Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Конинг Виллем II
1:0
5' ГолХорнкамп Ииц
Ход матча
5'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
21
Беро
Матуш
40
Уйсман
Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
-
11 Кёлерт МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kevin Hofland
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виллем II
Витесс
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
25 матчей
24%
24%
52%
6 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуннели Че
|5
|0.17
|Вридт Квази
|4
|0.13
|Кёлерт Матс
|3
|0.1
|Кабангу Элтон
|2
|0.07
|Хорнкамп Ииц
|2
|0.07
|Остинг Тейс
|2
|0.07
|Свенссон Макс
|1
|0.03
|Саглам Геркем
|1
|0.03
|Саддики Дрейс
|1
|0.03
|Румерату Годфрид
|1
|0.03
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.03
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Мервелд Ринго
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|13 (2)
|0.43
|Фредериксен Николай
|7
|0.23
|Тронстад Сондре
|3
|0.1
|Духи Данило
|3
|0.1
|Ороз Алоис
|3
|0.1
|Бёйтинк Томас
|2
|0.07
|Гбоо Янн
|2
|0.07
|Дарфалу Усама
|1
|0.03
|Базур Рихедли
|1
|0.03
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Беро Матуш
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саддики Дрейс
|5
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|1
|Велленройтер Тимон
|4
|0
|Льонч Поль
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Кроули Дэниэл
|3
|0
|Нелом Микел
|1
|1
|Кён Деррик
|1
|1
|Саглам Геркем
|2
|0
|Нуннели Че
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Михелис Николаос
|0
|1
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Остинг Тейс
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|11
|1
|Виттек Максимилиан
|9
|0
|Бёйтинк Томас
|6
|1
|Базур Рихедли
|7
|0
|Расмуссен Якоб
|4
|1
|Икома Луис
|3
|1
|Тронстад Сондре
|4
|0
|Ороз Алоис
|4
|0
|Духи Данило
|2
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Грбич Адриан
|0
|1
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Вруг Патрик
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
|Thomas Letsch
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
20
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
4
36%
2
10%
1-15
2
18%
4
20%
16-30
1
9%
3
15%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
18%
3
15%
76-90
Пропущено
21
17
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
6
29%
4
24%
16-30
3
14%
6
35%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
5
24%
2
12%
76-90
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 18
0
0%
4
22%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
2
17%
6
33%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
3
17%
76-90
Пропущено
31
24
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
5
16%
5
21%
1-15
5
16%
5
21%
16-30
2
6%
3
13%
31-45
3
10%
5
21%
46-60
5
16%
2
8%
61-75
11
35%
4
17%
76-90
Забито
23
38
12 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 13
15 Не забивали 7
4
17%
6
16%
1-15
4
17%
4
11%
16-30
4
17%
6
16%
31-45
4
17%
11
29%
46-60
2
9%
5
13%
61-75
5
22%
6
16%
76-90
Пропущено
52
41
21 В 1-м тайме 25
31 Во 2-м тайме 16
20 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 21
5
10%
7
17%
1-15
11
21%
9
22%
16-30
5
10%
9
22%
31-45
7
13%
6
15%
46-60
8
15%
4
10%
61-75
16
31%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Виллем II
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0
Виллем II - Херенвен 0:0 Гронинген - Виллем II 1:0 Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0
Витесс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Мажестик - Витесс 2:0 Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2
Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Рома - Витесс 1:1 Хераклес - Витесс 0:0 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:1 Витесс - Полис Уагудугу 1:1 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 Дуанес - Витесс 1:0 Витесс - Рапид Вена 2:0 Утрехт - Витесс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|30
|24
|3
|3
|86 - 15
|75
|2.
|ПСВ
|30
|23
|2
|5
|75 - 35
|71
|3.
|Фейеноорд
|29
|19
|4
|6
|67 - 28
|61
|4.
|Твенте
|30
|18
|7
|5
|48 - 33
|61
|5.
|АЗ Алкмаар
|30
|18
|4
|8
|58 - 36
|58
|6.
|Витесс
|0:1
|30
|13
|5
|12
|35 - 46
|44
|7.
|Утрехт
|29
|11
|9
|9
|46 - 38
|42
|8.
|Гронинген
|29
|9
|9
|11
|37 - 43
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|29
|10
|6
|13
|35 - 43
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|30
|9
|8
|13
|35 - 47
|35
|11.
|Херенвен
|30
|9
|7
|14
|29 - 40
|34
|12.
|Камбюр
|30
|10
|3
|17
|45 - 63
|33
|13.
|Хераклес
|29
|8
|6
|15
|30 - 41
|30
|14.
|Ваалвейк
|30
|6
|10
|14
|31 - 48
|28
|15.
|Фортуна Ситтард
|29
|7
|5
|17
|30 - 61
|26
|16.
|ПЕК Зволле
|30
|7
|5
|18
|24 - 44
|26
|17.
|Виллем II
|1:0
|30
|7
|5
|18
|24 - 52
|26
|18.
|Спарта Роттердам
|30
|5
|10
|15
|23 - 45
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|1
|2
|54 - 8
|37
|2.
|ПСВ
|15
|12
|0
|3
|42 - 18
|36
|3.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|4.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|5.
|Твенте
|15
|9
|5
|1
|24 - 11
|32
|6.
|Утрехт
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Хераклес
|15
|7
|4
|4
|20 - 17
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Витесс
|0:1
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|10.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|11.
|Виллем II
|1:0
|15
|5
|3
|7
|13 - 20
|18
|12.
|Фортуна Ситтард
|14
|5
|2
|7
|17 - 26
|17
|13.
|Херенвен
|15
|5
|2
|8
|17 - 22
|17
|14.
|Камбюр
|15
|5
|1
|9
|27 - 33
|16
|15.
|Ваалвейк
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|16.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|17.
|ПЕК Зволле
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Фейеноорд
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|4.
|Твенте
|15
|9
|2
|4
|24 - 22
|29
|5.
|Витесс
|0:1
|15
|7
|3
|5
|18 - 20
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|2
|6
|25 - 21
|23
|8.
|Гронинген
|15
|5
|3
|7
|22 - 28
|18
|9.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|10.
|Камбюр
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|11.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|13.
|ПЕК Зволле
|15
|4
|1
|10
|13 - 27
|13
|14.
|Ваалвейк
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|15.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|17.
|Виллем II
|1:0
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|18.
|Хераклес
|14
|1
|2
|11
|10 - 24
|5