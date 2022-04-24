США: МЛС 2022
5:4
Конец матча
Стадион: Citi Field
0:1
13' ГолХименес Хесус
0:2
27' ГолХименес Хесус
1:2
38' ГолКастельянос Валентин
40' Желтая карточкаАсеведо Николас
44' Желтая карточкаХименес Хесус
2:2
49' ГолХавьер Тиаго
3:2
54' ГолРодригес Сантьяго
4:2
58' ГолПаркс Китон
5:2
75' ГолПерейра Габриэл
83' Желтая карточкаМоралес Альфредо
5:3
87' ГолDeandre Kerr
90' Вторая желтая карточкаМоралес Альфредо
5:4
90' ГолБрэдли Майкл
Ход матча
13'
0:1
27'
0:2
38'
40'
44'
49'
2:2
54'
58'
4:2
75'
5:2
83'
87'
90'
90'
24
Грей
Тэйвон
55
Паркс
Китон
43
Talles
Magno
27
О'Нил
Шейн
23
Мавинга
Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
-
-
12 Kadin Chung
-
-
29 Deandre Kerr
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Торонто
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
21 матч
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|5 (2)
|0.71
|Хавьер Тиаго
|4
|0.57
|Родригес Сантьяго
|2
|0.29
|Talles Magno
|1
|0.14
|Перейра Габриэл
|1
|0.14
|Эбер Араужо
|1
|0.14
|Калленс Александр
|1
|0.14
|Паркс Китон
|1
|0.14
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|6
|0.75
|Посуэло Алехандро
|2
|0.25
|Осорио Джонатан
|2
|0.25
|Брэдли Майкл
|1
|0.13
|Kosi Thompson
|1
|0.13
|Нельсон Джейден
|1
|0.13
|Deandre Kerr
|1
|0.13
|Luca Petrasso
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моралес Альфредо
|2
|1
|Кастельянос Валентин
|3
|0
|Калленс Александр
|2
|0
|Родригес Сантьяго
|2
|0
|Асеведо Николас
|2
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|1
|1
|Посуэло Алехандро
|2
|0
|Осорио Джонатан
|2
|0
|Нельсон Джейден
|2
|0
|Lukas MacNaughton
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|О'Нил Шейн
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Хименес Хесус
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
3
30%
2
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
3
25%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
10%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
40%
5
38%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0 Сантос де Гуапилес - Нью-Йорк Сити 0:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0
Торонто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1
Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|3.
|Орландо Сити
|9
|4
|2
|3
|10 - 10
|14
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|5.
|Атланта Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|6.
|Торонто
|8
|3
|2
|3
|15 - 17
|11
|7.
|Нью-Йорк Сити
|7
|3
|1
|3
|16 - 10
|10
|8.
|Интер Майами
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|10
|9.
|Чикаго Файр
|8
|2
|4
|2
|5 - 5
|10
|10.
|Ди Си Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|11.
|Коламбус Кру
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|1
|5
|12 - 16
|7
|13.
|Цинциннати
|1:2
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2:1
|8
|6
|1
|1
|19 - 8
|19
|2.
|Остин
|8
|5
|2
|1
|20 - 7
|17
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|4.
|Даллас
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|5.
|Миннесота Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|3
|4
|15 - 20
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Торонто
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|3.
|Нью-Йорк Сити
|4
|3
|0
|1
|15 - 7
|9
|4.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|6.
|Орландо Сити
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Коламбус Кру
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|8.
|Чикаго Файр
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Цинциннати
|1:2
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|2:1
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Хьюстон Динамо
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|7.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|9.
|Реал Солт-Лейк
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|6.
|Цинциннати
|1:2
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|7.
|Интер Майами
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|8.
|Атланта Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|9.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Коламбус Кру
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Торонто
|4
|0
|2
|2
|8 - 10
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|2:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|5.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|6.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|7.
|Остин
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Даллас
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0