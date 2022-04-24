Второй тайм

96' Икома Луис нанес удар головой, но Тимон Велленройтер спокойно отбил мяч.

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Виллем II вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Simon van Duivenbooden нанес удар, но тот был заблокирован.

94' Льонч Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Матч возобновлен

92' Ох, нехорошо это выглядит. Льонч Поль получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Льонч Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Икома Луис нанес удар головой, но Тимон Велленройтер перевел мяч на угловой!

89' Даса Элазар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Кроули Дэниэл пробует нанести удар издали, но Маркус Шуберт держит все под контролем

87' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

84' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Даса Элазар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Беро Матуш - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

79' Грбич Адриан из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

76' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Матч возобновится спорным мячом

76' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

75' Грбич Адриан пробует нанести удар издали, но Тимон Велленройтер держит все под контролем

74' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Даса Элазар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Тактическая замена. Даан Хейсман уходит с поля и его заменяет Simon van Duivenbooden

71' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

71' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

69' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Овюсу Лерой пробил со штрафного прямо в стенку

62' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Игрок команды Витесс делает подачу своему товарищу по команде.

58' Базур Рихедли совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

56' Овюсу Лерой навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Расмуссен Якоб - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

53' Нуннели Че навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Манхуф Миллион из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

50' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Витесс

47' Кён Деррик не смог попасть в створ ударом издали

46' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля