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США: МЛС 2022

2022
Нью-Йорк Сити
0:2
Первый тайм: 34'

Стадион:
Торонто
0'
0:1
13' Гол
Хименес Хесус
0:2
28' Гол
Хименес Хесус
34'

Ход матча

13'
0:1
Хименес Хесус
(Осорио Джонатан)
28'
0:2
Хименес Хесус
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Торонто
1.37
5.35
8.20
Все Коэффициенты
1
Джонсон
Шон
24
Грей
Тэйвон
7
Моралес
Альфредо
6
Калленс
Александр
12
Амундсен
Мальте
26
Асеведо
Николас
55
Паркс
Китон
8
Хавьер
Тиаго
20
Родригес
Сантьяго
43
Talles
Magno
11
Кастельянос
Валентин
25
Боно
Александер
27
О'Нил
Шейн
3
Сальседо
Карлос
23
Мавинга
Крис
47
Kosi
Thompson
21
Осорио
Джонатан
4
Брэдли
Майкл
22
Шаффельбург
Джейкоб
38
Luca
Petrasso
10
Посуэло
Алехандро
9
Хименес
Хесус
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Торонто
3-4-2-1

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Торонто

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

21 матч

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

М
2:1
М
2:2
М
1:1
М
0:1
М
0:1
ЧМ
1:3
М
1:0
М
1:2
М
1:1
М
4:0
М
2:3
М
2:1
М
4:0
М
2:2
М
0:5
М
2:0
М
1:1
М
2:2
М
2:0
М
4:4
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 4 (2) 0.57
Хавьер Тиаго 3 0.43
Родригес Сантьяго 1 0.14
Talles Magno 1 0.14
Эбер Араужо 1 0.14
Калленс Александр 1 0.14
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 5 0.63
Осорио Джонатан 2 0.25
Посуэло Алехандро 2 0.25
Нельсон Джейден 1 0.13
Kosi Thompson 1 0.13
Luca Petrasso 0 0
Брэдли Майкл 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 3 0
Калленс Александр 2 0
Родригес Сантьяго 2 0
Моралес Альфредо 1 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Асеведо Николас 1 0
Talles Magno 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 1 1
Посуэло Алехандро 2 0
Осорио Джонатан 2 0
Нельсон Джейден 2 0
Lukas MacNaughton 2 0
Брэдли Майкл 1 0
О'Нил Шейн 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Присо-Мбонге Ральф 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
3
30%
2
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
3
25%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
40%
5
38%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0 Сантос де Гуапилес - Нью-Йорк Сити 0:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0
Торонто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1
Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Нью-Йорк Ред Буллз 8 4 2 2 13 - 6 14
3. Торонто 2:0 8 4 2 2 13 - 12 14
4. Орландо Сити 9 4 2 3 10 - 10 14
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 17 11
6. Атланта Юнайтед 8 3 2 3 10 - 11 11
7. Интер Майами 8 3 1 4 9 - 16 10
8. Чикаго Файр 8 2 4 2 5 - 5 10
9. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
10. Коламбус Кру 8 2 3 3 10 - 9 9
11. Цинциннати 0:0 8 2 2 4 8 - 14 8
12. Нью-Йорк Сити 0:2 7 2 1 4 11 - 8 7
13. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 1 5 12 - 16 7
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 8 5 2 1 20 - 7 17
2. Лос-Анджелес 0:0 8 5 2 1 17 - 7 17
3. Лос-Анджелес Гэлакси 8 5 1 2 10 - 6 16
4. Даллас 8 4 3 1 12 - 5 15
5. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
6. Реал Солт-Лейк 9 3 4 2 9 - 13 13
7. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Портленд Тимберс 9 2 5 2 10 - 13 11
10. Колорадо Рэпидс 8 2 3 3 9 - 11 9
11. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
12. Спортинг Канзас-Сити 9 2 1 6 6 - 14 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 1 3 4 15 - 20 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Торонто 2:0 4 3 0 1 7 - 7 9
3. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
5. Нью-Йорк Сити 0:2 4 2 0 2 10 - 5 6
6. Коламбус Кру 4 2 0 2 6 - 4 6
7. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
8. Нью-Инглэнд Революшн 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Орландо Сити 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Чикаго Файр 4 1 3 0 3 - 1 6
11. Цинциннати 0:0 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Клёб де Фут Монреаль 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лос-Анджелес 0:0 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
6. Хьюстон Динамо 5 2 3 0 7 - 5 9
7. Колорадо Рэпидс 4 2 2 0 6 - 1 8
8. Спортинг Канзас-Сити 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 5 - 3 7
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 4 4 0 0 11 - 2 12
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Торонто 2:0 4 1 2 1 6 - 5 5
6. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
7. Цинциннати 0:0 4 1 1 2 2 - 8 4
8. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Интер Майами 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Атланта Юнайтед 4 1 0 3 2 - 6 3
11. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Нью-Йорк Сити 0:2 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Лос-Анджелес 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
5. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
6. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
7. Остин 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Даллас 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Торонто
1.37
5.35
8.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 0:2 Торонто онлайн

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