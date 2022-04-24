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США: МЛС 2022

2022
Цинциннати
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
6' Желтая карточка
Анри Дониэл
14'

Ход матча

6'
 
Анри Дониэл
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Лос-Анджелес
3.64
3.90
3.77
Все Коэффициенты
18
Roman
Celentano
32
Ian
Murphy
3
Нельсон
Джон
24
Блэкетт
Тайлер
2
Пауэлл
Альвас
7
Кубо
Юя
93
Морено
Хуниор
14
Баджи
Доминик
10
Акоста
Лусиано
12
Харрис
Кельвин
9
Brenner
da
Silva
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
44
Анри
Дониэл
12
Паласиос
Диего
6
Санчес
Илье
10
Вела
Карлос
11
Сифуэнтес
Хосе
23
Акоста
Келлин
22
Опоку
Квадво
9
Аранго
Кристиан
Цинциннати
3-4-1-2
Лос-Анджелес
4-1-4-1

История личных встреч

Цинциннати
Лос-Анджелес

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 5 0.63
Матаррита Рональд 1 0.13
Акоста Лусиано 1 (1) 0.13
Баджи Доминик 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вела Карлос 4 (1) 0.5
Аранго Кристиан 2 0.25
Холлингсхед Райан 2 0.25
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.25
Опоку Квадво 2 0.25
Мурильо Хесус 1 0.13
Сифуэнтес Хосе 1 0.13
Фалл Мамаду 1 0.13
Родригес Брайан II 1 0.13
Санчес Илье 1 0.13
Паласиос Диего 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубо Юя 3 0
Блэкетт Тайлер 3 0
Хагглунд Ник 1 1
Канн Алек 2 0
Баджи Доминик 2 0
Кэмерон Джефф 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Морено Хуниор 1 0
Пауэлл Альвас 1 0
Акоста Лусиано 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Крус Аллан 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 5 0
Санчес Илье 3 0
Мурильо Хесус 3 0
Холлингсхед Райан 2 0
Аранго Кристиан 2 0
Паласиос Диего 2 0
Сифуэнтес Хосе 2 0
Анри Дониэл 1 0
Вела Карлос 1 0
Крепо Максим 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Хинелья Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
43%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
3
17%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
2
25%
5
28%
76-90

Пропущено

14
6
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
21%
2
33%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
4
29%
3
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Charlotte FC - Цинциннати 2:0
Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Нью-Йорк Ред Буллз 8 4 2 2 13 - 6 14
3. Торонто 2:0 8 4 2 2 13 - 12 14
4. Орландо Сити 9 4 2 3 10 - 10 14
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 17 11
6. Атланта Юнайтед 8 3 2 3 10 - 11 11
7. Интер Майами 8 3 1 4 9 - 16 10
8. Чикаго Файр 8 2 4 2 5 - 5 10
9. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
10. Коламбус Кру 8 2 3 3 10 - 9 9
11. Цинциннати 0:0 8 2 2 4 8 - 14 8
12. Нью-Йорк Сити 0:2 7 2 1 4 11 - 8 7
13. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 1 5 12 - 16 7
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 8 5 2 1 20 - 7 17
2. Лос-Анджелес 0:0 8 5 2 1 17 - 7 17
3. Лос-Анджелес Гэлакси 8 5 1 2 10 - 6 16
4. Даллас 8 4 3 1 12 - 5 15
5. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
6. Реал Солт-Лейк 9 3 4 2 9 - 13 13
7. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Портленд Тимберс 9 2 5 2 10 - 13 11
10. Колорадо Рэпидс 8 2 3 3 9 - 11 9
11. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
12. Спортинг Канзас-Сити 9 2 1 6 6 - 14 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 1 3 4 15 - 20 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Торонто 2:0 4 3 0 1 7 - 7 9
3. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
5. Нью-Йорк Сити 0:2 4 2 0 2 10 - 5 6
6. Коламбус Кру 4 2 0 2 6 - 4 6
7. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
8. Нью-Инглэнд Революшн 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Орландо Сити 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Чикаго Файр 4 1 3 0 3 - 1 6
11. Цинциннати 0:0 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Клёб де Фут Монреаль 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лос-Анджелес 0:0 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
6. Хьюстон Динамо 5 2 3 0 7 - 5 9
7. Колорадо Рэпидс 4 2 2 0 6 - 1 8
8. Спортинг Канзас-Сити 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 5 - 3 7
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 4 4 0 0 11 - 2 12
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Торонто 2:0 4 1 2 1 6 - 5 5
6. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
7. Цинциннати 0:0 4 1 1 2 2 - 8 4
8. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Интер Майами 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Атланта Юнайтед 4 1 0 3 2 - 6 3
11. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Нью-Йорк Сити 0:2 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Лос-Анджелес 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
5. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
6. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
7. Остин 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Даллас 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    6'
    Анри Дониэл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Лос-Анджелес
3.64
3.90
3.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цинциннати 0:0 Лос-Анджелес онлайн

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