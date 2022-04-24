США: МЛС 2022
0:1
Первый тайм: 32'
Стадион: Exploria Stadium
0:1
26' ГолЛима Лукас
Ход матча
26'
0:1
11
Урсо
Жуниор
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
47
Толкин
Джон
10
Морган
Льюис
11
Флетчер
Эшли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
-
27 Jack Lynn
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
-
11 Флетчер ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
12 Нилис ДиланПолузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
-
-
28 Zachary Ryan
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пато Алешандре
|2
|0.22
|Кара Эркан
|2
|0.22
|Урсо Жуниор
|2
|0.22
|Торрес Факундо
|1
|0.11
|Моутинью Жоау
|1
|0.11
|Шлегель Родриго
|1
|0.11
|Мишель Бенжи
|1
|0.11
|Перейра Маурисио
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|3
|0.38
|Фернандес Омир
|2
|0.25
|Климала Патрик
|1
|0.13
|Лонг Аарон
|1
|0.13
|Барлоу Том
|1
|0.13
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Кларк Кейден
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|4
|1
|Cesar Araujo
|4
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Шлегель Родриго
|1
|0
|Мишель Бенжи
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассерес Кристиан
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|2
|1
|Йервуд Дрю
|3
|0
|Эдвардс Томас
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Нилис Шон
|2
|0
|Нилис Дилан
|2
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Толкин Джон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
3
43%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
3
60%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
40%
3
38%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4
Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|3.
|Орландо Сити
|0:1
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|4.
|Торонто
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|6.
|Атланта Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|7.
|Интер Майами
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|10
|8.
|Чикаго Файр
|8
|2
|4
|2
|5 - 5
|10
|9.
|Ди Си Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|10.
|Коламбус Кру
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|11.
|Нью-Йорк Сити
|6
|2
|1
|3
|11 - 6
|7
|12.
|Цинциннати
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|1
|5
|12 - 16
|7
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|8
|5
|2
|1
|20 - 7
|17
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|3.
|Лос-Анджелес
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|4.
|Даллас
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|5.
|Миннесота Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|3
|4
|15 - 20
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Торонто
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|3.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|5.
|Нью-Йорк Сити
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|6.
|Коламбус Кру
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|7.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Орландо Сити
|0:1
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|10.
|Чикаго Файр
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Хьюстон Динамо
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|7.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|9.
|Реал Солт-Лейк
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Орландо Сити
|0:1
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|6.
|Цинциннати
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|7.
|Интер Майами
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|8.
|Атланта Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|9.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Коламбус Кру
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Торонто
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|5.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|6.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|7.
|Остин
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Даллас
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0