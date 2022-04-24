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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
1:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Витесс
0'
1:0
5' Гол
Хорнкамп Ииц
44'

Ход матча

5'
Хорнкамп Ииц
(Овюсу Лерой)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
Витесс
3.66
3.54
2.04
Все Коэффициенты
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
6
Даммерс
Вессель
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
3
Хееркенс
Фреек
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
17
Саддики
Дрейс
15
Свенссон
Макс
9
Хорнкамп
Ииц
1
Шуберт
Маркус
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
42
Манхуф
Миллион
40
Уйсман
Дан
7
Икома
Луис
9
Грбич
Адриан
Виллем II
4-2-3-1
Витесс
3-4-1-2

История личных встреч

Виллем II
Витесс

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

25 матчей

24%
24%
52%
6 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Э
0:3
Э
0:0
К
0:2
Э
1:3
Э
0:2
Э
3:2
Э
1:3
Э
2:2
Э
2:2
Э
0:2
Э
1:4
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:4
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуннели Че 5 0.17
Вридт Квази 4 0.13
Кёлерт Матс 3 0.1
Кабангу Элтон 2 0.07
Хорнкамп Ииц 2 0.07
Остинг Тейс 2 0.07
Свенссон Макс 1 0.03
Саглам Геркем 1 0.03
Саддики Дрейс 1 0.03
Румерату Годфрид 1 0.03
Спиерингс Уэсли 1 0.03
Кампецис Анаргирос 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Мервелд Ринго 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 13 (2) 0.43
Фредериксен Николай 7 0.23
Тронстад Сондре 3 0.1
Духи Данило 3 0.1
Ороз Алоис 3 0.1
Бёйтинк Томас 2 0.07
Гбоо Янн 2 0.07
Дарфалу Усама 1 0.03
Базур Рихедли 1 0.03
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Беро Матуш 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саддики Дрейс 5 0
Йенссен Ульрик 3 1
Велленройтер Тимон 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Кроули Дэниэл 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Саглам Геркем 2 0
Нуннели Че 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Замора Джон 1 0
Остинг Тейс 1 0
Fred Grim 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 11 1
Виттек Максимилиан 9 0
Бёйтинк Томас 6 1
Базур Рихедли 7 0
Расмуссен Якоб 4 1
Икома Луис 3 1
Тронстад Сондре 4 0
Ороз Алоис 4 0
Духи Данило 2 1
Таннан Уссама 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Грбич Адриан 0 1
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Домджони Тони 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
Thomas Letsch 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
20
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
4
36%
2
10%
1-15
2
18%
4
20%
16-30
1
9%
3
15%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
18%
3
15%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
6
29%
4
24%
16-30
3
14%
6
35%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
5
24%
2
12%
76-90

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 18
0
0%
4
22%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
2
17%
6
33%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
3
17%
76-90

Пропущено

31
24
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
5
16%
5
21%
1-15
5
16%
5
21%
16-30
2
6%
3
13%
31-45
3
10%
5
21%
46-60
5
16%
2
8%
61-75
11
35%
4
17%
76-90

Забито

23
38
12 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 13
15 Не забивали 7
4
17%
6
16%
1-15
4
17%
4
11%
16-30
4
17%
6
16%
31-45
4
17%
11
29%
46-60
2
9%
5
13%
61-75
5
22%
6
16%
76-90

Пропущено

52
41
21 В 1-м тайме 25
31 Во 2-м тайме 16
20 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 21
5
10%
7
17%
1-15
11
21%
9
22%
16-30
5
10%
9
22%
31-45
7
13%
6
15%
46-60
8
15%
4
10%
61-75
16
31%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0
Виллем II - Херенвен 0:0 Гронинген - Виллем II 1:0 Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0
Витесс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Мажестик - Витесс 2:0 Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2
Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Рома - Витесс 1:1 Хераклес - Витесс 0:0 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:1 Витесс - Полис Уагудугу 1:1 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 Дуанес - Витесс 1:0 Витесс - Рапид Вена 2:0 Утрехт - Витесс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 30 24 3 3 86 - 15 75
2. ПСВ 30 23 2 5 75 - 35 71
3. Фейеноорд 29 19 4 6 67 - 28 61
4. Твенте 30 18 7 5 48 - 33 61
5. АЗ Алкмаар 30 18 4 8 58 - 36 58
6. Витесс 0:1 30 13 5 12 35 - 46 44
7. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
8. Гронинген 29 9 9 11 37 - 43 36
9. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
10. НЕК Неймеген 30 9 8 13 35 - 47 35
11. Херенвен 30 9 7 14 29 - 40 34
12. Камбюр 30 10 3 17 45 - 63 33
13. Хераклес 29 8 6 15 30 - 41 30
14. Ваалвейк 30 6 10 14 31 - 48 28
15. Фортуна Ситтард 29 7 5 17 30 - 61 26
16. ПЕК Зволле 30 7 5 18 24 - 44 26
17. Виллем II 1:0 30 7 5 18 24 - 52 26
18. Спарта Роттердам 30 5 10 15 23 - 45 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
4. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 15 7 4 4 20 - 17 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Витесс 0:1 15 6 2 7 17 - 26 20
10. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
11. Виллем II 1:0 15 5 3 7 13 - 20 18
12. Фортуна Ситтард 14 5 2 7 17 - 26 17
13. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
14. Камбюр 15 5 1 9 27 - 33 16
15. Ваалвейк 15 4 3 8 12 - 24 15
16. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
4. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
5. Витесс 0:1 15 7 3 5 18 - 20 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 25 - 21 23
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
10. Камбюр 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. ПЕК Зволле 15 4 1 10 13 - 27 13
14. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
15. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Виллем II 1:0 15 2 2 11 11 - 32 8
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
Витесс
3.66
3.54
2.04
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