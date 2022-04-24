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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
1:0
Конец матча

Стадион:
Витесс
0'
1:0
5' Гол
Хорнкамп Ииц
56' Желтая карточка
Расмуссен Якоб
58' Желтая карточка
Базур Рихедли
63' Желтая карточка
Тронстад Сондре
79' Желтая карточка
Беро Матуш
90'+6

Ход матча

5'
Хорнкамп Ииц
(Овюсу Лерой)
1:0
56'
 
Расмуссен Якоб
58'
 
Базур Рихедли
63'
 
Тронстад Сондре
72'
 
Ван Дейвенбооден Симон
Уйсман Дан
73'
Кабангу Элтон
Хорнкамп Ииц
 
79'
 
Беро Матуш
83'
 
Milano Jonathans
Манхуф Миллион
84'
Кроули Дэниэл
Свенссон Макс
 
90'
Румерату Годфрид
Кёлерт Матс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
6
Даммерс
Вессель
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
3
Хееркенс
Фреек
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
17
Саддики
Дрейс
15
Свенссон
Макс
9
Хорнкамп
Ииц
1
Шуберт
Маркус
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
42
Манхуф
Миллион
40
Уйсман
Дан
7
Икома
Луис
9
Грбич
Адриан
Виллем II
4-2-3-1
Витесс
3-4-1-2

История личных встреч

Виллем II
Витесс

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

25 матчей

24%
24%
52%
6 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Э
0:3
Э
0:0
К
0:2
Э
1:3
Э
0:2
Э
3:2
Э
1:3
Э
2:2
Э
2:2
Э
0:2
Э
1:4
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:4
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуннели Че 5 0.17
Вридт Квази 4 0.13
Кёлерт Матс 3 0.1
Кабангу Элтон 2 0.07
Хорнкамп Ииц 2 0.07
Остинг Тейс 2 0.07
Свенссон Макс 1 0.03
Саглам Геркем 1 0.03
Саддики Дрейс 1 0.03
Румерату Годфрид 1 0.03
Спиерингс Уэсли 1 0.03
Кампецис Анаргирос 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Мервелд Ринго 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 13 (2) 0.43
Фредериксен Николай 7 0.23
Тронстад Сондре 3 0.1
Духи Данило 3 0.1
Ороз Алоис 3 0.1
Бёйтинк Томас 2 0.07
Гбоо Янн 2 0.07
Дарфалу Усама 1 0.03
Базур Рихедли 1 0.03
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Беро Матуш 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саддики Дрейс 5 0
Йенссен Ульрик 3 1
Велленройтер Тимон 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Кроули Дэниэл 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Саглам Геркем 2 0
Нуннели Че 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Замора Джон 1 0
Остинг Тейс 1 0
Fred Grim 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 12 1
Виттек Максимилиан 9 0
Базур Рихедли 8 0
Бёйтинк Томас 6 1
Расмуссен Якоб 5 1
Тронстад Сондре 5 0
Икома Луис 3 1
Ороз Алоис 4 0
Духи Данило 2 1
Таннан Уссама 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Грбич Адриан 0 1
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Домджони Тони 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
Thomas Letsch 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
20
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
5
42%
2
10%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
2
17%
5
25%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
17%
3
15%
76-90

Пропущено

21
18
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
6
29%
4
22%
16-30
3
14%
6
33%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
5
24%
2
11%
76-90

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
23 Не забивали 19
0
0%
4
22%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
2
17%
6
33%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
3
17%
76-90

Пропущено

31
24
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
5
16%
5
21%
1-15
5
16%
5
21%
16-30
2
6%
3
13%
31-45
3
10%
5
21%
46-60
5
16%
2
8%
61-75
11
35%
4
17%
76-90

Забито

24
38
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 13
15 Не забивали 8
5
21%
6
16%
1-15
4
17%
4
11%
16-30
4
17%
6
16%
31-45
4
17%
11
29%
46-60
2
8%
5
13%
61-75
5
21%
6
16%
76-90

Пропущено

52
42
21 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 16
20 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 22
5
10%
8
19%
1-15
11
21%
9
21%
16-30
5
10%
9
21%
31-45
7
13%
6
14%
46-60
8
15%
4
10%
61-75
16
31%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0
Виллем II - Херенвен 0:0 Гронинген - Виллем II 1:0 Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0
Витесс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Мажестик - Витесс 2:0 Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2
Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Рома - Витесс 1:1 Хераклес - Витесс 0:0 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:1 Витесс - Полис Уагудугу 1:1 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 Дуанес - Витесс 1:0 Витесс - Рапид Вена 2:0 Утрехт - Витесс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 30 24 3 3 86 - 15 75
2. ПСВ 30 23 2 5 75 - 35 71
3. Фейеноорд 29 19 4 6 67 - 28 61
4. Твенте 30 18 7 5 48 - 33 61
5. АЗ Алкмаар 30 18 4 8 58 - 36 58
6. Витесс 30 13 5 12 35 - 46 44
7. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
8. Гронинген 29 9 9 11 37 - 43 36
9. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
10. НЕК Неймеген 30 9 8 13 35 - 47 35
11. Херенвен 30 9 7 14 29 - 40 34
12. Камбюр 30 10 3 17 45 - 63 33
13. Хераклес 29 8 6 15 30 - 41 30
14. Ваалвейк 30 6 10 14 31 - 48 28
15. Фортуна Ситтард 29 7 5 17 30 - 61 26
16. ПЕК Зволле 30 7 5 18 24 - 44 26
17. Виллем II 30 7 5 18 24 - 52 26
18. Спарта Роттердам 30 5 10 15 23 - 45 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
4. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 15 7 4 4 20 - 17 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
10. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
11. Виллем II 15 5 3 7 13 - 20 18
12. Фортуна Ситтард 14 5 2 7 17 - 26 17
13. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
14. Камбюр 15 5 1 9 27 - 33 16
15. Ваалвейк 15 4 3 8 12 - 24 15
16. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
4. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
5. Витесс 15 7 3 5 18 - 20 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 25 - 21 23
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
10. Камбюр 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. ПЕК Зволле 15 4 1 10 13 - 27 13
14. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
15. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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