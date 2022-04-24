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США: МЛС 2022

2022
Орландо Сити
0:1
Первый тайм: 32'

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
26' Гол
Лима Лукас
32'

Ход матча

26'
0:1
Лима Лукас
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.38
3.38
3.07
Все Коэффициенты
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
11
Урсо
Жуниор
5
Cesar
Araujo
7
Пато
Алешандре
10
Перейра
Маурисио
17
Торрес
Факундо
9
Кара
Эркан
1
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
47
Толкин
Джон
8
Амайя
Фрэнки
23
Кассерес
Кристиан
21
Фернандес
Омир
82
Лима
Лукас
II
10
Морган
Льюис
11
Флетчер
Эшли
Орландо Сити
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1

История личных встреч

Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:2
М
2:1
М
1:1
М
3:1
М
0:1
М
0:1
М
1:0
М
4:3
М
3:1
М
1:0
М
2:0
М
1:1
М
3:2
М
2:5
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пато Алешандре 2 0.22
Кара Эркан 2 0.22
Урсо Жуниор 2 0.22
Торрес Факундо 1 0.11
Моутинью Жоау 1 0.11
Шлегель Родриго 1 0.11
Мишель Бенжи 1 0.11
Перейра Маурисио 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 3 0.38
Фернандес Омир 2 0.25
Климала Патрик 1 0.13
Лонг Аарон 1 0.13
Барлоу Том 1 0.13
Амайя Фрэнки 0 0
Лима Лукас II 0 0
Кларк Кейден 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 4 1
Cesar Araujo 4 0
Моутинью Жоау 2 0
Карлос Антонио 1 0
Урсо Жуниор 1 0
Гальесе Педро 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Смит Кайл 1 0
Шлегель Родриго 1 0
Мишель Бенжи 1 0
Перея Андрес 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассерес Кристиан 4 0
Амайя Фрэнки 2 1
Йервуд Дрю 3 0
Эдвардс Томас 2 0
Барлоу Том 2 0
Нилис Шон 2 0
Нилис Дилан 2 0
Лонг Аарон 1 0
Климала Патрик 1 0
Толкин Джон 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
3
43%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
3
60%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
40%
3
38%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4
Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 8 4 2 2 11 - 6 14
3. Орландо Сити 0:1 9 4 2 3 10 - 8 14
4. Торонто 7 3 2 2 11 - 12 11
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 17 11
6. Атланта Юнайтед 8 3 2 3 10 - 11 11
7. Интер Майами 8 3 1 4 9 - 16 10
8. Чикаго Файр 8 2 4 2 5 - 5 10
9. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
10. Коламбус Кру 8 2 3 3 10 - 9 9
11. Нью-Йорк Сити 6 2 1 3 11 - 6 7
12. Цинциннати 7 2 1 4 8 - 14 7
13. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 1 5 12 - 16 7
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 8 5 2 1 20 - 7 17
2. Лос-Анджелес Гэлакси 8 5 1 2 10 - 6 16
3. Лос-Анджелес 7 5 1 1 17 - 7 16
4. Даллас 8 4 3 1 12 - 5 15
5. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
6. Реал Солт-Лейк 9 3 4 2 9 - 13 13
7. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Портленд Тимберс 9 2 5 2 10 - 13 11
10. Колорадо Рэпидс 8 2 3 3 9 - 11 9
11. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
12. Спортинг Канзас-Сити 9 2 1 6 6 - 14 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 1 3 4 15 - 20 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Торонто 4 3 0 1 7 - 7 9
3. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
5. Нью-Йорк Сити 3 2 0 1 10 - 3 6
6. Коламбус Кру 4 2 0 2 6 - 4 6
7. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
8. Нью-Инглэнд Революшн 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Орландо Сити 0:1 5 2 0 3 6 - 7 6
10. Чикаго Файр 4 1 3 0 3 - 1 6
11. Клёб де Фут Монреаль 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
6. Хьюстон Динамо 5 2 3 0 7 - 5 9
7. Колорадо Рэпидс 4 2 2 0 6 - 1 8
8. Спортинг Канзас-Сити 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 5 - 3 7
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Орландо Сити 0:1 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
6. Цинциннати 4 1 1 2 2 - 8 4
7. Интер Майами 3 1 0 2 3 - 8 3
8. Атланта Юнайтед 4 1 0 3 2 - 6 3
9. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
11. Торонто 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Лос-Анджелес 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
5. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
6. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
7. Остин 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Даллас 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Лима Лукас II бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.38
3.38
3.07
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн

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Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз

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