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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фортуна Ситтард
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 7557
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
21' Гол
Флемминг Зиан
90'+8

Ход матча

21'
Флемминг Зиан
(Дуарте Дерой)
1:0
63'
Янссен Рул
Сиовас Димитрис
 
64'
 
Кардона Марк
Лидберг Исак
64'
 
Ogechika Heil
Ромменс Филипп
72'
Самарис Андреас
Tijjani Noslin
 
81'
 
Муленга Джейкоб
Кордоба Иньиго
81'
 
Martjin Berden
Дейл Матс
87'
Лонвейк Найджел
Гладон Пол
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
2
Анга-Лётшер
Мартин
33
Сиовас
Димитрис
12
Пинту
Иву
6
Дуарте
Дерой
14
Теки
Тесфальдет
77
Tijjani
Noslin
8
Флемминг
Зиан
10
Сёнтьенс
Матс
11
Гладон
Пол
23
Andries
Noppert
15
Мартина
Куко
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
20
Дейл
Матс
8
Брауэрс
Люк
10
Ромменс
Филипп
11
Оратмангун
Рагнар
21
Кордоба
Иньиго
9
Лидберг
Исак
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-4-2

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Гоу Эхед Иглс

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

18 матчей

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Э
4:3
ПД
0:1
ПД
2:1
К
3:0
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
4:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ВД(GD
2:0
ВД(GD
2:0
ВД(GD
0:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
2:2
ВД(GD
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 9 (2) 0.3
Флемминг Зиан 8 0.27
Ринстра Бен 2 0.07
Кокс Джордж 2 0.07
Гладон Пол 2 0.07
Теки Тесфальдет 1 0.03
Дуарте Дерой 1 0.03
Toshio Lake 1 0.03
Сиовас Димитрис 1 0.03
Samy Baghdadi 1 0.03
Лонвейк Найджел 1 0.03
Tijjani Noslin 1 0.03
Тирпан Микаэль 0 0
Семеду Лисандру 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 9 0.3
Брауэрс Люк 8 (1) 0.27
Лидберг Исак 3 0.1
Ботос Яннис-Фивос 3 0.1
Ромменс Филипп 2 0.07
Дейл Матс 2 0.07
Кардона Марк 2 0.07
Крамер Йорис 2 0.07
Люкассен Бойд 1 0.03
Ogechika Heil 1 0.03
Баккер Юстин 1 (1) 0.03
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 4 1
Анга-Лётшер Мартин 5 0
Кокс Джордж 5 0
Ринстра Бен 4 0
Сёнтьенс Матс 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Дуарте Дерой 4 0
Флемминг Зиан 4 0
Пинту Иву 3 0
Гладон Пол 2 0
Самбу Бассала 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Ван Осх Яник 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Йорис 2 2
Кюйперс Бас 5 0
Дейл Матс 5 0
Лидберг Исак 3 1
Кордоба Иньиго 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Брауэрс Люк 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Идзес Джей 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Мартина Куко 1 0
Хан Уорнер 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
2
11%
1
8%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
5
28%
3
25%
76-90

Пропущено

26
22
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
8%
4
18%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
4
15%
2
9%
31-45
6
23%
5
23%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
5
19%
6
27%
76-90

Забито

13
23
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
4
31%
1
4%
1-15
2
15%
5
22%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
1
8%
6
26%
76-90

Пропущено

35
22
17 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
7
20%
3
14%
1-15
6
17%
4
18%
16-30
4
11%
5
23%
31-45
5
14%
3
14%
46-60
5
14%
2
9%
61-75
8
23%
5
23%
76-90

Забито

31
35
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 14
8 Не забивали 11
6
19%
2
6%
1-15
6
19%
5
14%
16-30
3
10%
7
20%
31-45
4
13%
7
20%
46-60
6
19%
5
14%
61-75
6
19%
9
26%
76-90

Пропущено

61
44
28 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
9
15%
7
16%
1-15
11
18%
6
14%
16-30
8
13%
7
16%
31-45
11
18%
8
18%
46-60
9
15%
5
11%
61-75
13
21%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0
Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 30 24 3 3 86 - 15 75
2. ПСВ 30 23 2 5 75 - 35 71
3. Фейеноорд 30 20 4 6 69 - 29 64
4. Твенте 30 18 7 5 48 - 33 61
5. АЗ Алкмаар 30 18 4 8 58 - 36 58
6. Витесс 30 13 5 12 35 - 46 44
7. Утрехт 30 11 9 10 47 - 40 42
8. Гронинген 30 9 9 12 37 - 44 36
9. Гоу Эхед Иглс 30 10 6 14 35 - 44 36
10. НЕК Неймеген 30 9 8 13 35 - 47 35
11. Херенвен 30 9 7 14 29 - 40 34
12. Камбюр 30 10 3 17 45 - 63 33
13. Хераклес 30 9 6 15 31 - 41 33
14. Фортуна Ситтард 30 8 5 17 31 - 61 29
15. Ваалвейк 30 6 10 14 31 - 48 28
16. ПЕК Зволле 30 7 5 18 24 - 44 26
17. Виллем II 30 7 5 18 24 - 52 26
18. Спарта Роттердам 30 5 10 15 23 - 45 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 15 7 4 4 20 - 17 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Фортуна Ситтард 15 6 2 7 18 - 26 20
10. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
11. Гронинген 15 4 6 5 15 - 16 18
12. Виллем II 15 5 3 7 13 - 20 18
13. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
14. Камбюр 15 5 1 9 27 - 33 16
15. Ваалвейк 15 4 3 8 12 - 24 15
16. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
4. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
5. Витесс 15 7 3 5 18 - 20 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 25 - 21 23
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
10. Камбюр 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 15 4 4 7 18 - 22 16
12. Гоу Эхед Иглс 15 3 5 7 11 - 23 14
13. ПЕК Зволле 15 4 1 10 13 - 27 13
14. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
15. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Хераклес 15 2 2 11 11 - 24 8
18. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
  • До матча
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