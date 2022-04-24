Первый тайм

43' Удар от ворот произведет Витесс

41' Хороший удар издали нанес Нуннели Че , но отличный сейв сделал Маркус Шуберт. Угловой.

40' Хорнкамп Ииц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Даса Элазар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Нуннели Че навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Базур Рихедли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

35' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Икома Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Икома Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Ох, нехорошо это выглядит. Свенссон Макс получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Свенссон Макс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Витесс

28' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

25' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Свенссон Макс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Даан Хейсман из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

17' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Игрок Икома Луис из команды Витесс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

16' Удар от ворот произведет Витесс

15' Ох, нехорошо это выглядит. Базур Рихедли получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Базур Рихедли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Удар от ворот произведет Витесс

11' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

9' Витесс выполняет удар от ворот.

8' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Г О О О О Л - Хорнкамп Ииц забивает с правой ноги!

4' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Шуберт Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Базур Рихедли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Витесс начинает с центра поля