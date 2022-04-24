Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
Первый тайм: 45'
Стадион: Fortuna Sittard Stadion
1:0
21' ГолФлемминг Зиан
Ход матча
21'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
12
Пинту
Иву
11
Гладон
Пол
15
Мартина
Куко
20
Дейл
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мартина КукоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дейл МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Вратарь
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кардона МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Росс ФренсисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Гоу Эхед Иглс
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
18 матчей
33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|9 (2)
|0.3
|Флемминг Зиан
|8
|0.27
|Ринстра Бен
|2
|0.07
|Кокс Джордж
|2
|0.07
|Гладон Пол
|2
|0.07
|Теки Тесфальдет
|1
|0.03
|Дуарте Дерой
|1
|0.03
|Toshio Lake
|1
|0.03
|Сиовас Димитрис
|1
|0.03
|Samy Baghdadi
|1
|0.03
|Лонвейк Найджел
|1
|0.03
|Tijjani Noslin
|1
|0.03
|Тирпан Микаэль
|0
|0
|Семеду Лисандру
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|9
|0.3
|Брауэрс Люк
|8 (1)
|0.27
|Лидберг Исак
|3
|0.1
|Ботос Яннис-Фивос
|3
|0.1
|Ромменс Филипп
|2
|0.07
|Дейл Матс
|2
|0.07
|Кардона Марк
|2
|0.07
|Крамер Йорис
|2
|0.07
|Люкассен Бойд
|1
|0.03
|Ogechika Heil
|1
|0.03
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.03
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Martjin Berden
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Рул
|4
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|5
|0
|Кокс Джордж
|5
|0
|Ринстра Бен
|4
|0
|Сёнтьенс Матс
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Дуарте Дерой
|4
|0
|Флемминг Зиан
|4
|0
|Пинту Иву
|3
|0
|Гладон Пол
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Ван Осх Яник
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Мусаба Ричи
|1
|0
|Лонвейк Найджел
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Йорис
|2
|2
|Кюйперс Бас
|5
|0
|Дейл Матс
|5
|0
|Лидберг Исак
|3
|1
|Кордоба Иньиго
|2
|1
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Брауэрс Люк
|2
|0
|Ромменс Филипп
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Идзес Джей
|2
|0
|Муленга Джейкоб
|1
|0
|Мартина Куко
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Эддахшури Закария
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
2
12%
1
8%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90
Пропущено
26
21
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
8%
4
19%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
6
23%
5
24%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
5
19%
6
29%
76-90
Забито
13
23
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
4
31%
1
4%
1-15
2
15%
5
22%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
1
8%
6
26%
76-90
Пропущено
35
22
17 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
7
20%
3
14%
1-15
6
17%
4
18%
16-30
4
11%
5
23%
31-45
5
14%
3
14%
46-60
5
14%
2
9%
61-75
8
23%
5
23%
76-90
Забито
30
35
14 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 10
6
20%
2
6%
1-15
5
17%
5
14%
16-30
3
10%
7
20%
31-45
4
13%
7
20%
46-60
6
20%
5
14%
61-75
6
20%
9
26%
76-90
Пропущено
61
43
28 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 21
9
15%
7
16%
1-15
11
18%
5
12%
16-30
8
13%
7
16%
31-45
11
18%
8
19%
46-60
9
15%
5
12%
61-75
13
21%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0
Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|30
|24
|3
|3
|86 - 15
|75
|2.
|ПСВ
|30
|23
|2
|5
|75 - 35
|71
|3.
|Фейеноорд
|30
|20
|4
|6
|69 - 29
|64
|4.
|Твенте
|30
|18
|7
|5
|48 - 33
|61
|5.
|АЗ Алкмаар
|30
|18
|4
|8
|58 - 36
|58
|6.
|Витесс
|30
|13
|5
|12
|35 - 46
|44
|7.
|Утрехт
|30
|11
|9
|10
|47 - 40
|42
|8.
|Гронинген
|30
|9
|9
|12
|37 - 44
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|30
|10
|6
|14
|35 - 44
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|30
|9
|8
|13
|35 - 47
|35
|11.
|Херенвен
|30
|9
|7
|14
|29 - 40
|34
|12.
|Камбюр
|30
|10
|3
|17
|45 - 63
|33
|13.
|Хераклес
|30
|9
|6
|15
|31 - 41
|33
|14.
|Фортуна Ситтард
|1:0
|30
|8
|5
|17
|31 - 61
|29
|15.
|Ваалвейк
|30
|6
|10
|14
|31 - 48
|28
|16.
|ПЕК Зволле
|30
|7
|5
|18
|24 - 44
|26
|17.
|Виллем II
|30
|7
|5
|18
|24 - 52
|26
|18.
|Спарта Роттердам
|30
|5
|10
|15
|23 - 45
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|1
|2
|54 - 8
|37
|2.
|ПСВ
|15
|12
|0
|3
|42 - 18
|36
|3.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|36 - 13
|35
|4.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|5.
|Твенте
|15
|9
|5
|1
|24 - 11
|32
|6.
|Утрехт
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Хераклес
|15
|7
|4
|4
|20 - 17
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Фортуна Ситтард
|1:0
|15
|6
|2
|7
|18 - 26
|20
|10.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|11.
|Гронинген
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|12.
|Виллем II
|15
|5
|3
|7
|13 - 20
|18
|13.
|Херенвен
|15
|5
|2
|8
|17 - 22
|17
|14.
|Камбюр
|15
|5
|1
|9
|27 - 33
|16
|15.
|Ваалвейк
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|16.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|17.
|ПЕК Зволле
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Фейеноорд
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|4.
|Твенте
|15
|9
|2
|4
|24 - 22
|29
|5.
|Витесс
|15
|7
|3
|5
|18 - 20
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|2
|6
|25 - 21
|23
|8.
|Гронинген
|15
|5
|3
|7
|22 - 28
|18
|9.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|10.
|Камбюр
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|11.
|Утрехт
|15
|4
|4
|7
|18 - 22
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|15
|3
|5
|7
|11 - 23
|14
|13.
|ПЕК Зволле
|15
|4
|1
|10
|13 - 27
|13
|14.
|Ваалвейк
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|15.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|1:0
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|17.
|Хераклес
|15
|2
|2
|11
|11 - 24
|8
|18.
|Виллем II
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8