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США: МЛС 2022

2022
Ди Си Юнайтед
3:2
Конец матча

Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
0'
0:1
6' Гол
Бай Брэндон
1:1
26' Гол
Фунтас Таксиархис
33' Желтая карточка
Грессель Юлиан
2:1
39' Гол
Эстрада Майкл
3:1
43' Гол
Фунтас Таксиархис
65' Желтая карточка
Джонс Дехуан
3:2
86' Гол
Букса Адам
87' Желтая карточка
Букса Адам
89' Желтая карточка
Кесслер Генри
90'+9
21
Кемпин
Джонатан
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
4
Хайнс-Айк
Брендан
31
Грессель
Юлиан
6
Каноуз
Расселл
8
Дуркин
Кристофер
5
Смит
Брэд
10
Флорес
Эдисон
11
Фунтас
Таксиархис
7
Эстрада
Майкл
18
Найтон
Брэд
15
Бай
Брэндон
3
Гонсалес
Омар
2
Фаррелл
Эндрю
24
Джонс
Дехуан
17
Ллетгет
Себастьян
8
Полстер
Мэтт
11
Боатенг
Эммануль
II
10
Хиль
Карлес
9
Букса
Адам
12
Ренникс
Джастин
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-1-2

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
80%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
26.7%
15 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед

38 матчей

31.6%
23.7%
44.7%
12 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
12 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

39.5%
23.7%
36.8%
15 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

М
2:3
М
3:2
М
1:0
М
4:3
М
0:2
М
1:2
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
2:0
М
3:2
М
1:0
ОК
2:1
М
2:2
М
2:0
М
3:0
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
2:1
М
1:2
ОК
3:1
М
0:0
М
2:1
М
3:2
М
0:1
ОК
2:3
М
2:1
М
0:2
М
2:1
М
1:1
М
2:1
М
2:1
ОК
3:1
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Ола 4 (1) 0.57
Эстрада Майкл 3 (1) 0.43
Фунтас Таксиархис 2 0.29
Каноуз Расселл 1 0.14
Найяр Энди 0 0
Грессель Юлиан 0 0
Nigel Robertha 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 3 (3) 0.38
Букса Адам 2 0.25
Бай Брэндон 2 0.25
Алтидор Жози 1 0.13
Ллетгет Себастьян 1 0.13
Полстер Мэтт 1 0.13
Ренникс Джастин 1 0.13
Боатенг Эммануль II 1 0.13
Джонс Дехуан 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найяр Энди 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Хайнс-Айк Брендан 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Флорес Эдисон 1 0
Смит Брэд 1 0
Каноуз Расселл 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Nigel Robertha 1 0
Drew Skundrich 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Jackson Hopkins 1 0
Sofiane Djeffal 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 4 0
Букса Адам 2 1
Кесслер Генри 3 0
Макнамара Томас 2 0
Бай Брэндон 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Хиль Карлес 1 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Каптум Вилфрид 1 0
Джонс Дехуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
7 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
5
63%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
6
75%
2
18%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90

Забито

10
13
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
10%
3
23%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
5
50%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
1
10%
2
15%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
60%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Charlotte FC 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1
Пумас-УНАМ - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Пумас-УНАМ 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Кавали 3:0 Кавали - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Орландо Сити 8 4 2 2 10 - 7 14
3. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 17 11
4. Нью-Йорк Ред Буллз 7 3 2 2 10 - 6 11
5. Атланта Юнайтед 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Торонто 7 3 2 2 11 - 12 11
7. Чикаго Файр 8 2 4 2 5 - 5 10
8. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
9. Коламбус Кру 0:0 8 2 3 3 10 - 9 9
10. Нью-Йорк Сити 6 2 1 3 11 - 6 7
11. Цинциннати 7 2 1 4 8 - 14 7
12. Интер Майами 7 2 1 4 7 - 15 7
13. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 1 5 12 - 16 7
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 8 5 2 1 20 - 7 17
2. Лос-Анджелес 7 5 1 1 17 - 7 16
3. Даллас 8 4 3 1 12 - 5 15
4. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 8 4 2 2 9 - 6 14
6. Реал Солт-Лейк 0:0 9 3 4 2 9 - 13 13
7. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Нэшвилл 0:0 8 3 3 2 8 - 8 12
9. Портленд Тимберс 0:0 9 2 5 2 10 - 13 11
10. Сиэтл Саундерс 2:1 7 3 1 3 8 - 8 10
11. Колорадо Рэпидс 8 2 3 3 9 - 11 9
12. Спортинг Канзас-Сити 0:0 9 2 1 6 6 - 14 7
13. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 8 0 3 5 12 - 19 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Торонто 4 3 0 1 7 - 7 9
3. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Нью-Йорк Сити 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Нью-Инглэнд Революшн 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Коламбус Кру 0:0 4 2 0 2 6 - 4 6
8. Чикаго Файр 4 1 3 0 3 - 1 6
9. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
10. Интер Майами 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Клёб де Фут Монреаль 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Хьюстон Динамо 5 2 3 0 7 - 5 9
6. Колорадо Рэпидс 4 2 2 0 6 - 1 8
7. Спортинг Канзас-Сити 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
8. Реал Солт-Лейк 0:0 3 2 1 0 5 - 3 7
9. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
10. Портленд Тимберс 0:0 5 1 3 1 5 - 6 6
11. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сиэтл Саундерс 2:1 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 5 0 3 2 9 - 12 3
14. Нэшвилл 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
6. Цинциннати 4 1 1 2 2 - 8 4
7. Атланта Юнайтед 3 1 0 2 1 - 4 3
8. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Интер Майами 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Коламбус Кру 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
11. Торонто 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 0:0 8 3 3 2 8 - 8 12
2. Сиэтл Саундерс 2:1 4 2 1 1 5 - 4 7
3. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Лос-Анджелес 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Реал Солт-Лейк 0:0 6 1 3 2 4 - 10 6
6. Портленд Тимберс 0:0 4 1 2 1 5 - 7 5
7. Остин 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Даллас 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 0:0 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Фунтас Таксиархис бьет в цель!
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Эстрада Майкл бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Хулиан Грессел получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Фунтас Таксиархис бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Бай Брэндон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Новости
Где смотреть матч Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

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