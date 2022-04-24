Голландия: Эредивизие 2021-2022
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
40
Bjorn
Meijer
26
Букер
Кун
13
Кнустер
Матс
23
Фадига
Ноа
30
Уахим
Анас
15
Схоофс
Лукас
12
Роскен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Bjorn MeijerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Нападающий
-
38 Dirk Baron
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
26 Букер КунВратарь
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
-
23 Фадига НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Уахим АнасПолузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
-
12 Роскен РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Защитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
-
-
36 Timo Jansink
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гронинген
Хераклес
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
33 матча
45.5%
12.1%
42.4%
15 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
24.2%
48.5%
27.3%
8 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|12
|0.41
|Нгонж Сириль
|7
|0.24
|Де Леув Михаэль
|4
|0.14
|Постема Романо
|3
|0.1
|Суслов Томаш
|1
|0.03
|Эль-Ханкури Мохамед
|1 (1)
|0.03
|Дуарте Ларос
|1
|0.03
|Bjorn Meijer
|1
|0.03
|Ирандуст Далехо
|1
|0.03
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.03
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.03
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0.03
|Ван Хинтум Барт
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Paulos Abraham
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакыш Синан
|5
|0.17
|Сирхейс Кай
|4
|0.14
|Бюргзорг Делано
|4
|0.14
|Аззауи Исмаил
|3
|0.1
|Лаурсен Николай
|3
|0.1
|Влут Рай
|3 (1)
|0.1
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0.07
|Басачикоглу Билал
|1
|0.03
|Кваглиата Джакомо
|1
|0.03
|Арментерос Самуэль
|1
|0.03
|Де ла Торре Лука
|1
|0.03
|Ренте Марко
|1
|0.03
|Ханссон Эмиль
|0
|0
|Схоофс Лукас
|0
|0
|Уахим Анас
|0
|0
|Роскен Рубен
|0
|0
|Сиерра Элиас
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Томаш
|8
|0
|Те Вирик Мик
|4
|2
|Касанвирджо Нерайшо
|5
|1
|Ван Хинтум Барт
|4
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Дуарте Ларос
|3
|0
|Бёйс Данни
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Постема Романо
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Де Леув Михаэль
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Bjorn Meijer
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кваглиата Джакомо
|9
|0
|Фадига Ноа
|6
|0
|Ренте Марко
|5
|0
|Басачикоглу Билал
|4
|0
|Де ла Торре Лука
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Кнустер Матс
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Лаурсен Николай
|1
|0
|Схоофс Лукас
|1
|0
|Лундинг Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 20
4
29%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
29%
3
25%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Пропущено
16
22
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
4
25%
1
5%
1-15
2
13%
5
23%
16-30
4
25%
3
14%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
2
13%
3
14%
76-90
Забито
22
19
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
4
18%
2
11%
1-15
6
27%
2
11%
16-30
3
14%
5
26%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
5
23%
5
26%
76-90
Пропущено
28
18
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
3
11%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
7
25%
3
17%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
4
14%
4
22%
61-75
7
25%
5
28%
76-90
Забито
36
31
20 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 11
8 Не забивали 10
8
22%
3
10%
1-15
9
25%
3
10%
16-30
3
8%
7
23%
31-45
2
6%
5
16%
46-60
6
17%
5
16%
61-75
8
22%
8
26%
76-90
Пропущено
44
40
22 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 21
7
16%
3
8%
1-15
4
9%
7
18%
16-30
11
25%
6
15%
31-45
7
16%
8
20%
46-60
6
14%
8
20%
61-75
9
20%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3
Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1
Хераклес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 Бохум - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 2:0
Хераклес - Витесс 0:0 ПСВ - Хераклес 3:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|30
|24
|3
|3
|86 - 15
|75
|2.
|ПСВ
|30
|23
|2
|5
|75 - 35
|71
|3.
|Фейеноорд
|29
|19
|4
|6
|67 - 28
|61
|4.
|Твенте
|30
|18
|7
|5
|48 - 33
|61
|5.
|АЗ Алкмаар
|30
|18
|4
|8
|58 - 36
|58
|6.
|Витесс
|30
|13
|5
|12
|35 - 46
|44
|7.
|Утрехт
|29
|11
|9
|9
|46 - 38
|42
|8.
|Гронинген
|29
|9
|9
|11
|37 - 43
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|29
|10
|6
|13
|35 - 43
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|30
|9
|8
|13
|35 - 47
|35
|11.
|Херенвен
|30
|9
|7
|14
|29 - 40
|34
|12.
|Камбюр
|30
|10
|3
|17
|45 - 63
|33
|13.
|Хераклес
|29
|8
|6
|15
|30 - 41
|30
|14.
|Ваалвейк
|30
|6
|10
|14
|31 - 48
|28
|15.
|Фортуна Ситтард
|29
|7
|5
|17
|30 - 61
|26
|16.
|ПЕК Зволле
|30
|7
|5
|18
|24 - 44
|26
|17.
|Виллем II
|30
|7
|5
|18
|24 - 52
|26
|18.
|Спарта Роттердам
|30
|5
|10
|15
|23 - 45
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|1
|2
|54 - 8
|37
|2.
|ПСВ
|15
|12
|0
|3
|42 - 18
|36
|3.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|4.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|5.
|Твенте
|15
|9
|5
|1
|24 - 11
|32
|6.
|Утрехт
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Хераклес
|15
|7
|4
|4
|20 - 17
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|10.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|11.
|Виллем II
|15
|5
|3
|7
|13 - 20
|18
|12.
|Фортуна Ситтард
|14
|5
|2
|7
|17 - 26
|17
|13.
|Херенвен
|15
|5
|2
|8
|17 - 22
|17
|14.
|Камбюр
|15
|5
|1
|9
|27 - 33
|16
|15.
|Ваалвейк
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|16.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|17.
|ПЕК Зволле
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Фейеноорд
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|4.
|Твенте
|15
|9
|2
|4
|24 - 22
|29
|5.
|Витесс
|15
|7
|3
|5
|18 - 20
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|2
|6
|25 - 21
|23
|8.
|Гронинген
|15
|5
|3
|7
|22 - 28
|18
|9.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|10.
|Камбюр
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|11.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|13.
|ПЕК Зволле
|15
|4
|1
|10
|13 - 27
|13
|14.
|Ваалвейк
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|15.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|17.
|Виллем II
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|18.
|Хераклес
|14
|1
|2
|11
|10 - 24
|5