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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 20471
Хераклес
0'
0:1
22' Гол
Лаурсен Николай
78' Желтая карточка
Фадига Ноа
90'+6

Ход матча

22'
0:1
Лаурсен Николай
(Схоофс Лукас)
45'
Сверко Марин
Те Вирик Мик
 
46'
Paulos Abraham
Эль-Ханкури Мохамед
 
46'
Ван Кам Даниэль
Богард Мелайро
 
70'
 
Sven Sonnenberg
Кнустер Матс
74'
Нгонж Сириль
Ван Хинтум Барт
 
74'
Постема Романо
Де Леув Михаэль
 
78'
 
Фадига Ноа
88'
 
Ханссон Эмиль
Уахим Анас
90'
 
Арментерос Самуэль
Бакыш Синан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

1
Леувенбург
Петер
2
Данкерлёй
Дамил
5
Те
Вирик
Мик
3
Ван
Хинтум
Барт
40
Bjorn
Meijer
18
Богард
Мелайро
6
Дуарте
Ларос
10
Ирандуст
Далехо
8
Де
Леув
Михаэль
11
Эль-Ханкури
Мохамед
9
Ларсен
Йорген
26
Букер
Кун
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
21
Хоогма
Джастин
23
Фадига
Ноа
14
Де
ла
Торре
Лука
30
Уахим
Анас
15
Схоофс
Лукас
12
Роскен
Рубен
11
Лаурсен
Николай
9
Бакыш
Синан
Гронинген
4-2-3-1
Хераклес
3-5-2

История личных встреч

Гронинген
Хераклес

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

33 матча

45.5%
12.1%
42.4%
15 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

24.2%
48.5%
27.3%
8 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

Э
4:2
Э
1:0
Э
0:1
ТМС
1:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
4:1
Э
3:3
Э
2:1
Э
1:4
Э
0:0
ЛЕ
5:1
ЛЕ
2:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:2
Э
1:4
Э
3:0
Э
4:3
Э
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 12 0.4
Нгонж Сириль 7 0.23
Де Леув Михаэль 4 0.13
Постема Романо 3 0.1
Суслов Томаш 1 0.03
Эль-Ханкури Мохамед 1 (1) 0.03
Дуарте Ларос 1 0.03
Bjorn Meijer 1 0.03
Ирандуст Далехо 1 0.03
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.03
Ван Кам Даниэль 1 0.03
Касанвирджо Нерайшо 1 0.03
Ван Хинтум Барт 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакыш Синан 5 0.17
Сирхейс Кай 4 0.13
Лаурсен Николай 4 0.13
Бюргзорг Делано 4 0.13
Аззауи Исмаил 3 0.1
Влут Рай 3 (1) 0.1
Киомурцоглу Орестис 2 0.07
Басачикоглу Билал 1 0.03
Кваглиата Джакомо 1 0.03
Арментерос Самуэль 1 0.03
Де ла Торре Лука 1 0.03
Ренте Марко 1 0.03
Ханссон Эмиль 0 0
Схоофс Лукас 0 0
Уахим Анас 0 0
Роскен Рубен 0 0
Сиерра Элиас 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 8 0
Те Вирик Мик 4 2
Касанвирджо Нерайшо 5 1
Ван Хинтум Барт 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Даммерс Вессель 3 0
Дуарте Ларос 3 0
Бёйс Данни 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Постема Романо 2 0
Paulos Abraham 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Сверко Марин 1 0
Матусива Азор 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Каллей Яхья 1 0
Bjorn Meijer 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 9 0
Фадига Ноа 7 0
Ренте Марко 5 0
Басачикоглу Билал 4 0
Де ла Торре Лука 4 0
Влут Рай 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Бакыш Синан 1 1
Киомурцоглу Орестис 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Уахим Анас 2 0
Бласвих Янис 1 0
Лаурсен Николай 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Лундинг Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
4
29%
1
8%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
29%
3
23%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Пропущено

17
22
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
4
24%
1
5%
1-15
3
18%
5
23%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
2
12%
6
27%
46-60
2
12%
4
18%
61-75
2
12%
3
14%
76-90

Забито

22
19
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
4
18%
2
11%
1-15
6
27%
2
11%
16-30
3
14%
5
26%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
5
23%
5
26%
76-90

Пропущено

28
18
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
3
11%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
7
25%
3
17%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
4
14%
4
22%
61-75
7
25%
5
28%
76-90

Забито

36
32
20 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 12
9 Не забивали 10
8
22%
3
9%
1-15
9
25%
4
13%
16-30
3
8%
7
22%
31-45
2
6%
5
16%
46-60
6
17%
5
16%
61-75
8
22%
8
25%
76-90

Пропущено

45
40
23 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 21
7
16%
3
8%
1-15
5
11%
7
18%
16-30
11
24%
6
15%
31-45
7
16%
8
20%
46-60
6
13%
8
20%
61-75
9
20%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3
Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1
Хераклес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 Бохум - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 2:0
Хераклес - Витесс 0:0 ПСВ - Хераклес 3:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 30 24 3 3 86 - 15 75
2. ПСВ 30 23 2 5 75 - 35 71
3. Фейеноорд 30 20 4 6 69 - 29 64
4. Твенте 30 18 7 5 48 - 33 61
5. АЗ Алкмаар 30 18 4 8 58 - 36 58
6. Витесс 30 13 5 12 35 - 46 44
7. Утрехт 30 11 9 10 47 - 40 42
8. Гронинген 30 9 9 12 37 - 44 36
9. Гоу Эхед Иглс 0:1 30 10 6 14 35 - 44 36
10. НЕК Неймеген 30 9 8 13 35 - 47 35
11. Херенвен 30 9 7 14 29 - 40 34
12. Камбюр 30 10 3 17 45 - 63 33
13. Хераклес 30 9 6 15 31 - 41 33
14. Фортуна Ситтард 1:0 30 8 5 17 31 - 61 29
15. Ваалвейк 30 6 10 14 31 - 48 28
16. ПЕК Зволле 30 7 5 18 24 - 44 26
17. Виллем II 30 7 5 18 24 - 52 26
18. Спарта Роттердам 30 5 10 15 23 - 45 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 15 7 4 4 20 - 17 25
8. Гоу Эхед Иглс 0:1 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Фортуна Ситтард 1:0 15 6 2 7 18 - 26 20
10. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
11. Гронинген 15 4 6 5 15 - 16 18
12. Виллем II 15 5 3 7 13 - 20 18
13. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
14. Камбюр 15 5 1 9 27 - 33 16
15. Ваалвейк 15 4 3 8 12 - 24 15
16. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
4. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
5. Витесс 15 7 3 5 18 - 20 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 25 - 21 23
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
10. Камбюр 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 15 4 4 7 18 - 22 16
12. Гоу Эхед Иглс 0:1 15 3 5 7 11 - 23 14
13. ПЕК Зволле 15 4 1 10 13 - 27 13
14. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
15. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 1:0 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Хераклес 15 2 2 11 11 - 24 8
18. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
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