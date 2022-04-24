США: МЛС 2022
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: TQL Stadium
6' Желтая карточкаАнри Дониэл
Ход матча
6'
32
Ian
Murphy
7
Кубо
Юя
16
Крепо
Максим
44
Анри
Дониэл
10
Вела
Карлос
22
Опоку
Квадво
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Ian MurphyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Анри ДониэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
История личных встреч
Цинциннати
Лос-Анджелес
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|5
|0.63
|Матаррита Рональд
|1
|0.13
|Акоста Лусиано
|1 (1)
|0.13
|Баджи Доминик
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вела Карлос
|4 (1)
|0.5
|Аранго Кристиан
|2
|0.25
|Холлингсхед Райан
|2
|0.25
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.25
|Опоку Квадво
|2
|0.25
|Мурильо Хесус
|1
|0.13
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.13
|Фалл Мамаду
|1
|0.13
|Родригес Брайан II
|1
|0.13
|Санчес Илье
|1
|0.13
|Паласиос Диего
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубо Юя
|3
|0
|Блэкетт Тайлер
|3
|0
|Хагглунд Ник
|1
|1
|Канн Алек
|2
|0
|Баджи Доминик
|2
|0
|Кэмерон Джефф
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Морено Хуниор
|1
|0
|Пауэлл Альвас
|1
|0
|Акоста Лусиано
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Крус Аллан
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалл Мамаду
|5
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|Аранго Кристиан
|2
|0
|Паласиос Диего
|2
|0
|Сифуэнтес Хосе
|2
|0
|Анри Дониэл
|1
|0
|Вела Карлос
|1
|0
|Крепо Максим
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
43%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
3
17%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
2
25%
5
28%
76-90
Пропущено
14
6
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
21%
2
33%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
4
29%
3
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Charlotte FC - Цинциннати 2:0
Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|3.
|Торонто
|2:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|4.
|Орландо Сити
|9
|4
|2
|3
|10 - 10
|14
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|6.
|Атланта Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|7.
|Интер Майами
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|10
|8.
|Чикаго Файр
|8
|2
|4
|2
|5 - 5
|10
|9.
|Ди Си Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|10.
|Коламбус Кру
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|11.
|Цинциннати
|0:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|12.
|Нью-Йорк Сити
|0:2
|7
|2
|1
|4
|11 - 8
|7
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|1
|5
|12 - 16
|7
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|8
|5
|2
|1
|20 - 7
|17
|2.
|Лос-Анджелес
|0:0
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|4.
|Даллас
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|5.
|Миннесота Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|3
|4
|15 - 20
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Торонто
|2:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|3.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|5.
|Нью-Йорк Сити
|0:2
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|6.
|Коламбус Кру
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|7.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Орландо Сити
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Чикаго Файр
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Цинциннати
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Хьюстон Динамо
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|7.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|9.
|Реал Солт-Лейк
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Торонто
|2:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|6.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|Цинциннати
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|8.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Интер Майами
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Атланта Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|11.
|Коламбус Кру
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Нью-Йорк Сити
|0:2
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|5.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|6.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|7.
|Остин
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Даллас
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0