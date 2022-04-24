США: МЛС 2022
3:2
Конец матча
Стадион: Audi Field
0:1
6' ГолБай Брэндон
1:1
26' ГолФунтас Таксиархис
33' Желтая карточкаГрессель Юлиан
2:1
39' ГолЭстрада Майкл
3:1
43' ГолФунтас Таксиархис
65' Желтая карточкаДжонс Дехуан
3:2
86' ГолБукса Адам
87' Желтая карточкаБукса Адам
89' Желтая карточкаКесслер Генри
Ход матча
6'
0:1
26'
33'
39'
43'
65'
86'
3:2
87'
89'
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
18
Найтон
Брэд
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Альфаро ТониПолузащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
50 Luis Zamudio
-
-
Главный тренер: Chad Ashton
- Основной состав
-
18 Найтон БрэдВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Алтидор ЖозиНападающий
- Нападающий
-
29 Noel Buck
-
Главный тренер: Брюс Арена
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
80%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
26.7%
15 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед
38 матчей
31.6%
23.7%
44.7%
12 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
12 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
39.5%
23.7%
36.8%
15 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Ола
|4 (1)
|0.57
|Эстрада Майкл
|3 (1)
|0.43
|Фунтас Таксиархис
|2
|0.29
|Каноуз Расселл
|1
|0.14
|Найяр Энди
|0
|0
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Nigel Robertha
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|3 (3)
|0.38
|Букса Адам
|2
|0.25
|Бай Брэндон
|2
|0.25
|Алтидор Жози
|1
|0.13
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.13
|Полстер Мэтт
|1
|0.13
|Ренникс Джастин
|1
|0.13
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.13
|Джонс Дехуан
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Найяр Энди
|3
|0
|Камара Ола
|1
|1
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Каноуз Расселл
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Nigel Robertha
|1
|0
|Drew Skundrich
|1
|0
|Перес Эдриен
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Gaoussou Samake
|1
|0
|Jackson Hopkins
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|4
|0
|Букса Адам
|2
|1
|Кесслер Генри
|3
|0
|Макнамара Томас
|2
|0
|Бай Брэндон
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Хиль Карлес
|1
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Каптум Вилфрид
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
7 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
5
63%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
6
75%
2
18%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90
Забито
10
13
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
10%
3
23%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
5
50%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
1
10%
2
15%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
60%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Charlotte FC 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1
Пумас-УНАМ - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Пумас-УНАМ 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Кавали 3:0 Кавали - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Орландо Сити
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|5.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|Торонто
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|7.
|Чикаго Файр
|8
|2
|4
|2
|5 - 5
|10
|8.
|Ди Си Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|9.
|Коламбус Кру
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|10.
|Нью-Йорк Сити
|6
|2
|1
|3
|11 - 6
|7
|11.
|Цинциннати
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Интер Майами
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|1
|5
|12 - 16
|7
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|8
|5
|2
|1
|20 - 7
|17
|2.
|Лос-Анджелес
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|3.
|Даллас
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|4.
|Миннесота Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Нэшвилл
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|Портленд Тимберс
|0:0
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|10.
|Сиэтл Саундерс
|2:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|11.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|8
|0
|3
|5
|12 - 19
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Торонто
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|3.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Нью-Йорк Сити
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Орландо Сити
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Коламбус Кру
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|8.
|Чикаго Файр
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|10.
|Интер Майами
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Хьюстон Динамо
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|6.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|10.
|Портленд Тимберс
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сиэтл Саундерс
|2:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|5
|0
|3
|2
|9 - 12
|3
|14.
|Нэшвилл
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|6.
|Цинциннати
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|7.
|Атланта Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Интер Майами
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Коламбус Кру
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Торонто
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|2.
|Сиэтл Саундерс
|2:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|Остин
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Даллас
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0