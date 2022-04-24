Австралия: A-Лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Иден Парк
13' Желтая карточкаKeanu Baccus
1:0
22' ГолУэйн Бен
38' Желтая карточкаNicholas Pennington
1:0
39' Не забитый пенальтиУгаркович Стивен
45' Желтая карточкаНаджарин Рами
66' Желтая карточкаСотирио Джошуа
77' Желтая карточкаХемед Томер
Ход матча
13'
22'
1:0
39'
1:0
45'
66'
75'
77'
20
Сэил
Оливер
33
Finn
Surman
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
18
Уэйн
Бен
10
Пископо
Рено
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
33 Finn SurmanЗащитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саттон СэмПолузащитник
- Нападающий
-
18 Уэйн БенНападающий
-
10 Пископо РеноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
- Защитник
-
40 Alex Paulsen
-
36 Riley Bidois
-
-
-
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Мехиас ТомасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Хемед ТомерНападающий
-
Главный тренер: Mark Rudan
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед
28 матчей
28.6%
17.9%
53.5%
8 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
21.4%
53.6%
7 побед 6 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walter Sandoval
|4
|0.19
|Сотирио Джошуа
|4 (1)
|0.19
|Хупер Гэри
|4 (1)
|0.19
|Уэйн Бен
|4
|0.19
|Пископо Рено
|3 (1)
|0.14
|Болл Дэвид
|2
|0.1
|Вуттон Скотт
|1
|0.05
|Nicholas Pennington
|1
|0.05
|Benjamin Old
|1
|0.05
|Саттон Сэм
|0
|0
|Руфер Алекс
|0
|0
|МакГэрри Джеймс
|0
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хемед Томер
|4 (1)
|0.29
|Расселл Тэйт
|2
|0.14
|Угаркович Стивен
|2 (1)
|0.14
|Петратос Димитри
|2 (2)
|0.14
|Родуэлл Джек
|2
|0.14
|Phillip Cancar
|1
|0.07
|Троизи Джеймс
|1
|0.07
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0.07
|Огава Кеидзиро
|1
|0.07
|Наджарин Рами
|1
|0.07
|Кутрумбис Джон
|1
|0.07
|Keanu Baccus
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|7
|0
|Nicholas Pennington
|4
|0
|Фентон Луис
|3
|0
|Руфер Алекс
|3
|0
|Joshua Laws
|3
|0
|Пейн Тим
|2
|0
|Эллиот Каллан
|2
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|2
|0
|Саттон Сэм
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Вуттон Скотт
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|Сотирио Джошуа
|1
|0
|МакГэрри Джеймс
|1
|0
|Walter Sandoval
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Адама III
|4
|0
|Phillip Cancar
|4
|0
|Keanu Baccus
|3
|0
|Хемед Томер
|2
|0
|Родуэлл Джек
|2
|0
|Ибини-Исэи Берни
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Наджарин Рами
|2
|0
|Ris Williams1
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Троизи Джеймс
|1
|0
|Гордон Зигги
|1
|0
|Мрчела Томислав
|1
|0
|Daniel Margush
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
13
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
5%
2
15%
1-15
5
25%
3
23%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
5
25%
4
31%
61-75
3
15%
3
23%
76-90
Пропущено
19
12
2 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
6
32%
4
33%
61-75
6
32%
1
8%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
17 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
60%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
21
6
6 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
2
33%
16-30
1
5%
2
33%
31-45
5
24%
1
17%
46-60
5
24%
1
17%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Забито
25
19
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
4%
2
11%
1-15
6
24%
4
21%
16-30
5
20%
1
5%
31-45
4
16%
3
16%
46-60
6
24%
4
21%
61-75
3
12%
5
26%
76-90
Пропущено
40
18
8 В 1-м тайме 10
32 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 10
3
8%
2
11%
1-15
3
8%
4
22%
16-30
2
5%
4
22%
31-45
10
25%
2
11%
46-60
11
28%
5
28%
61-75
11
28%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз - Веллингтон Феникс 5:0
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2
Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|12
|7
|2
|48 - 27
|43
|2.
|Веллингтон Феникс
|21
|10
|3
|8
|25 - 40
|33
|3.
|Мельбурн Виктори
|20
|8
|8
|4
|28 - 21
|32
|4.
|Вестерн Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|24 - 21
|29
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|18
|7
|4
|7
|37 - 30
|25
|6.
|Ньюкасл Джетс
|19
|7
|4
|8
|36 - 31
|25
|7.
|Аделаида Юнайтед
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|8.
|Сидней
|19
|6
|6
|7
|31 - 26
|24
|9.
|Макартур
|20
|6
|5
|9
|28 - 40
|23
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|14
|4
|4
|6
|18 - 19
|16
|11.
|Брисбен Роар
|16
|4
|2
|10
|15 - 27
|14
|12.
|Перт Глори
|18
|3
|4
|11
|14 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|13
|8
|2
|3
|19 - 20
|26
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|10
|6
|1
|3
|26 - 14
|19
|4.
|Мельбурн Виктори
|10
|3
|5
|2
|15 - 12
|14
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|4
|2
|2
|19 - 14
|14
|6.
|Вестерн Юнайтед
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|7.
|Макартур
|9
|4
|2
|3
|13 - 15
|14
|8.
|Брисбен Роар
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|9.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|10.
|Аделаида Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Перт Глори
|8
|1
|3
|4
|3 - 6
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|7
|3
|0
|27 - 12
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|10
|5
|3
|2
|13 - 9
|18
|3.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|4.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|5.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|10
|3
|2
|5
|18 - 16
|11
|7.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|9.
|Веллингтон Феникс
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|10.
|Перт Глори
|10
|2
|1
|7
|11 - 19
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|12.
|Брисбен Роар
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1