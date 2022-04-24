США: МЛС 2022
0:0
Конец матча
Стадион: Провиденс
77' Желтая карточкаБраво Клаудио
86' Желтая карточкаМабьяла Ларрис
90' Желтая карточкаПаредес Кристиан
Ход матча
77'
80'
86'
90'
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
23
Чара
Йимми
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
25
Луис
Эвертон
16
Чанг
Майкель
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
-
98 Бодили БлейкПолузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
24 David Ayala
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Шмитт ТейтЗащитник
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
-
81 Tomas Gomez
-
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
История личных встреч
Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
33 матча
39.4%
24.2%
36.4%
13 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
39.4%
24.2%
36.4%
13 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
12 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чара Йимми
|3
|0.33
|Туилома Билл
|2
|0.22
|Незгода Ярослав
|2
|0.22
|Асприлья Дайрон
|2 (1)
|0.22
|Паредес Кристиан
|1 (1)
|0.11
|Бланко Себастьян
|0
|0
|Santiago Moreno
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|2
|0.22
|Шмитт Тейт
|2
|0.22
|Мерам Джастин
|1
|0.11
|Кордова Серхио
|1
|0.11
|Руис Пабло
|1 (1)
|0.11
|Крейлах Дамир
|1
|0.11
|Глэд Джастин
|1
|0.11
|Чанг Майкель
|0
|0
|Jasper Loeffelsend
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браво Клаудио III
|5
|1
|Ванранкин Хосе Карлос
|4
|1
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Бланко Себастьян
|3
|0
|Асприлья Дайрон
|3
|0
|Чара Диего
|2
|0
|Мабьяла Ларрис
|2
|0
|Чара Йимми
|2
|0
|Туилома Билл
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|4
|0
|Колдуэлл Скотт
|4
|0
|Шмитт Тейт
|3
|0
|Эррера Аарон
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Сильва Марсело
|1
|0
|Глэд Джастин
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
|Холт Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
75%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
2
40%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
33%
76-90
Забито
11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
3
23%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1
Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Орландо Сити
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|5.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|Торонто
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|7.
|Чикаго Файр
|8
|2
|4
|2
|5 - 5
|10
|8.
|Ди Си Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|9.
|Коламбус Кру
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|10.
|Нью-Йорк Сити
|6
|2
|1
|3
|11 - 6
|7
|11.
|Цинциннати
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Интер Майами
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|1
|5
|12 - 16
|7
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|8
|5
|2
|1
|20 - 7
|17
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|3.
|Лос-Анджелес
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|4.
|Даллас
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|5.
|Миннесота Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|3
|4
|15 - 20
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Торонто
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|3.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Нью-Йорк Сити
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Орландо Сити
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Коламбус Кру
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|8.
|Чикаго Файр
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|10.
|Интер Майами
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Хьюстон Динамо
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|7.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|9.
|Реал Солт-Лейк
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|6.
|Цинциннати
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|7.
|Атланта Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Интер Майами
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Коламбус Кру
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Торонто
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|5.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|6.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|7.
|Остин
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Даллас
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0