Первый тайм

48' Команда Фортуна Ситтард имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Флемминг Зиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Ромменс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Лидберг Исак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Теки Тесфальдет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

37' Хорошую попытку сделал Флемминг Зиан . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Андриес Нопперт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Плохо сыграл Кюйперс Бас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

29' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Сиовас Димитрис получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Сиовас Димитрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Ван Осх Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Ромменс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Г О О О О Л - Флемминг Зиан наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

20' Как он промахнулся? Тиджани Нослин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

20' Отличные скиллы показывает Тиджани Нослин , обводя своих соперников

20' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Гладон Пол пробует нанести удар издали, но Андриес Нопперт держит все под контролем

11' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

8' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Оратмангун Рагнар не смог попасть в створ ударом издали

6' Отличные скиллы показывает Оратмангун Рагнар , обводя своих соперников

6' Пинту Иву предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

2' Матч возобновится спорным мячом

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола