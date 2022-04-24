США: МЛС 2022
0:0
Перерыв
Стадион: Провиденс
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
23
Чара
Йимми
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
25
Луис
Эвертон
16
Чанг
Майкель
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
-
98 Бодили БлейкПолузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
24 David Ayala
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Шмитт ТейтЗащитник
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
-
81 Tomas Gomez
-
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
История личных встреч
Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
33 матча
39.4%
24.2%
36.4%
13 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
39.4%
24.2%
36.4%
13 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
12 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чара Йимми
|3
|0.33
|Туилома Билл
|2
|0.22
|Незгода Ярослав
|2
|0.22
|Асприлья Дайрон
|2 (1)
|0.22
|Паредес Кристиан
|1 (1)
|0.11
|Бланко Себастьян
|0
|0
|Santiago Moreno
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|2
|0.22
|Шмитт Тейт
|2
|0.22
|Мерам Джастин
|1
|0.11
|Кордова Серхио
|1
|0.11
|Руис Пабло
|1 (1)
|0.11
|Крейлах Дамир
|1
|0.11
|Глэд Джастин
|1
|0.11
|Чанг Майкель
|0
|0
|Jasper Loeffelsend
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|4
|1
|Браво Клаудио III
|4
|1
|Бланко Себастьян
|3
|0
|Асприлья Дайрон
|3
|0
|Паредес Кристиан
|3
|0
|Чара Диего
|2
|0
|Чара Йимми
|2
|0
|Туилома Билл
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Мабьяла Ларрис
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|4
|0
|Колдуэлл Скотт
|4
|0
|Шмитт Тейт
|3
|0
|Эррера Аарон
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Сильва Марсело
|1
|0
|Глэд Джастин
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
|Холт Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
75%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
2
40%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
33%
76-90
Забито
11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
3
23%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1
Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Орландо Сити
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|5.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|Торонто
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|7.
|Чикаго Файр
|8
|2
|4
|2
|5 - 5
|10
|8.
|Ди Си Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|9.
|Коламбус Кру
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|10.
|Нью-Йорк Сити
|6
|2
|1
|3
|11 - 6
|7
|11.
|Цинциннати
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Интер Майами
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|1
|5
|12 - 16
|7
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|8
|5
|2
|1
|20 - 7
|17
|2.
|Лос-Анджелес
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|3.
|Даллас
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|4.
|Миннесота Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Нэшвилл
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|Портленд Тимберс
|0:0
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|10.
|Сиэтл Саундерс
|2:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|11.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|8
|0
|3
|5
|12 - 19
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Торонто
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|3.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Нью-Йорк Сити
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Орландо Сити
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Коламбус Кру
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|8.
|Чикаго Файр
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|10.
|Интер Майами
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Хьюстон Динамо
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|6.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|10.
|Портленд Тимберс
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сиэтл Саундерс
|2:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|5
|0
|3
|2
|9 - 12
|3
|14.
|Нэшвилл
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|6.
|Цинциннати
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|7.
|Атланта Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Интер Майами
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Коламбус Кру
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Торонто
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|2.
|Сиэтл Саундерс
|2:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|Остин
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Даллас
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0