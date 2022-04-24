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США: МЛС 2022

2022
Цинциннати
1:2
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
6' Желтая карточка
Анри Дониэл
19' Желтая карточка
Харрис Кельвин
33' Желтая карточка
Ибеага Себастьен
1:0
45' Гол
Акоста Лусиано
1:1
59' Гол
Акоста Келлин
1:2
79' Гол
Мусовски Дэниел
90' Желтая карточка
Мусовски Дэниел
90' Желтая карточка
Баджи Доминик
90' Желтая карточка
Блэкетт Тайлер
90' Желтая карточка
Крепо Максим
90'+9
18
Roman
Celentano
32
Ian
Murphy
3
Нельсон
Джон
24
Блэкетт
Тайлер
2
Пауэлл
Альвас
7
Кубо
Юя
93
Морено
Хуниор
14
Баджи
Доминик
10
Акоста
Лусиано
12
Харрис
Кельвин
9
Brenner
da
Silva
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
44
Анри
Дониэл
12
Паласиос
Диего
6
Санчес
Илье
10
Вела
Карлос
11
Сифуэнтес
Хосе
23
Акоста
Келлин
22
Опоку
Квадво
9
Аранго
Кристиан
Цинциннати
3-4-1-2
Лос-Анджелес
4-1-4-1

История личных встреч

Цинциннати
Лос-Анджелес

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 5 0.63
Акоста Лусиано 2 (1) 0.25
Матаррита Рональд 1 0.13
Баджи Доминик 0 0
Brenner da Silva 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вела Карлос 4 (1) 0.5
Аранго Кристиан 2 0.25
Холлингсхед Райан 2 0.25
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.25
Опоку Квадво 2 0.25
Мурильо Хесус 1 0.13
Сифуэнтес Хосе 1 0.13
Фалл Мамаду 1 0.13
Родригес Брайан II 1 0.13
Санчес Илье 1 0.13
Акоста Келлин 1 0.13
Мусовски Дэниел 1 0.13
Паласиос Диего 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 4 0
Кубо Юя 3 0
Баджи Доминик 3 0
Хагглунд Ник 1 1
Канн Алек 2 0
Кэмерон Джефф 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Морено Хуниор 1 0
Пауэлл Альвас 1 0
Акоста Лусиано 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Крус Аллан 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 5 0
Санчес Илье 3 0
Мурильо Хесус 3 0
Анри Дониэл 2 0
Крепо Максим 2 0
Холлингсхед Райан 2 0
Аранго Кристиан 2 0
Паласиос Диего 2 0
Сифуэнтес Хосе 2 0
Вела Карлос 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Хинелья Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
44%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
4
80%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
43%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
20
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
15%
16-30
1
11%
6
30%
31-45
1
11%
3
15%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
2
22%
6
30%
76-90

Пропущено

16
7
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
19%
2
29%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
4
25%
4
57%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Charlotte FC - Цинциннати 2:0
Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Нью-Йорк Ред Буллз 8 4 2 2 13 - 6 14
3. Орландо Сити 9 4 2 3 10 - 10 14
4. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 17 11
5. Атланта Юнайтед 8 3 2 3 10 - 11 11
6. Торонто 8 3 2 3 15 - 17 11
7. Нью-Йорк Сити 7 3 1 3 16 - 10 10
8. Интер Майами 8 3 1 4 9 - 16 10
9. Чикаго Файр 8 2 4 2 5 - 5 10
10. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
11. Коламбус Кру 8 2 3 3 10 - 9 9
12. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 1 5 12 - 16 7
13. Цинциннати 8 2 1 5 9 - 16 7
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 6 1 1 19 - 8 19
2. Остин 8 5 2 1 20 - 7 17
3. Лос-Анджелес Гэлакси 8 5 1 2 10 - 6 16
4. Даллас 8 4 3 1 12 - 5 15
5. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
6. Реал Солт-Лейк 9 3 4 2 9 - 13 13
7. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Портленд Тимберс 9 2 5 2 10 - 13 11
10. Колорадо Рэпидс 8 2 3 3 9 - 11 9
11. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
12. Спортинг Канзас-Сити 9 2 1 6 6 - 14 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 1 3 4 15 - 20 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Торонто 4 3 0 1 7 - 7 9
3. Нью-Йорк Сити 4 3 0 1 15 - 7 9
4. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
6. Орландо Сити 5 2 0 3 6 - 9 6
7. Коламбус Кру 4 2 0 2 6 - 4 6
8. Чикаго Файр 4 1 3 0 3 - 1 6
9. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
10. Нью-Инглэнд Революшн 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Клёб де Фут Монреаль 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Цинциннати 4 1 0 3 7 - 8 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
6. Хьюстон Динамо 5 2 3 0 7 - 5 9
7. Колорадо Рэпидс 4 2 2 0 6 - 1 8
8. Спортинг Канзас-Сити 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 5 - 3 7
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 4 4 0 0 11 - 2 12
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
6. Цинциннати 4 1 1 2 2 - 8 4
7. Интер Майами 3 1 0 2 3 - 8 3
8. Атланта Юнайтед 4 1 0 3 2 - 6 3
9. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
11. Торонто 4 0 2 2 8 - 10 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
5. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
6. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
7. Остин 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Даллас 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Акоста Лусиано бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Ибеага Себастьен получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Анри Дониэл уходит с поля. Ибеага Себастьен выходит вместо него
  • Желтая карточка
    19'
    Кэлвин Харрис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Анри Дониэл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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