Первый тайм

34' Оденсе выполняет удар от ворот.

34' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

33' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Оденсе выполняет удар от ворот.

32' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Отличные скиллы показывает Корнвиг Эмиль , обводя своих соперников

31' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Игрок Фредериксен Эмиль из команды Сённерйюск неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

28' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Mihajlo Ivancevic делает длинную передачу вперед

27' Так близко к голу! Фредериксен Эмиль имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Ханс Кристиан Бернат!

27' Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Оденсе выполняет удар от ворот.

25' Матч возобновлен

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Берггрен Эмиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Берггрен Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Оденсе

20' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Удар от ворот произведет Оденсе

18' Удар от ворот произведет Оденсе

18' Какой промах! Кристиансен Петер имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

17' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Виндерслев Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Тверсков Йеппе делает скидку назад вдоль ворот

16' Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

16' Джейбали Иссам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

14' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Томасен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Тверсков Йеппе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Игрок команды Оденсе совершает фол

10' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Альбек Мадс из команды Сённерйюск

9' Альбек Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Отличные скиллы показывает Фенгер Макс , обводя своих соперников

8' Ларсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Отличные скиллы показывает Кристиансен Петер , обводя своих соперников

7' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

5' Шельвик Йорген из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

3' Удар от ворот произведет Оденсе

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Тверсков Йеппе получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Тверсков Йеппе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Оденсе выполняет удар от ворот.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Кристиансен Петер не смог попасть в створ ударом издали

1' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сённерйюск начинает с центра поля