Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 20471 болельщиков

96' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Матч возобновится спорным мячом

95' Ох, нехорошо это выглядит. Ренте Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

94' Ренте Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Свен Сонненберг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Игрок команды Гронинген нанес удар, но мяч был заблокирован

93' Свен Сонненберг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Матч возобновлен

92' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Букер Кун взял и забрал мяч на выходе

90' Свен Сонненберг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Букер Кун взял и забрал мяч на выходе

86' Свен Сонненберг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Хераклес

85' Ох, нехорошо это выглядит. Ренте Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Ренте Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Паулос Абрахам бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

83' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' [player1] выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Удар от ворот произведет Хераклес

81' Паулос Абрахам из команды Гронинген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

81' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Удар от ворот произведет Хераклес

80' Дуарте Ларос из команды Гронинген навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

79' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Фадига Ноа получил желтую карточку от судьи

78' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Вратарь команды Хераклес выходит и забирает мяч.

75' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

74' Судья сигнализирует, что Паулос Абрахам из команды [team] поставил подножку. Пострадал Схоофс Лукас

72' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Хераклес

71' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Хорошую попытку сделал Бьорн Мейер . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Паулос Абрахам из команды Гронинген делает пас партнеру.

70' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Паулос Абрахам нанес удар, но промахнулся очень сильно.

69' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Гронинген выполняет удар от ворот.

67' Какой промах! Ренте Марко имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

66' Петер Леувенбург отбил мяч на угловой после удара Лаурсен Николай из штрафной площади.

66' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Букер Кун взял и забрал мяч на выходе

64' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Игра в одни ворота сейчас. Гронинген доминирует и владеет мячом

63' Матч возобновится спорным мячом

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Букер Кун взял и забрал мяч на выходе

62' Дуарте Ларос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Бакыш Синан наказан за толчок Паулос Абрахам

60' Букер Кун взял и забрал мяч на выходе

60' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

60' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Удар от ворот произведет Хераклес

59' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

53' Фадига Ноа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Букер Кун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Игрок Ларсен Йорген из команды Гронинген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

51' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Фадига Ноа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Отличные скиллы показывает Ирандуст Далехо , обводя своих соперников

47' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Эль-Ханкури Мохамед уходит с поля и его заменяет Паулос Абрахам