3 0 1 2 5 - 8 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 7 3 2 2 8 - 8 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Лос-Анджелес 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
5. Реал Солт-Лейк 5 1 2 2 4 - 10 5
6. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Остин 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Миннесота Юнайтед 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Даллас 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 4 0 0 4 3 - 11 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    51'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Хименес Гастон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Трапп Уилл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Наварро Мигель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Чикаго Файр
1.98
3.68
4.02
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Миннесота Юнайтед 0:0 Чикаго Файр онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Миннесота Юнайтед
Чикаго Файр

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 