Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Kosi Thompson уходит с поля. Ифунанячи Ачара выходит вместо него

91' Г О О О О Л - Брэдли Майкл бьет в цель!

90' [player1] получил желтую карточку от судьи

89' [player1] получил желтую карточку от судьи

87' Г О О О О Л - Deandre Kerr бьет в цель!

83' Моралес Альфредо получил желтую карточку от судьи

80' Шаффельбург Джейкоб уходит с поля. Themi Antonoglou выходит вместо него

75' Г О О О О Л - Габриэль Перейра бьет в цель!

75' Тиаго уходит с поля. Габриэль Перейра выходит вместо него

58' Г О О О О Л - Паркс Китон бьет в цель!

54' Г О О О О Л - Родригес Сантьяго бьет в цель!

49' Г О О О О Л - Тиаго бьет в цель!