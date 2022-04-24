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США: МЛС 2022

2022
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:2
Перерыв

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
11' Желтая карточка
Натан Рафаэл
0:1
14' Пенальти
Лодейро Николас
0:2
20' Гол
Ролдан Кристиан
1:2
45' Гол
Эспиноса Кристиан

Ход матча

11'
Натан Рафаэл
 
14'
0:1
Лодейро Николас
20'
0:2
Ролдан Кристиан
(Лодейро Николас)
45'
Эспиноса Кристиан
1:2
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Сиэтл Саундерс
2.64
3.62
2.86
Все Коэффициенты
1
Марцинковски
Джеймс
3
Марье
Поль
13
Натан
Рафаэл
80
Кальво
Франсиско
27
Лопес
Маркос
IV
5
Ремеди
Эрик
10
Эспиноса
Кристиан
17
Грегуш
Ян
14
Юилл
Джексон
35
Монтейру
Жамиру
11
Эбобисс
Жереми
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
25
Jackson
Ragen
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
6
Joao
Paulo
I
11
Руснак
Альберт
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед

36 матчей

30.6%
22.2%
47.2%
11 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

30.6%
41.7%
27.7%
11 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

16.7%
47.2%
36.1%
6 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

М
1:3
М
0:1
М
0:1
М
4:1
М
0:0
М
7:1
М
0:0
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
0:1
М
3:0
ОК
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
1:1
М
0:2
М
2:3
М
1:1
М
1:0
ОК
1:1
М
1:0
М
1:0
М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
2:1
ОК
1:0
М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
0:1
М
4:0
М
2:1
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 5 (1) 0.63
Эспиноса Кристиан 2 (1) 0.25
Кальво Франсиско 2 0.25
Кауэлл Кейд 1 0.13
Томпсон Томми 1 0.13
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.13
Грегуш Ян 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лодейро Николас 1 (1) 0.14
Ролдан Кристиан 1 0.14
Брюин Уилл 1 0.14
Моррис Джордан 1 0.14
Joao Paulo I 1 0.14
Арреага Хавьер 1 0.14
Монтеро Фреди 1 (1) 0.14
Рольдан Александер 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальво Франсиско 2 0
Лопес Маркос IV 2 0
Марье Поль 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Ремеди Эрик 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Монтейру Жамиру 0 1
Эспиноса Кристиан 1 0
Натан Рафаэл 1 0
Юилл Джексон 1 0
Жудсон 1 0
Киканович Бенджамин 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роу Келин 2 0
Толо Нуху 2 0
Рольдан Александер 2 0
Jackson Ragen 2 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Joao Paulo I 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Obed Vargas 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
4
40%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
1
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

17
8
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
12%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
13%
31-45
3
18%
3
38%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
1
6%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2
Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0 Мотагуа - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Орландо Сити 8 4 2 2 10 - 7 14
3. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 17 11
4. Нью-Йорк Ред Буллз 7 3 2 2 10 - 6 11
5. Атланта Юнайтед 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Торонто 7 3 2 2 11 - 12 11
7. Чикаго Файр 8 2 4 2 5 - 5 10
8. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
9. Коламбус Кру 0:0 8 2 3 3 10 - 9 9
10. Нью-Йорк Сити 6 2 1 3 11 - 6 7
11. Цинциннати 7 2 1 4 8 - 14 7
12. Интер Майами 7 2 1 4 7 - 15 7
13. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 1 5 12 - 16 7
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 8 5 2 1 20 - 7 17
2. Лос-Анджелес 7 5 1 1 17 - 7 16
3. Даллас 8 4 3 1 12 - 5 15
4. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 8 4 2 2 9 - 6 14
6. Реал Солт-Лейк 0:0 9 3 4 2 9 - 13 13
7. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Нэшвилл 0:0 8 3 3 2 8 - 8 12
9. Портленд Тимберс 0:0 9 2 5 2 10 - 13 11
10. Сиэтл Саундерс 2:1 7 3 1 3 8 - 8 10
11. Колорадо Рэпидс 8 2 3 3 9 - 11 9
12. Спортинг Канзас-Сити 0:0 9 2 1 6 6 - 14 7
13. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 8 0 3 5 12 - 19 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Торонто 4 3 0 1 7 - 7 9
3. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Нью-Йорк Сити 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Нью-Инглэнд Революшн 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Коламбус Кру 0:0 4 2 0 2 6 - 4 6
8. Чикаго Файр 4 1 3 0 3 - 1 6
9. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
10. Интер Майами 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Клёб де Фут Монреаль 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Хьюстон Динамо 5 2 3 0 7 - 5 9
6. Колорадо Рэпидс 4 2 2 0 6 - 1 8
7. Спортинг Канзас-Сити 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
8. Реал Солт-Лейк 0:0 3 2 1 0 5 - 3 7
9. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
10. Портленд Тимберс 0:0 5 1 3 1 5 - 6 6
11. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сиэтл Саундерс 2:1 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 5 0 3 2 9 - 12 3
14. Нэшвилл 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
6. Цинциннати 4 1 1 2 2 - 8 4
7. Атланта Юнайтед 3 1 0 2 1 - 4 3
8. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Интер Майами 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Коламбус Кру 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
11. Торонто 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 0:0 8 3 3 2 8 - 8 12
2. Сиэтл Саундерс 2:1 4 2 1 1 5 - 4 7
3. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Лос-Анджелес 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Реал Солт-Лейк 0:0 6 1 3 2 4 - 10 6
6. Портленд Тимберс 0:0 4 1 2 1 5 - 7 5
7. Остин 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Даллас 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 0:0 5 0 0 5 3 - 12 0
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Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Сиэтл Саундерс
2.64
3.62
2.86
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