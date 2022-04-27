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Дания: Кубок 2021-2022

2021-2022
Сённерйюск
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Оденсе
0' 34'

Ход матча

25'
Корнвиг Эмиль
Берггрен Эмиль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Оденсе
2.93
3.22
2.55
Все Коэффициенты
28
Флё
Николай
13
Санне
Бубакарр
2
Гартенманн
Стефан
4
Тчамба
Дуплекс
24
Виндерслев
Расмус
90
Альбек
Мадс
10
Томсен
Николай
5
Хенде
Марк-Даль
22
Фредериксен
Эмиль
11
Берггрен
Эмиль
20
Кристиансен
Петер
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
5
Ларсен
Каспер
22
Mihajlo
Ivancevic
16
Шельвик
Йорген
6
Тверсков
Йеппе
14
Томасен
Йенс
11
Сабби
Эммануэль
7
Джейбали
Иссам
10
Свеннсен
Сандер
15
Фенгер
Макс
Сённерйюск
3-4-3
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Сённерйюск
Оденсе

23 матча

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
39.1%
18 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 21 победа

Второй тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

46 матчей

30.4%
41.3%
28.3%
14 побед 19 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.7%
32.6%
45.7%
10 побед 15 ничьих 21 победа

Второй тайм

39.1%
41.3%
19.6%
18 побед 19 ничьих 9 побед

История матчей

СБЗВ
2:2
СД
2:2
СД
2:1
СБЗВ
2:0
СБЗВ
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
0:0
ТМК
0:1
СД
0:0
СД
2:2
СДП
2:0
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:2
СД
0:1
СД
1:0
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
СД
1:5
СД
1:1
СД
4:1
ТМС
1:0
СД
5:0
СД
1:2
С
1:1
СЛ
0:4
СЛ
2:4
СЛ
0:2
СЛ
1:2
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристинссон Кристофер Инги 4 0.67
Тайво Абдулрахман 4 0.67
Хассан Рилван 1 0.17
Альбек Мадс 1 0.17
Прошшер Даниэл 1 0.17
Эскесен Юлиус 1 0.17
Мумбанья Фарис 1 0.17
Тчамба Дуплекс 1 0.17
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабби Эммануэль 3 0.5
Кадри Башким 2 0.33
Лидер Март 2 0.33
Ларсен Каспер 1 0.17
Трандарсон Арон-Элис 1 0.17
Клеве Троэльс 1 0.17
Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0.17
Фенгер Макс 1 0.17

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
18%
76-90
0
0%
3
27%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

13
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
3
23%
0
0%
91-120

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
7%
2
17%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
14%
2
17%
76-90
3
21%
3
25%
91-120

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сённерйюск - Вайле 0:1 Сённерйюск - Орхус 2:1 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Оденсе 2:2
Виборг - Сённерйюск 2:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6
Оденсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2
Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0
1/8 финала
0 Орхус
2 Сённерйюск
1 Фредерисия
2 Видовре
0 Мидделфарт
4 Раннерс
1 Нордшелланн
4 Оденсе
1 Хорсенс
3 Вайле
8 Колдинг
7 Нюкёбинг
0 Ольборг Фрея
3 Брондбю
3 Митьюлланд
1 Ольборг
1/4 финала
7 Сённерйюск
6 Видовре
2 Раннерс
3 Оденсе
6 Вайле
3 Колдинг
2 Брондбю
3 Митьюлланд
1/2 финала
0 Сённерйюск
0 Оденсе
0 Вайле
0 Митьюлланд
Финал
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Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Оденсе
2.93
3.22
2.55
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Оденсе

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