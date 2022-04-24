США: МЛС 2022
0:0
Перерыв
Стадион: Children's Mercy Park
45' Желтая карточкаСантуш Педру
45' Желтая карточкаРосель Ориоль
Ход матча
29
Мелия
Тим
12
Форд
Кортни
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
11
Шелтон
Кири
1
Ром
Элой
21
Моррис
Эйдан
14
Йебоа
Яв
27
Берри
Мигель
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
-
12 Форд КортниЗащитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
2 Свит БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йебоа ЯвНападающий
-
27 Берри МигельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Will Sands
-
38 Noah Fuson
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Коламбус Кру
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вальтер Реми
|2
|0.22
|Эспиноза Роджер
|1
|0.11
|Рассел Джонни
|1
|0.11
|Саллой Даниэль
|1
|0.11
|Свит Бен
|0
|0
|Эрнандес Фелипе
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|4
|0.5
|Этьенн Дерик
|2
|0.25
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.13
|Зардес Гьяси
|1
|0.13
|Диас Луис III
|1
|0.13
|Берри Мигель
|1
|0.13
|Менса Джонатан
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|4
|0
|Дюк Кэмерон
|3
|0
|Фонтас Андреу
|2
|0
|Исима-Мирен Николя
|2
|0
|Рассел Джонни
|1
|0
|Зуси Грэм
|1
|0
|Вальтер Реми
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Свит Бен
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Artur Moraes III
|3
|0
|Сантуш Педру
|2
|0
|Морейра Стивен
|2
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Диас Луис III
|2
|0
|Менса Джонатан
|1
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Селараян Лукас
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Игбекеме Джеймс
|1
|0
|Моррис Эйдан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
23%
1
25%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
40%
4
33%
76-90
Пропущено
15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0
Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Орландо Сити
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|5.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|Торонто
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|7.
|Чикаго Файр
|8
|2
|4
|2
|5 - 5
|10
|8.
|Ди Си Юнайтед
|3:2
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|9.
|Коламбус Кру
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|10.
|Нью-Йорк Сити
|6
|2
|1
|3
|11 - 6
|7
|11.
|Цинциннати
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Интер Майами
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:3
|8
|2
|1
|5
|12 - 16
|7
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|2:0
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|2.
|Лос-Анджелес
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|3.
|Даллас
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|4.
|Миннесота Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|6.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|7.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|3
|2
|9 - 13
|12
|8.
|Нэшвилл
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|Портленд Тимберс
|8
|2
|4
|2
|10 - 13
|10
|10.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|0
|3
|4
|11 - 17
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Торонто
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|3.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Нью-Йорк Сити
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:3
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Орландо Сити
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Коламбус Кру
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|8.
|Чикаго Файр
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|3:2
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|10.
|Интер Майами
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|2:0
|5
|4
|1
|0
|14 - 2
|13
|2.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Хьюстон Динамо
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|6.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Реал Солт-Лейк
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|3
|1
|8 - 10
|3
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|6.
|Цинциннати
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|7.
|Атланта Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|Ди Си Юнайтед
|3:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Интер Майами
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Коламбус Кру
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Торонто
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:3
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|5.
|Реал Солт-Лейк
|5
|1
|2
|2
|4 - 10
|5
|6.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Остин
|2:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Даллас
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|5
|0
|0
|5
|3 - 13
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0