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США: МЛС 2022

2022
Интер Майами
2:1
Конец матча

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
0:1
13' Гол
Ronaldo Morell
17' Желтая карточка
Леннон Брукс
1:1
28' Гол
Кампана Леонардо
55' Желтая карточка
Aime Mabika
2:1
64' Гол
Дюк Брайс
74' Желтая карточка
Йедлин Деандре
84' Желтая карточка
Марсман Ник
86' Желтая карточка
Emerson Rodriguez
90'+8
21
Марсман
Ник
2
Йедлин
Деандре
31
Лоу
Дэмион
12
Aime
Mabika
4
Маквей
Кристофер
6
Адамс
Мохаммед
11
Ласситер
Ариэль
7
Jean
Mota
16
Тейлор
Роберт
19
Робинсон
Робби
9
Кампана
Леонардо
18
Шаттлворт
Бобби
11
Леннон
Брукс
32
Кэмпбелл
Джордж
12
Робинсон
Майлз
15
Гутман
Эндрю
13
Сейдич
Амар
5
Соса
Сантьяго
8
Thiago
Almada
10
Морено
Марселино
26
Caleb
Wiley
29
Ronaldo
Morell
Интер Майами
4-1-4-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Майами
Атланта Юнайтед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 5 0.63
Игуаин Гонсало 2 (2) 0.25
Дюк Брайс 1 0.13
Робинсон Робби 1 0.13
Йедлин Деандре 0 0
Ласситер Ариэль 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 2 (1) 0.25
Морено Марселино 1 0.13
Леннон Брукс 1 0.13
Дуайер Доминик 1 0.13
Малрейни Джейк 1 0.13
Ronaldo Morell 1 0.13
Араужо Луис 1 0.13
Thiago Almada 1 0.13
Caleb Wiley 1 0.13

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 5 0
Йедлин Деандре 3 0
Jean Mota 3 0
Лоу Дэмион 3 0
Адамс Мохаммед 3 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Игуаин Гонсало 1 0
Маквей Кристофер 1 0
Кинтерос Хайро 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робинсон Майлз 2 1
Кэмпбелл Джордж 3 0
Дуайер Доминик 1 1
Алонсо Освальдо 2 0
Thiago Almada 2 0
Гутман Эндрю 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Леннон Брукс 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Сейдич Амар 1 0
Конвей Джексон 1 0
Ибарра Франко 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
4
44%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
5
50%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
13%
1
9%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3
Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Торонто - Интер Майами 0:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Charlotte FC - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1
Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 8 4 2 2 11 - 6 14
3. Орландо Сити 0:1 9 4 2 3 10 - 8 14
4. Торонто 7 3 2 2 11 - 12 11
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 17 11
6. Атланта Юнайтед 8 3 2 3 10 - 11 11
7. Интер Майами 8 3 1 4 9 - 16 10
8. Чикаго Файр 8 2 4 2 5 - 5 10
9. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
10. Коламбус Кру 8 2 3 3 10 - 9 9
11. Нью-Йорк Сити 6 2 1 3 11 - 6 7
12. Цинциннати 7 2 1 4 8 - 14 7
13. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 1 5 12 - 16 7
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 8 5 2 1 20 - 7 17
2. Лос-Анджелес Гэлакси 8 5 1 2 10 - 6 16
3. Лос-Анджелес 7 5 1 1 17 - 7 16
4. Даллас 8 4 3 1 12 - 5 15
5. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
6. Реал Солт-Лейк 9 3 4 2 9 - 13 13
7. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Портленд Тимберс 9 2 5 2 10 - 13 11
10. Колорадо Рэпидс 8 2 3 3 9 - 11 9
11. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
12. Спортинг Канзас-Сити 9 2 1 6 6 - 14 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 1 3 4 15 - 20 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Торонто 4 3 0 1 7 - 7 9
3. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
5. Нью-Йорк Сити 3 2 0 1 10 - 3 6
6. Коламбус Кру 4 2 0 2 6 - 4 6
7. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
8. Нью-Инглэнд Революшн 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Орландо Сити 0:1 5 2 0 3 6 - 7 6
10. Чикаго Файр 4 1 3 0 3 - 1 6
11. Клёб де Фут Монреаль 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
6. Хьюстон Динамо 5 2 3 0 7 - 5 9
7. Колорадо Рэпидс 4 2 2 0 6 - 1 8
8. Спортинг Канзас-Сити 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 5 - 3 7
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Орландо Сити 0:1 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
6. Цинциннати 4 1 1 2 2 - 8 4
7. Интер Майами 3 1 0 2 3 - 8 3
8. Атланта Юнайтед 4 1 0 3 2 - 6 3
9. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
11. Торонто 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Лос-Анджелес 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
5. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
6. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
7. Остин 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Даллас 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Кампана Леонардо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Леннон Брукс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Ronaldo Cisneros бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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