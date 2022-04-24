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США: МЛС 2022

2022
Спортинг Канзас-Сити
0:0
Перерыв

Стадион:
Коламбус Кру
0'
45' Желтая карточка
Сантуш Педру
45' Желтая карточка
Росель Ориоль

Ход матча

5'
Володер Роберт
Исима-Мирен Николя
 
45'
 
Сантуш Педру
45'
Росель Ориоль
 
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Коламбус Кру
2.65
3.40
2.80
Все Коэффициенты
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
12
Форд
Кортни
5
Исима-Мирен
Николя
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
6
Росель
Ориоль
15
Эспиноза
Роджер
7
Рассел
Джонни
11
Шелтон
Кири
20
Саллой
Даниэль
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
5
Дегенек
Милош
7
Сантуш
Педру
21
Моррис
Эйдан
8
Artur
Moraes
III
6
Нэйджби
Дарлингтон
14
Йебоа
Яв
27
Берри
Мигель
26
Игбекеме
Джеймс
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Коламбус Кру
4-3-3

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Коламбус Кру

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

М
0:1
М
0:0
М
1:1
М
3:2
М
3:2
М
1:2
М
2:0
М
0:1
М
3:0
М
3:2
М
1:1
М
1:2
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вальтер Реми 2 0.22
Эспиноза Роджер 1 0.11
Рассел Джонни 1 0.11
Саллой Даниэль 1 0.11
Свит Бен 0 0
Эрнандес Фелипе 0 0
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 4 0.5
Этьенн Дерик 2 0.25
Нэйджби Дарлингтон 1 0.13
Зардес Гьяси 1 0.13
Диас Луис III 1 0.13
Берри Мигель 1 0.13
Менса Джонатан 0 0
Морейра Стивен 0 0
Йебоа Яв 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 4 0
Дюк Кэмерон 3 0
Фонтас Андреу 2 0
Исима-Мирен Николя 2 0
Рассел Джонни 1 0
Зуси Грэм 1 0
Вальтер Реми 1 0
Маури Хосе 1 0
Свит Бен 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Artur Moraes III 3 0
Сантуш Педру 2 0
Морейра Стивен 2 0
Этьенн Дерик 2 0
Диас Луис III 2 0
Менса Джонатан 1 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Селараян Лукас 1 0
Йебоа Яв 1 0
Игбекеме Джеймс 1 0
Моррис Эйдан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
23%
1
25%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
40%
4
33%
76-90

Пропущено

15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0
Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Орландо Сити 8 4 2 2 10 - 7 14
3. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 17 11
4. Нью-Йорк Ред Буллз 7 3 2 2 10 - 6 11
5. Атланта Юнайтед 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Торонто 7 3 2 2 11 - 12 11
7. Чикаго Файр 8 2 4 2 5 - 5 10
8. Ди Си Юнайтед 3:2 7 3 0 4 10 - 10 9
9. Коламбус Кру 0:0 8 2 3 3 10 - 9 9
10. Нью-Йорк Сити 6 2 1 3 11 - 6 7
11. Цинциннати 7 2 1 4 8 - 14 7
12. Интер Майами 7 2 1 4 7 - 15 7
13. Нью-Инглэнд Революшн 2:3 8 2 1 5 12 - 16 7
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 2:0 8 5 2 1 19 - 7 17
2. Лос-Анджелес 7 5 1 1 17 - 7 16
3. Даллас 8 4 3 1 12 - 5 15
4. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
5. Лос-Анджелес Гэлакси 7 4 1 2 9 - 6 13
6. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 11 - 9 12
7. Реал Солт-Лейк 8 3 3 2 9 - 13 12
8. Нэшвилл 7 3 2 2 8 - 8 11
9. Портленд Тимберс 8 2 4 2 10 - 13 10
10. Колорадо Рэпидс 0:0 8 2 3 3 9 - 11 9
11. Сиэтл Саундерс 6 2 1 3 6 - 7 7
12. Спортинг Канзас-Сити 0:0 9 2 1 6 6 - 14 7
13. Ванкувер Уайткэпс 0:2 8 1 1 6 6 - 16 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 0 3 4 11 - 17 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Торонто 4 3 0 1 7 - 7 9
3. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Нью-Йорк Сити 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Нью-Инглэнд Революшн 2:3 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Коламбус Кру 0:0 4 2 0 2 6 - 4 6
8. Чикаго Файр 4 1 3 0 3 - 1 6
9. Ди Си Юнайтед 3:2 5 2 0 3 8 - 8 6
10. Интер Майами 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Клёб де Фут Монреаль 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 2:0 5 4 1 0 14 - 2 13
2. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Хьюстон Динамо 5 2 3 0 7 - 5 9
6. Колорадо Рэпидс 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
7. Спортинг Канзас-Сити 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
8. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 5 - 3 7
9. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 3 - 2 6
10. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 6 5
11. Ванкувер Уайткэпс 0:2 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 3 1 8 - 10 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
6. Цинциннати 4 1 1 2 2 - 8 4
7. Атланта Юнайтед 3 1 0 2 1 - 4 3
8. Ди Си Юнайтед 3:2 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Интер Майами 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Коламбус Кру 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
11. Торонто 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 2:3 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 7 3 2 2 8 - 8 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Лос-Анджелес 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
5. Реал Солт-Лейк 5 1 2 2 4 - 10 5
6. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Остин 2:0 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Даллас 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Колорадо Рэпидс 0:0 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 0:2 5 0 0 5 3 - 13 0
14. Спортинг Канзас-Сити 0:0 5 0 0 5 3 - 12 0
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Росель Ориоль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Сантуш Педру получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Исима-Мирен Николя уходит с поля. Роберт Фолодер выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Коламбус Кру
2.65
3.40
2.80
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