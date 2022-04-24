  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2021-2022

Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Веллингтон Феникс
1:0
Конец матча

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
13' Желтая карточка
Keanu Baccus
1:0
22' Гол
Уэйн Бен
38' Желтая карточка
Nicholas Pennington
1:0
39' Не забитый пенальти
Угаркович Стивен
45' Желтая карточка
Наджарин Рами
66' Желтая карточка
Сотирио Джошуа
77' Желтая карточка
Хемед Томер
90'+7
20
Сэил
Оливер
33
Finn
Surman
4
Вуттон
Скотт
6
Пейн
Тим
11
Сотирио
Джошуа
13
Nicholas
Pennington
7
Walter
Sandoval
19
Саттон
Сэм
9
Болл
Дэвид
18
Уэйн
Бен
10
Пископо
Рено
1
Daniel
Margush
13
Расселл
Тэйт
15
Мрчела
Томислав
22
Кутрумбис
Джон
3
Траоре
Адама
III
8
Угаркович
Стивен
5
Родуэлл
Джек
7
Наджарин
Рами
17
Keanu
Baccus
14
Троизи
Джеймс
36
Alessandro
Lopane
Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

28 матчей

28.6%
17.9%
53.5%
8 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
21.4%
53.6%
7 побед 6 ничьих 15 побед

История матчей

0:2
1:2
4:3
2:2
1:0
2:0
2:1
3:1
2:3
0:3
4:1
4:0
1:1
КФ
1:0
3:1
1:3
2:2
КФ
2:3
0:2
2:5
2:1
2:0
1:3
0:0
1:1
2:1
0:2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walter Sandoval 4 0.19
Сотирио Джошуа 4 (1) 0.19
Хупер Гэри 4 (1) 0.19
Уэйн Бен 4 0.19
Пископо Рено 3 (1) 0.14
Болл Дэвид 2 0.1
Вуттон Скотт 1 0.05
Nicholas Pennington 1 0.05
Benjamin Old 1 0.05
Саттон Сэм 0 0
Руфер Алекс 0 0
МакГэрри Джеймс 0 0
Clayton Rhys Lewis1 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хемед Томер 4 (1) 0.29
Расселл Тэйт 2 0.14
Угаркович Стивен 2 (1) 0.14
Петратос Димитри 2 (2) 0.14
Родуэлл Джек 2 0.14
Phillip Cancar 1 0.07
Троизи Джеймс 1 0.07
Ибини-Исэи Берни 1 0.07
Огава Кеидзиро 1 0.07
Наджарин Рами 1 0.07
Кутрумбис Джон 1 0.07
Keanu Baccus 0 0
Thomas Aquilina 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 7 0
Nicholas Pennington 4 0
Фентон Луис 3 0
Руфер Алекс 3 0
Joshua Laws 3 0
Пейн Тим 2 0
Эллиот Каллан 2 0
Clayton Rhys Lewis1 2 0
Саттон Сэм 2 0
Хупер Гэри 1 0
Вуттон Скотт 1 0
Сэил Оливер 1 0
Сотирио Джошуа 1 0
МакГэрри Джеймс 1 0
Walter Sandoval 1 0
Пископо Рено 1 0
Уэйн Бен 1 0
Oskar van Hattum 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Адама III 4 0
Phillip Cancar 4 0
Keanu Baccus 3 0
Хемед Томер 2 0
Родуэлл Джек 2 0
Ибини-Исэи Берни 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Наджарин Рами 2 0
Ris Williams1 2 0
Thomas Aquilina 2 0
Троизи Джеймс 1 0
Гордон Зигги 1 0
Мрчела Томислав 1 0
Daniel Margush 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
13
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
5%
2
15%
1-15
5
25%
3
23%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
5
25%
4
31%
61-75
3
15%
3
23%
76-90

Пропущено

19
12
2 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
6
32%
4
33%
61-75
6
32%
1
8%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
17 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
60%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

21
6
6 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
2
33%
16-30
1
5%
2
33%
31-45
5
24%
1
17%
46-60
5
24%
1
17%
61-75
5
24%
0
0%
76-90

Забито

25
19
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
4%
2
11%
1-15
6
24%
4
21%
16-30
5
20%
1
5%
31-45
4
16%
3
16%
46-60
6
24%
4
21%
61-75
3
12%
5
26%
76-90

Пропущено

40
18
8 В 1-м тайме 10
32 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 10
3
8%
2
11%
1-15
3
8%
4
22%
16-30
2
5%
4
22%
31-45
10
25%
2
11%
46-60
11
28%
5
28%
61-75
11
28%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз - Веллингтон Феникс 5:0
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2
Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 12 7 2 48 - 27 43
2. Веллингтон Феникс 21 10 3 8 25 - 40 33
3. Мельбурн Виктори 20 8 8 4 28 - 21 32
4. Вестерн Юнайтед 17 8 5 4 24 - 21 29
5. Сентрал Кост Маринерз 18 7 4 7 37 - 30 25
6. Ньюкасл Джетс 19 7 4 8 36 - 31 25
7. Аделаида Юнайтед 17 6 6 5 26 - 23 24
8. Сидней 19 6 6 7 31 - 26 24
9. Макартур 20 6 5 9 28 - 40 23
10. Вестерн Сидней Уондерерс 14 4 4 6 18 - 19 16
11. Брисбен Роар 16 4 2 10 15 - 27 14
12. Перт Глори 18 3 4 11 14 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 13 8 2 3 19 - 20 26
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 10 6 1 3 26 - 14 19
4. Мельбурн Виктори 10 3 5 2 15 - 12 14
5. Сентрал Кост Маринерз 8 4 2 2 19 - 14 14
6. Вестерн Юнайтед 7 4 2 1 11 - 7 14
7. Макартур 9 4 2 3 13 - 15 14
8. Брисбен Роар 9 4 1 4 12 - 13 13
9. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
10. Аделаида Юнайтед 9 3 2 4 15 - 13 11
11. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Перт Глори 8 1 3 4 3 - 6 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 7 3 0 27 - 12 24
2. Мельбурн Виктори 10 5 3 2 13 - 9 18
3. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
4. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
5. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
6. Сентрал Кост Маринерз 10 3 2 5 18 - 16 11
7. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
8. Вестерн Сидней Уондерерс 8 2 2 4 12 - 13 8
9. Веллингтон Феникс 8 2 1 5 6 - 20 7
10. Перт Глори 10 2 1 7 11 - 19 7
11. Ньюкасл Джетс 9 1 3 5 10 - 17 6
12. Брисбен Роар 7 0 1 6 3 - 14 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Наджарин Рами получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Угаркович Стивен пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    38'
    Nicholas Pennington получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Уэйн Бен бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Keanu Baccus получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Веллингтон Феникс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 