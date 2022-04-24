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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
 
Позже

Стадион:
Хераклес

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Хераклес
2.10
3.52
3.74
Все Коэффициенты
1
Леувенбург
Петер
2
Данкерлёй
Дамил
5
Те
Вирик
Мик
3
Ван
Хинтум
Барт
40
Bjorn
Meijer
18
Богард
Мелайро
6
Дуарте
Ларос
11
Эль-Ханкури
Мохамед
8
Де
Леув
Михаэль
10
Ирандуст
Далехо
9
Ларсен
Йорген
26
Букер
Кун
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
21
Хоогма
Джастин
23
Фадига
Ноа
14
Де
ла
Торре
Лука
30
Уахим
Анас
15
Схоофс
Лукас
12
Роскен
Рубен
11
Лаурсен
Николай
9
Бакыш
Синан
Гронинген
4-2-3-1
Хераклес
3-5-2

История личных встреч

Гронинген
Хераклес

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

33 матча

45.5%
12.1%
42.4%
15 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

24.2%
48.5%
27.3%
8 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

Э
4:2
Э
1:0
Э
0:1
ТМС
1:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
4:1
Э
3:3
Э
2:1
Э
1:4
Э
0:0
ЛЕ
5:1
ЛЕ
2:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:2
Э
1:4
Э
3:0
Э
4:3
Э
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 12 0.41
Нгонж Сириль 7 0.24
Де Леув Михаэль 4 0.14
Постема Романо 3 0.1
Суслов Томаш 1 0.03
Эль-Ханкури Мохамед 1 (1) 0.03
Дуарте Ларос 1 0.03
Bjorn Meijer 1 0.03
Ирандуст Далехо 1 0.03
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.03
Ван Кам Даниэль 1 0.03
Касанвирджо Нерайшо 1 0.03
Ван Хинтум Барт 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакыш Синан 5 0.17
Сирхейс Кай 4 0.14
Бюргзорг Делано 4 0.14
Аззауи Исмаил 3 0.1
Лаурсен Николай 3 0.1
Влут Рай 3 (1) 0.1
Киомурцоглу Орестис 2 0.07
Басачикоглу Билал 1 0.03
Кваглиата Джакомо 1 0.03
Арментерос Самуэль 1 0.03
Де ла Торре Лука 1 0.03
Ренте Марко 1 0.03
Ханссон Эмиль 0 0
Схоофс Лукас 0 0
Уахим Анас 0 0
Роскен Рубен 0 0
Сиерра Элиас 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 8 0
Те Вирик Мик 4 2
Касанвирджо Нерайшо 5 1
Ван Хинтум Барт 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Даммерс Вессель 3 0
Дуарте Ларос 3 0
Бёйс Данни 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Постема Романо 2 0
Paulos Abraham 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Сверко Марин 1 0
Матусива Азор 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Каллей Яхья 1 0
Bjorn Meijer 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 9 0
Фадига Ноа 6 0
Ренте Марко 5 0
Басачикоглу Билал 4 0
Де ла Торре Лука 4 0
Влут Рай 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Бакыш Синан 1 1
Киомурцоглу Орестис 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Уахим Анас 2 0
Бласвих Янис 1 0
Лаурсен Николай 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Лундинг Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 20
4
29%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
29%
3
25%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Пропущено

16
22
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
4
25%
1
5%
1-15
2
13%
5
23%
16-30
4
25%
3
14%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
2
13%
3
14%
76-90

Забито

22
19
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
4
18%
2
11%
1-15
6
27%
2
11%
16-30
3
14%
5
26%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
5
23%
5
26%
76-90

Пропущено

28
18
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
3
11%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
7
25%
3
17%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
4
14%
4
22%
61-75
7
25%
5
28%
76-90

Забито

36
31
20 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 11
8 Не забивали 10
8
22%
3
10%
1-15
9
25%
3
10%
16-30
3
8%
7
23%
31-45
2
6%
5
16%
46-60
6
17%
5
16%
61-75
8
22%
8
26%
76-90

Пропущено

44
40
22 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 21
7
16%
3
8%
1-15
4
9%
7
18%
16-30
11
25%
6
15%
31-45
7
16%
8
20%
46-60
6
14%
8
20%
61-75
9
20%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3
Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1
Хераклес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 Бохум - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 2:0
Хераклес - Витесс 0:0 ПСВ - Хераклес 3:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 30 24 3 3 86 - 15 75
2. ПСВ 30 23 2 5 75 - 35 71
3. Фейеноорд 29 19 4 6 67 - 28 61
4. Твенте 30 18 7 5 48 - 33 61
5. АЗ Алкмаар 30 18 4 8 58 - 36 58
6. Витесс 30 13 5 12 35 - 46 44
7. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
8. Гронинген 29 9 9 11 37 - 43 36
9. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
10. НЕК Неймеген 30 9 8 13 35 - 47 35
11. Херенвен 30 9 7 14 29 - 40 34
12. Камбюр 30 10 3 17 45 - 63 33
13. Хераклес 29 8 6 15 30 - 41 30
14. Ваалвейк 30 6 10 14 31 - 48 28
15. Фортуна Ситтард 29 7 5 17 30 - 61 26
16. ПЕК Зволле 30 7 5 18 24 - 44 26
17. Виллем II 30 7 5 18 24 - 52 26
18. Спарта Роттердам 30 5 10 15 23 - 45 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
4. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 15 7 4 4 20 - 17 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
10. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
11. Виллем II 15 5 3 7 13 - 20 18
12. Фортуна Ситтард 14 5 2 7 17 - 26 17
13. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
14. Камбюр 15 5 1 9 27 - 33 16
15. Ваалвейк 15 4 3 8 12 - 24 15
16. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
4. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
5. Витесс 15 7 3 5 18 - 20 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 25 - 21 23
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
10. Камбюр 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. ПЕК Зволле 15 4 1 10 13 - 27 13
14. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
15. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Хераклес
2.10
3.52
3.74
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