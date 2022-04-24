Голландия: Эредивизие 2021-2022
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
10
Кекчю
Оркун
14
Нелсон
Райс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Ладан ДеланоНападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаНападающий
-
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Rick Kruys
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
Утрехт
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 9 ничьих 3 победы
31 матч
58.1%
32.3%
9.6%
18 побед 10 ничьих 3 победы
Первый тайм
45.2%
45.2%
9.6%
14 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.5%
54.8%
9.7%
11 побед 17 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиль Гус
|15
|0.52
|Линссен Брайан
|12
|0.41
|Синистерра Луис
|11
|0.38
|Кекчю Оркун
|7 (2)
|0.24
|Дессерс Сириль
|6
|0.21
|Джаханбакш Алиреза
|4
|0.14
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.1
|Сенеси Маркос
|2
|0.07
|Эурснес Фредрик
|1
|0.03
|Маласиа Тирелл
|1
|0.03
|Нелсон Райс
|1
|0.03
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.03
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.03
|Баннис Науфаль
|1
|0.03
|Валемарк Патрик
|1
|0.03
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамселар Барт
|9 (1)
|0.31
|Дувикас Анастасиос
|7 (2)
|0.24
|Силла Мусса
|6
|0.21
|Махи Мимаун
|4
|0.14
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.1
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0.1
|Тимбер Квинтен
|2
|0.07
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0.07
|Янссен Виллем
|2
|0.07
|Махер Адам
|1
|0.03
|Вормердам Дьянго
|1
|0.03
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.03
|Верман Хенк
|1
|0.03
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.03
|Маллахи Мохамед
|1
|0.03
|Загре Артур
|1
|0.03
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|Кекчю Оркун
|5
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Маласиа Тирелл
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|Линссен Брайан
|2
|0
|Нелсон Райс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|10
|0
|Махер Адам
|10
|0
|Янссен Виллем
|6
|0
|Вормердам Дьянго
|4
|0
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|Тер Авест Хидде
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Силла Мусса
|2
|0
|Ван Оверем Йорис
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Маллахи Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
17
16 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
7
20%
3
18%
1-15
3
9%
1
6%
16-30
6
17%
2
12%
31-45
6
17%
3
18%
46-60
5
14%
3
18%
61-75
8
23%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
11
20
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
9%
3
15%
1-15
2
18%
3
15%
16-30
4
36%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
2
18%
6
30%
76-90
Забито
33
29
16 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
1
3%
6
21%
1-15
6
18%
3
10%
16-30
9
27%
3
10%
31-45
6
18%
5
17%
46-60
4
12%
6
21%
61-75
7
21%
6
21%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
13%
5
28%
1-15
5
31%
3
17%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
2
13%
3
17%
76-90
Забито
68
46
32 В 1-м тайме 18
36 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 14
2 Не забивали 7
8
12%
9
20%
1-15
9
13%
4
9%
16-30
15
22%
5
11%
31-45
12
18%
8
17%
46-60
9
13%
9
20%
61-75
15
22%
11
24%
76-90
Пропущено
27
38
16 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 22
3
11%
8
21%
1-15
7
26%
6
16%
16-30
6
22%
8
21%
31-45
4
15%
4
11%
46-60
3
11%
3
8%
61-75
4
15%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0
Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1
Утрехт
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Утрехт - Гронинген 1:3
Утрехт - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|30
|24
|3
|3
|86 - 15
|75
|2.
|ПСВ
|30
|23
|2
|5
|75 - 35
|71
|3.
|Фейеноорд
|29
|19
|4
|6
|67 - 28
|61
|4.
|Твенте
|30
|18
|7
|5
|48 - 33
|61
|5.
|АЗ Алкмаар
|30
|18
|4
|8
|58 - 36
|58
|6.
|Витесс
|30
|13
|5
|12
|35 - 46
|44
|7.
|Утрехт
|29
|11
|9
|9
|46 - 38
|42
|8.
|Гронинген
|29
|9
|9
|11
|37 - 43
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|29
|10
|6
|13
|35 - 43
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|30
|9
|8
|13
|35 - 47
|35
|11.
|Херенвен
|30
|9
|7
|14
|29 - 40
|34
|12.
|Камбюр
|30
|10
|3
|17
|45 - 63
|33
|13.
|Хераклес
|29
|8
|6
|15
|30 - 41
|30
|14.
|Ваалвейк
|30
|6
|10
|14
|31 - 48
|28
|15.
|Фортуна Ситтард
|29
|7
|5
|17
|30 - 61
|26
|16.
|ПЕК Зволле
|30
|7
|5
|18
|24 - 44
|26
|17.
|Виллем II
|30
|7
|5
|18
|24 - 52
|26
|18.
|Спарта Роттердам
|30
|5
|10
|15
|23 - 45
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|1
|2
|54 - 8
|37
|2.
|ПСВ
|15
|12
|0
|3
|42 - 18
|36
|3.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|4.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|5.
|Твенте
|15
|9
|5
|1
|24 - 11
|32
|6.
|Утрехт
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Хераклес
|15
|7
|4
|4
|20 - 17
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|10.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|11.
|Виллем II
|15
|5
|3
|7
|13 - 20
|18
|12.
|Фортуна Ситтард
|14
|5
|2
|7
|17 - 26
|17
|13.
|Херенвен
|15
|5
|2
|8
|17 - 22
|17
|14.
|Камбюр
|15
|5
|1
|9
|27 - 33
|16
|15.
|Ваалвейк
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|16.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|17.
|ПЕК Зволле
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Фейеноорд
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|4.
|Твенте
|15
|9
|2
|4
|24 - 22
|29
|5.
|Витесс
|15
|7
|3
|5
|18 - 20
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|2
|6
|25 - 21
|23
|8.
|Гронинген
|15
|5
|3
|7
|22 - 28
|18
|9.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|10.
|Камбюр
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|11.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|13.
|ПЕК Зволле
|15
|4
|1
|10
|13 - 27
|13
|14.
|Ваалвейк
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|15.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|17.
|Виллем II
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|18.
|Хераклес
|14
|1
|2
|11
|10 - 24
|5