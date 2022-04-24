США: МЛС 2022
1:2
Перерыв
Стадион: PayPal Park
11' Желтая карточкаНатан Рафаэл
0:1
14' ПенальтиЛодейро Николас
0:2
20' ГолРолдан Кристиан
1:2
45' ГолЭспиноса Кристиан
Ход матча
11'
14'
0:1
20'
45'
13
Натан
Рафаэл
17
Грегуш
Ян
14
Юилл
Джексон
24
Фрай
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
- Защитник
-
27 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
23 Oskar Aagren
-
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Роу КелинЗащитник
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
73 Obed Vargas
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед
36 матчей
30.6%
22.2%
47.2%
11 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
30.6%
41.7%
27.7%
11 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
16.7%
47.2%
36.1%
6 побед 17 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|5 (1)
|0.63
|Эспиноса Кристиан
|2 (1)
|0.25
|Кальво Франсиско
|2
|0.25
|Кауэлл Кейд
|1
|0.13
|Томпсон Томми
|1
|0.13
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.13
|Грегуш Ян
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.14
|Ролдан Кристиан
|1
|0.14
|Брюин Уилл
|1
|0.14
|Моррис Джордан
|1
|0.14
|Joao Paulo I
|1
|0.14
|Арреага Хавьер
|1
|0.14
|Монтеро Фреди
|1 (1)
|0.14
|Рольдан Александер
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальво Франсиско
|2
|0
|Лопес Маркос IV
|2
|0
|Марье Поль
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Ремеди Эрик
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Монтейру Жамиру
|0
|1
|Эспиноса Кристиан
|1
|0
|Натан Рафаэл
|1
|0
|Юилл Джексон
|1
|0
|Жудсон
|1
|0
|Киканович Бенджамин
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роу Келин
|2
|0
|Толо Нуху
|2
|0
|Рольдан Александер
|2
|0
|Jackson Ragen
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Obed Vargas
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
2
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
4
40%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
1
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
17
8
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
12%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
13%
31-45
3
18%
3
38%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
1
6%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2
Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0 Мотагуа - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Орландо Сити
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|5.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|Торонто
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|7.
|Чикаго Файр
|8
|2
|4
|2
|5 - 5
|10
|8.
|Ди Си Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|9.
|Коламбус Кру
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|10.
|Нью-Йорк Сити
|6
|2
|1
|3
|11 - 6
|7
|11.
|Цинциннати
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Интер Майами
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|1
|5
|12 - 16
|7
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|8
|5
|2
|1
|20 - 7
|17
|2.
|Лос-Анджелес
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|3.
|Даллас
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|4.
|Миннесота Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Нэшвилл
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|Портленд Тимберс
|0:0
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|10.
|Сиэтл Саундерс
|2:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|11.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|8
|0
|3
|5
|12 - 19
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Торонто
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|3.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Нью-Йорк Сити
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Орландо Сити
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Коламбус Кру
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|8.
|Чикаго Файр
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|10.
|Интер Майами
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Хьюстон Динамо
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|6.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|10.
|Портленд Тимберс
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сиэтл Саундерс
|2:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|5
|0
|3
|2
|9 - 12
|3
|14.
|Нэшвилл
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|6.
|Цинциннати
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|7.
|Атланта Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Интер Майами
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Коламбус Кру
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Торонто
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|2.
|Сиэтл Саундерс
|2:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|Остин
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Даллас
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0