Дания: Кубок 2021-2022
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Сидбанк Парк
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
28
Флё
Николай
90
Альбек
Мадс
- Основной состав
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
-
-
Главный тренер: Henrik Hansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
24 Эстрём РобинЗащитник
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сённерйюск
Оденсе
23 матча
60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.3%
39.1%
18 побед 9 ничьих 0 побед
23 матча
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 21 победа
Второй тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед
46 матчей
30.4%
41.3%
28.3%
14 побед 19 ничьих 13 побед
Первый тайм
21.7%
32.6%
45.7%
10 побед 15 ничьих 21 победа
Второй тайм
39.1%
41.3%
19.6%
18 побед 19 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристинссон Кристофер Инги
|4
|0.67
|Тайво Абдулрахман
|4
|0.67
|Хассан Рилван
|1
|0.17
|Альбек Мадс
|1
|0.17
|Прошшер Даниэл
|1
|0.17
|Эскесен Юлиус
|1
|0.17
|Мумбанья Фарис
|1
|0.17
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.17
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сабби Эммануэль
|3
|0.5
|Кадри Башким
|2
|0.33
|Лидер Март
|2
|0.33
|Ларсен Каспер
|1
|0.17
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.17
|Клеве Троэльс
|1
|0.17
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0.17
|Фенгер Макс
|1
|0.17
Карточки
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
1
11
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
18%
76-90
0
0%
3
27%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
13
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
3
23%
0
0%
91-120
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
7%
2
17%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
14%
2
17%
76-90
3
21%
3
25%
91-120
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Сённерйюск
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сённерйюск - Вайле 0:1 Сённерйюск - Орхус 2:1 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Оденсе 2:2
Виборг - Сённерйюск 2:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6
Оденсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2
Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?